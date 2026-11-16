Le MPDR (Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation) vient de désigner son représentant dans la région de l'ouest dans le cadre des élections municipales et législatives prochaines

Ci-dessous l'intégralité de son communiqué

Monsieur DASSI NDJOSSEU JEAN SAMUEL, 694 23 41 22, Avocat stagiaire, est nommé Représentant et mandataire régional pour les régions de l’Ouest et du Nord-ouest.

Monsieur DASSI est habilité à poser tous les actes politiques, légaux et règlementaires dans l’intérêt du parti, et à ce titre organiser, superviser et gérer toutes les opérations relatives au processus électoral, selon le cadre institutionnel en vigueur.

A ce titre, le représentant mandataire, recevra les candidatures de tout postulant aspirant à se soumettre aux choix des électeurs lors du double scrutin législatif et municipal du 07 février 2027, selon les termes et conditions du MPDR.

Monsieur DASSI NDJOSSEU Jean Samuel travaillera en étroite collaboration avec les autorités administratives et sécuritaires dans la bonne intelligence, et surtout dans le respect des institutions républicaines./.

Le président, Médiateur universel

SHANDA TONME

Ampliations

- Gouverneur de l’Ouest

- Représentant ELECAM

- Commandant de la légion de gendarmerie

- Délégué régional de la sureté nationale

- Médias