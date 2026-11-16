Dans le Mayo-Sava, l'opposition et la société civile accusent le maire de Mora, Chetima Hamidou, de bloquer la délivrance des actes de naissance pour les non-militants du RDPC. Un ultimatum de 30 heures a été lancé. La mairie n'a pas encore réagi.

C’est une affaire qui dépasse le simple cadre du dysfonctionnement administratif. À Mora, dans le département du Mayo-Sava (Extrême-Nord), l’accès à l’état civil est devenu un champ de bataille politique. Et l’opposition locale a décidé de hausser le ton.

Un communiqué qui accuse sans détour

Le texte est tombé ce lundi. Il est signé par l'ensemble des partis de l'opposition et des organisations de la société civile (OSC) du Mayo-Sava. Réunis dans les locaux de la Préfecture, ils ont pris "l'opinion publique nationale et internationale à témoin".

Leur cible : Monsieur Chetima Hamidou, le maire de la commune de Mora. Les termes employés sont d'une rare violence pour un document officiel. On y parle de "provocation délibérée", de "sabotage cynique des institutions" et de "fait du prince d'une rare brutalité".

Que reprochent-ils exactement à l'édile ? Trois choses principales. D'abord, le retrait de toute délégation de signature à ses adjoints, une décision qui concentrerait "un pouvoir solitaire et tyrannique" entre ses mains. Ensuite, le blocage de l'état civil : le maire refuserait de délivrer les extraits d'actes de naissance aux citoyens ordinaires.

Le troisième point est le plus grave. Le communiqué affirme que la mairie de Mora se serait "muée en guichet privé du RDPC", délivrant ces mêmes documents d'état civil exclusivement aux militants du parti au pouvoir et à ses alliés, notamment le RP de Salmana Ali.

L'état civil : une arme redoutable

Pour comprendre l'ampleur de l'accusation, il faut saisir ce qu'est l'état civil au Cameroun. Un extrait d'acte de naissance n'est pas un simple bout de papier. C'est la clé d'accès à l'école, aux examens nationaux, à la carte d'identité, au permis de conduire, au vote. En priver un citoyen, c'est l'effacer de la République.

Le communiqué de l'opposition dénonce "une citoyenneté à deux vitesses qui piétine les fondements mêmes de la République". Selon eux, cette situation porte en elle "les germes d'une explosion sociale imminente".

L'opposition affirme également que des magistrats, soucieux de régulariser ces situations conformément à la loi, ont fait l'objet de menaces de la part du maire.

Ce que l'on ne sait pas (encore)

Il faut prendre ce communiqué pour ce qu'il est : une prise de parole politique et associative. Pas un jugement de tribunal.

Nous avons tenté de joindre la mairie de Mora dans l'après-midi. Nos appels sont restés sans réponse. Nous n'avons pas pu obtenir la version de Monsieur Chetima Hamidou. Contacté par nos soins, le préfet du Mayo-Sava n'a pas non plus répondu à nos sollicitations avant publication.

L'information selon laquelle des magistrats auraient été menacés n'est, à cette heure, étayée que par le communiqué de l'opposition. Aucune source judiciaire ne l'a confirmée. De même, nous n'avons pas pu vérifier de manière indépendante si les actes de naissance sont effectivement délivrés au compte-gouttes aux militants du RDPC.

Il y a aussi cette décision de retirer les délégations de signature aux adjoints. Si elle est avérée, elle relève du pouvoir de tutelle du maire. Mais elle prive la commune d'une partie de son administration de proximité.

L'ultimatum et la suite

La tension est à son comble. L'opposition unie a saisi le préfet du Mayo-Sava. Ils l'ont fait non pas pour "quémander une faveur", mais pour "exiger l'application stricte de la loi". Pour eux, "l'ordre public est aujourd'hui directement menacé par celui-là même qui a la charge de le préserver".

La suite a de quoi faire trembler. L'opposition a accordé un "délai impératif de trente (30) heures" au maire de Mora pour rétablir la légalité républicaine. Passé ce délai, "chacun devra assumer ses responsabilités devant l'histoire et devant le peuple".

Il reste exactement 30 heures pour voir comment le préfet du Mayo-Sava et le maire de Mora vont réagir. La mairie est-elle totalement fermée aux populations non-militantes ? La réponse à cette question déterminera la suite de cette crise.

Une chose est sûre : à Mora, aujourd'hui, le droit à l'existence légale est devenu un enjeu de lutte politique.

Que se passe-t-il exactement à Mora ?

L'opposition accuse le maire de bloquer les actes de naissance pour les citoyens ordinaires. Selon elle, la mairie serait devenue un guichet privé qui sert seulement les militants du RDPC et du RP.

Le maire a-t-il répondu ?

Non. Nous avons essayé de le joindre, mais il n'a pas répondu. Le préfet non plus.

Qu'est-ce que l'ultimatum de 30 heures ?

C'est le délai que l'opposition a donné au maire pour rétablir la légalité. Si rien ne change, elle dit qu'elle assumera ses responsabilités.

Est-ce que c'est vrai que des magistrats ont été menacés ?

C'est ce que dit le communiqué de l'opposition. Mais nous n'avons pas de confirmation de la justice ou de la police.

Pourquoi l'état civil est-il si important ?

Parce que sans acte de naissance, vous ne pouvez pas aller à l'école, passer un examen, obtenir une carte d'identité ou voter. C'est le document de base pour exister légalement.