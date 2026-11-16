Célestin Djamen engage son parti dans la bataille de février 2027. Mais après le soutien à Paul Biya en 2025, la question n’est plus de savoir s’il peut mobiliser. C’est de savoir s’il peut encore être cru.

Célestin Djamen peut-il encore convaincre ?

Douala, un samedi de novembre, Célestin Djamen, président de l’Alliance patriotique et républicaine (APAR), tient meeting. L’événement, rapporté par plusieurs médias camerounais, intervient à moins de trois mois des élections législatives et municipales couplées du 7 février 2027. Le décret présidentiel convoquant le corps électoral a été signé le 9 novembre 2026. L’APAR a annoncé sa participation. Djamen a même publié la liste des neuf pièces à fournir par les aspirants candidats, avec un cautionnement de 3 millions de FCFA pour le titulaire et 3 millions pour le suppléant.

Sur le papier, la mécanique est rodée. Un parti, un chef, des élections. Sauf qu’à Douala, ce ne sont pas les pièces administratives qui font débat. C’est le parcours de l’homme qui les demande.

Le CV qui donne le vertige

Célestin Jamo Djamen est né le 16 janvier 1967 à Douala. Il a milité au SDF, où il fut secrétaire national aux droits de l’homme et des peuples en 2012, avant d’être élu conseiller municipal à Douala 1er en 2013. En 2018, il claque la porte du SDF, invoquant les querelles de succession. Il rejoint alors le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto. En 2020, il démissionne du MRC, cette fois pour protester contre le boycott des élections législatives. En 2021, il crée son propre parti, l’APAR, à Douala.

Jusque-là, le parcours est celui d’un opposant qui cherche sa place. Il y a des ruptures, des désaccords, des choix. Rien qui ne relève, en soi, de l’indéfendable.

Le problème n’est pas là.

Le virage de 2025

En août 2025, Célestin Djamen annonce son ralliement au G20 élargi, une coalition de partis favorable à la candidature de Paul Biya pour la présidentielle du 12 octobre 2025. Il justifie son choix par une formule qui a fait le tour des rédactions : préférer « l’original plutôt que la copie ». Il affirme ne pas défendre « un bilan de 43 ans », mais considérer Paul Biya comme « le moins mauvais » des douze candidats en lice.

La déclaration ne passe pas. Pour ses détracteurs, Djamen devient l’incarnation du « politicien du ventre », prêt à troquer ses idéaux contre une place dans l’appareil d’État. Pour ses partisans, il fait preuve de « réalisme » dans un contexte instable.

Lui-même assume une ligne de crête : « Je critique toujours le gouvernement, peut-être pas avec les mêmes mots mais je le fais toujours », déclarait-il en novembre 2025 sur les ondes d’ABK Radio. La phrase est sincère. Elle est aussi révélatrice d’un problème : comment critiquer un pouvoir que l’on a soutenu ?

Le « marathonien de la loyauté »

En février 2026, un article d'un média en ligne le décrit Djamen comme un « marathonien de la loyauté stratégique », compagnon de campagne de Jean de Dieu Momo lors de la dernière présidentielle. Le ton est ironique, mais le constat est factuel : Djamen a soutenu Biya, et il attend une reconnaissance. Un ministère, peut-être. L’article évoque même une « attente ministérielle de longue haleine ».

Cette séquence dit quelque chose d’essentiel. Pour une partie de l’électorat, le ralliement de 2025 n’est pas un détail. C’est le point de bascule. Un homme qui a déposé plainte contre Paul Biya en 2010, qui a milité au SDF et au MRC, qui a dénoncé le boycott de 2020, ne peut pas soutenir le même Biya cinq ans plus tard sans que cela interroge.

La question n’est pas de savoir s’il avait le droit de le faire. Il l’avait. La question est de savoir si les électeurs de l’APAR, en 2027, sont les mêmes que ceux de 2021.

L’APAR peut-elle devenir « le premier parti d’opposition » ?

C’est l’ambition affichée par Djamen depuis la création de son parti. « Je ferai de l’APAR au minimum le premier parti politique de l’opposition au Cameroun », avait-il déclaré en 2021. Cinq ans plus tard, l’objectif est toujours là. Mais le contexte a changé.

L’APAR participe pour la première fois à un processus électoral. Le double scrutin du 7 février 2027 sera son test grandeur nature. La publication des conditions de candidature, le 10 novembre 2026, marque le début d’une mobilisation qui devra se traduire dans les urnes.

Une question, une seule, reste ouverte. Les Camerounais peuvent-ils encore faire confiance à un homme qui a changé trois fois de camp en dix ans ?

La réponse ne se trouvera pas dans les meetings. Elle se trouvera dans les isoloirs de février 2027.