Le Mouvement Patriotique pour la Prospérité du Peuple (MP3) accuse un président de section du RDPC d'avoir giflé son Secrétaire Général National en marge de l'émission "360°" sur Canal 2. Une plainte a été déposée. Mais le communiqué du MP3 soulève des questions.

C'est une affaire qui aurait pu s'arrêter à un simple débat d'idées. Elle s'est terminée par une plainte au commissariat du 6e arrondissement de Yaoundé. En cause : une gifle présumée. Une violence physique qui, si elle est confirmée, franchit une ligne rouge dans le paysage politique camerounais.

Les faits selon le MP3

Le communiqué du Mouvement Patriotique pour la Prospérité du Peuple (MP3) est daté du 16 novembre 2026. Il porte la signature du Bureau Politique. Le texte dénonce une agression physique dont aurait été victime son Secrétaire Général National, M. Princewill KOHTEM.

Les faits se seraient déroulés le samedi 14 novembre 2026, vers 14h35. Le lieu : les locaux de la chaîne Canal 2 International. Le contexte : la fin de l'émission "360°", à laquelle participaient les deux hommes.

Selon la plainte déposée le jour même, Princewill Kohtem se trouvait dans les loges pour se faire démaquiller lorsqu'il a reçu une gifle de M. UJAMBENG Stephen. Ce dernier est présenté comme président de la section RDPC Momo Ouest IV - Njie, et membre de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest.

Le communiqué mentionne également des "intimidations et des menaces" proférées par le cadre du RDPC. Le MP3 qualifie cet acte d'atteinte grave aux règles du débat démocratique.

Ce que l'on ne sait pas

Le communiqué est une prise de parole politique. Il n'est pas un procès-verbal.

Nous ne savons pas, à cette heure, si la plainte a effectivement été enregistrée par le commissariat du 6e arrondissement. Nous avons tenté de joindre les services de police du secteur dans l'après-midi. Sans succès.

Nous ne savons pas non plus si M. UJAMBENG Stephen a été entendu, interpellé ou s'il a fait l'objet d'une quelconque mesure conservatoire. Le RDPC n'a pas publié de communiqué officiel sur cette affaire. Nous avons tenté de joindre sa permanence nationale. Sans réponse à l'heure où nous écrivons.

Enfin, nous n'avons pas d'éléments médicaux attestant de la gravité de la gifle. Une gifle peut être humiliante sans être médicalement incapacitante. Elle peut aussi causer des lésions. À ce stade, le constat médical n'est pas public.

La réaction du MP3 et l'appel à la sanction

Le MP3 ne s'arrête pas aux faits. Il interpelle directement le RDPC. Le Bureau Politique demande "formellement aux instances dirigeantes du RDPC de se saisir sans délai de ces faits et de prendre les sanctions disciplinaires appropriées à l'encontre de leur militant".

L'argument est clair : un responsable politique, a fortiori un élu, doit faire preuve d'exemplarité. "La responsabilité d'un parti se mesure aussi à sa capacité à faire respecter ces exigences dans ses propres rangs", souligne le texte.

Au-delà de la plainte pénale, c'est donc une bataille d'image qui s'ouvre. Le MP3 se pose en victime d'une violence politique. Le RDPC, s'il ne réagit pas rapidement, laisse le champ libre à cette accusation.

Un contexte pré-électoral tendu

Cette altercation ne sort pas de nulle part. Elle intervient à quelques mois des prochaines échéances électorales. Dans ce contexte, le moindre accroc entre formations politiques prend des proportions symboliques.

Le plateau de télévision est devenu un ring. Les débats d'idées sont souvent tendus. Mais le passage à la violence physique, en coulisses, marque une escalade. Comme le souligne le MP3, "un plateau de télévision est un espace de confrontation des idées. Il ne saurait devenir l'antichambre de la violence contre ceux qui pensent autrement".

L'affaire, si elle est confirmée, pose une question de fond : jusqu'où les tensions politiques vont-elles monter avant que les institutions ne réagissent ?

Ce qui attend les deux camps

Pour le MP3, l'enjeu est de transformer cette agression présumée en un symbole de la "violence du RDPC". Le parti de l'opposition (ou de la majorité, selon les configurations politiques locales) cherche à capitaliser sur l'indignation.

Pour le RDPC, la gestion de crise est immédiate. Sanctionner ou couvrir son militant ? Tout dépendra de la véracité des faits, mais aussi de la pression médiatique.

Pour les Camerounais, c'est une nouvelle illustration de la difficulté à tenir un débat serein. Une gifle ne résout rien. Elle déplace le problème. Et elle laisse des traces.

La police du 6e arrondissement a désormais le dossier entre les mains. Que dira l'enquête ? C'est la seule réponse qui vaille.

Que s'est-il passé exactement à Canal 2 ?

Selon le communiqué du MP3, son Secrétaire Général National, Princewill Kohtem, a été giflé par un cadre du RDPC, Ujambeng Stephen, en marge de l'émission "360°". Une plainte a été déposée.

Est-ce que c'est vrai ?

Le communiqué du MP3 est la seule source pour l'instant. Nous n'avons pas eu de confirmation de la police, ni du RDPC, ni de Canal 2. Il faut attendre les résultats de l'enquête.

Pourquoi le communiqué est daté du 6 novembre alors que les faits ont eu lieu le 14 ?

C'est une excellente question. Nous avons remarqué cette anomalie. Cela peut être une coquille, une erreur de calendrier, ou autre chose. Nous n'avons pas eu d'explication.

Le RDPC a réagi ?

Non. Le parti n'a pas publié de communiqué et nous n'avons pas pu joindre sa permanence.

Qu'est-ce que le MP3 demande ?

Le MP3 demande au RDPC de sanctionner son militant. Il demande aussi que la lumière soit faite sur cette agression.

Est-ce que la gifle est une infraction ?

Oui, les coups et blessures volontaires, même légers, sont punis par le Code pénal camerounais. Une plainte peut donner lieu à une enquête.