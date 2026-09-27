Nourane Foster quitte le PCRN après dix ans. Cabral Libii répond sans attaque, lui souhaitant « bonne suite ». Une leçon de politique dans un Cameroun sous tension.

La députée du Wouri-Est tourne la page du PCRN après une érosion de confiance. Cabral Libii choisit la sobriété face à une rupture politique sans animosité apparente.

Nourane Foster n'est plus membre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. La députée du Wouri-Est a annoncé sa démission dans une lettre adressée à Cabral Libii, invoquant des divergences idéologiques profondes et des attaques personnelles subies après avoir répondu à une invitation de la Première dame Chantal Biya.

Mais ce qui retient l'attention, ce n'est pas seulement le départ. C'est la réponse.

Cabral Libii n'a pas attaqué. Il n'a pas intenté de procès. Il a accusé réception, souhaité « bonne suite » à Nourane Foster, et lui a réaffirmé qu'elle pouvait jouer un rôle majeur dans le leadership féminin au Cameroun, quel que soit son bord politique désormais.

Pas de règlement de comptes. Pas d'invectives.

Dans un pays où la séparation politique devient souvent prétexte à l'affrontement, cette réponse pose une question : et si la politique camerounaise pouvait être autre chose qu'une guerre de tranchées ?

Dix ans de collaboration, puis la rupture

Nourane Moluh Hassana, épouse Fotsing, plus connue sous le nom de Nourane Foster, née le 11 décembre 1987 au Caire, est une entrepreneuse devenue femme politique. Élue députée du Wouri-Est en 2020 sous l'étiquette du PCRN, elle a siégé parmi les cinq députés du parti à l'Assemblée nationale.

Pendant près de dix ans, elle a incarné l'une des figures montantes de la formation de Cabral Libii. « Elle était la chouchou », confie une source proche du parti. « Cabral Libii lui-même voyait en elle une digne héritière ».

Puis quelque chose s'est brisé.

Le 20 juin 2026, son nom disparaît de la liste officielle des députés publiée sur le site du PCRN. Nourane Foster dénonce publiquement cette situation. « On peut retirer mon portrait, mais pas mon parcours », écrit-elle. Le 2 juillet 2026, Cabral Libii réagit à la polémique, dénonçant une « agitation numérique ».

Mais Nourane Foster ne quitte pas immédiatement le parti. Elle affirme rester membre, tout en prenant ses distances.

Le 26 septembre 2026, la rupture est consommée. Dans une lettre datée de ce jour et adressée à Cabral Libii, elle annonce sa démission avec effet immédiat.

Les faits : une démission et un ralliement

Nourane Foster justifie son départ par « de profondes divergences idéologiques » et une succession d'événements ayant « progressivement érodé sa confiance dans le parti et son président ».

Elle revient notamment sur les critiques dont elle dit avoir fait l'objet après avoir répondu à une invitation de la Première dame. Elle affirme avoir eu le sentiment d'être « jetée à la vindicte populaire », alors qu'elle considère avoir agi dans le respect de son statut d'élue.

Elle évoque également des « attaques personnelles et des propos visant sa communauté », ainsi qu'une « absence de réaction des instances du PCRN » face à ce qu'elle qualifie de dérives.

« Je refuse que l'appartenance communautaire devienne un critère de légitimité politique ou qu'un citoyen puisse être considéré comme étranger dans une partie de son propre pays », écrit-elle dans sa lettre. « C'est une question de conviction, de dignité et de fidélité à l'idée que je me fais de notre République ».

Dans le même courrier, Nourane Foster annonce son ralliement au Pacte Social pour la Gouvernance, une formation dirigée par Emmanuel Kueka. Une convention de collaboration a été signée le samedi 26 septembre à Douala entre son mouvement citoyen Impact 100 et le PSG.

Son époux, l'homme d'affaires Firmin Bouler Fosting, ancien régional du PCRN dans la région de l'Ouest, avait déjà claqué la porte du parti après la présidentielle du 12 octobre 2026. La démission de son épouse vient acter définitivement la rupture entre le couple et le parti.

Un autre cadre du PCRN, Justin Nkakeu Aimé Ledoux, a également annoncé sa démission le même jour.

La réponse de Cabral Libii : sobriété et reconnaissance

Contacté pour réagir à cette démission, Cabral Libii a choisi une voie que peu attendaient.

Il accuse réception. Souhaite « bonne suite » à Nourane Foster. Et lui réaffirme qu'elle peut jouer un rôle majeur dans le leadership féminin au Cameroun, quel que soit son bord politique désormais.

