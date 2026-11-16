Ce qui, jusqu'ici, n'était qu'une rumeur sur les réseaux sociaux est désormais une réalité. Le PCRN de Cabral Libii prépare une liste pour les élections municipales dans la commune de Bayangam.

Portée par le journaliste Albin Michel Njilo, natif de Batoufam, cette initiative prend une nouvelle dimension avec sa désignation par l'honorable Cabral Libii pour conduire les activités du parti dans un arrondissement longtemps considéré comme une chasse gardée du RDPC dans le département du Koung-Khi.

L'entrée du PCRN dans l'arrondissement vient enrichir le paysage politique local, déjà marqué par la présence du RDPC, du MRC et de l'UNDP. Cette nouvelle configuration politique alimente davantage les débats et renforce la détermination des formations de l'opposition à bousculer le parti au pouvoir.

Sur le terrain, les populations aspirent à une synergie des forces de l'opposition afin qu'au soir du 7 février 2027, la volonté des électeurs puisse s'exprimer librement et être respectée dans les urnes.

L'arrondissement de Bayangam fait, depuis quelque temps, face à de fortes revendications portées notamment par les populations de Batoufam et de Bayangam. Celles-ci réclament un meilleur équilibre dans la gestion des ressources allouées à la commune, ainsi qu'une répartition plus équitable des sièges au sein du conseil municipal.