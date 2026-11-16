Pour Me André Marie Tassa et les autres candidats du parti de Tirianne Noah, chaque pièce, chaque document, chaque signature et chaque condition légale doivent être minutieusement vérifiés avant le dépôt. L'ambition politique doit s'accompagner de rigueur administrative et de maîtrise des textes.

«Je peux dormir tranquillement en ce qui concerne le département du Haut-Nkam. Les militants de cette fédération communale sont très engagés et décisifs. » Secrétaire de la Fédération régionale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun(Mrc) à l’Ouest, Me André Marie Tassa a déjà fait la cartographie des communes et sièges de députés de la région susceptibles de tomber dans les mains du Mrc au soir du 07 février prochain. Il estime que cette formation politique a gagné suffisamment les cœurs des camerounais. Les seuls risques pour les listes du parti de Tirianne Noah dans tous les huit départements de la région de l’Ouest peuvent être les blocages orchestrés par les autorités administratives ou les comportements peu transparents de certains acteurs du processus électoral. D’où la portée et la pertinence de cette interpellation lancée par Frank William Nkamnang, un

conseiller en communication et stratégie médiatique, proche du Mrc : À ceux qui aspirent à représenter le peuple : préparez-vous sérieusement. À ceux qui participent à la constitution des dossiers : « soyez particulièrement vigilants.

Une liste électorale ne se construit pas à l'approximation. Elle se prépare avec méthode, discipline et rigueur.

Le combat pour l'alternance commence aussi par notre capacité à respecter les règles du jeu démocratique. »

« La préparation des prochaines échéances électorales ne doit laisser aucune place à l'improvisation, à la précipitation ou à la négligence. Il est important de comprendre une distinction fondamentale : la loi autorise le remplacement d'un candidat décédé ou déclaré inéligible, mais elle ne permet pas de réparer un dossier de candidature irrégulièrement constitué. Autrement dit, si un candidat décède ou est déclaré inéligible, son remplacement peut être envisagé dans les conditions prévues par l'article 188.

En revanche, si un dossier comporte des irrégularités qui compromettent sa recevabilité, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves : c'est toute la liste qui risque le rejet définitif », explique-t-il. « Ne confondons pas enthousiasme militant et préparation électorale. Une investiture est une responsabilité, pas simplement une récompense. Être candidat, c'est aussi savoir anticiper, respecter les exigences légales et protéger les intérêts de toute une équipe », poursuit-il. Secrétaire de la Fédération communale du Mrc à Kékem, Harold Koudoh est dans cette option. « Nous connaissons notre terrain. Nous avons des équipes soudées. Nous savons anticiper au niveau de Kékem », souligne-t-il.

« Nous allons barrer la route aux fraudes »

Achille Ngapet, secrétaire de la fédération communale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun(Mrc), soutient que toutes les dispositions ont été prises afin que les populations de Bangangté votent pour les conseillers municipaux et députés aux prochaines élections municipales et législatives et que les résultats sortis des urnes soient le reflet de la volontaire populaire « Nous avons le souci de prêcher par l’exemple. Nous tenons au respect des textes et aux prescriptions de la direction de notre parti. Nos militants sont prêts et déterminés. Ils n’attendent que ce moment-là pour montrer de quoi ils sont capables. Nous aurons une année historique dans le département Ndé. Ce qui va se passer en février prochain dans le département du Ndé ne ressemblera à aucune autre élection. La vérité des urnes sera sue et respectée dans le département du Ndé. Nous avons formé nos représentants dans les bureaux de vote. Nous formons nos militants sur la surveillance des élections dans les bureaux de vote. Ce sera une année historique. Nous avons préparé notre cartographie et détecté tous les bureaux de votes fictifs. Nous allons barrer la route aux fraudes dans le Ndé », explique Njimegni Nono, secrétaire de la fédération départementale du Mrc dans le Ndé.