Pas d'attaque. Pas de procès. Pas de mise en cause de son intégrité.

Une rupture politique, sans animosité.

Dans un paysage politique où la séparation devient souvent prétexte à l'affrontement, cette réponse est inhabituelle. Elle rappelle qu'on peut diverger sans s'invectiver, se séparer sans se déchirer, et se souvenir de la valeur de l'autre même sans partager ses choix.

Ce que cette séquence dit de la politique camerounaise

La démission de Nourane Foster est une actualité. La manière d'y répondre est une leçon de politique.

Dans le contexte camerounais, les départs politiques se transforment fréquemment en règlements de comptes publics. Les réseaux sociaux deviennent le théâtre d'attaques personnelles, les communiqués de presse se muent en réquisitoires, et les anciens alliés se transforment en ennemis jurés.

Cette fois, la séquence est différente.

Nourane Foster a expliqué son départ sans insulter ses anciens camarades. Elle a évoqué des divergences, des blessures, des désaccords profonds. Elle a remercié les militants et responsables avec lesquels elle a partagé « plusieurs années d'engagement ».

Cabral Libii a répondu sans contre-attaquer. Il n'a pas cherché à minimiser le parcours de celle qui fut présentée comme son héritière politique. Il n'a pas tenté de la discréditer.

Cette séquence pose une question de fond : et si la politique camerounaise pouvait être autre chose qu'une guerre permanente ? Et si l'on pouvait se séparer sans se détruire ?

Conséquences : un PCRN affaibli, une opposition en recomposition

Le départ de Nourane Foster intervient dans un contexte délicat pour le PCRN.

Après la présidentielle d'octobre 2025, plusieurs cadres ont déjà claqué la porte, révélant « les fractures internes d'une formation politique en quête de repositionnement ». En février 2026, un « cadre influent » proche de Cabral Libii avait démissionné à quelques jours du remaniement ministériel.

La perte de Nourane Foster représente un coup supplémentaire. Élue députée du Wouri-Est avec 34 % des suffrages en 2020, elle disposait d'une visibilité médiatique importante et incarnait une forme de renouveau politique.

Son ralliement au PSG, avec son mouvement Impact 100, pourrait redistribuer les cartes en vue des élections communales et législatives projetées pour 2027. Selon nos informations, le PSG investira des membres d'Impact 100 aux prochaines élections.

Le PCRN, de son côté, doit gérer une double pression : la perte de figures emblématiques et la nécessité de se repositionner avant les échéances électorales à venir.

Perspectives : quelle politique les Camerounais méritent-ils ?

La séquence Nourane Foster-Cabral Libii ne se résume pas à une démission. Elle interroge la manière de faire de la politique au Cameroun.

Dans un pays où l'opposition est souvent fragmentée, où les alliances se font et se défont au gré des ambitions personnelles, où les réseaux sociaux amplifient les tensions, la réponse de Cabral Libii apparaît comme un contre-exemple.

Elle ne résout pas les problèmes de fond. Elle ne masque pas les fractures réelles. Mais elle montre qu'une autre voie est possible : celle du respect, de la reconnaissance du parcours de l'autre, et de la séparation sans déchirement.

Nourane Foster a quitté le PCRN. Elle a rejoint une autre formation. Elle poursuit son engagement politique. Cabral Libii, lui, a choisi de ne pas en faire une guerre.

C'est peut-être ça, la politique que les Camerounais méritent.

Pourquoi Nourane Foster a-t-elle quitté le PCRN ?

Elle invoque des « divergences idéologiques profondes » et une « érosion de la confiance » dans le parti et son président. Elle dénonce aussi des attaques personnelles subies après avoir répondu à une invitation de la Première dame.

Qu'a répondu Cabral Libii ?

Il a accusé réception de la démission, souhaité « bonne suite » à Nourane Foster, et lui a réaffirmé qu'elle pouvait jouer un rôle majeur dans le leadership féminin au Cameroun, quel que soit son bord politique.

Où est partie Nourane Foster ?

Elle a rejoint le Pacte Social pour la Gouvernance (PSG), dirigé par Emmanuel Kueka, avec son mouvement Impact 100. Une convention de collaboration a été signée le 26 septembre 2026 à Douala.

Qu'est-ce que ça change pour 2027 ?

Le PSG prévoit d'investir des membres d'Impact 100 aux élections législatives et municipales. Le PCRN, lui, perd une figure emblématique et doit se repositionner avant les échéances électorales.