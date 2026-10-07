La députée Nourane Foster a rencontré Jacques Bertrand Mang à la prison de Ngoma. Elle raconte une visite marquée par les larmes de sa mère et un message d'espoir.

« J'ai vu un homme moralement debout » : la députée Nourane Foster raconte sa visite à Jacques Bertrand Mang, détenu depuis juillet 2026, et sa rencontre avec sa mère, en larmes.

Nourane Foster est allée à la prison de Ngoma. Elle y a rencontré Jacques Bertrand Mang, détenu depuis le 1er juillet 2026. Pendant plusieurs minutes, ils ont parlé de son dossier, de son avenir, et de la jeunesse camerounaise. Puis, il y a eu sa mère. Ses yeux se sont remplis de larmes. Nourane Foster les a essuyées. Voici son récit.

La visite : « Je n'ai pas simplement vu un détenu »

Elle l'a annoncé elle-même sur sa page Facebook. Le récit est celui d'une visite personnelle, presque intime. « Derrière les murs de la prison, je n'ai pas simplement vu un détenu », écrit-elle. « J'ai rencontré un Camerounais conscient, lucide et rigoureux. J'ai vu un homme moralement debout, malgré l'épreuve qu'il traverse. »

Les échanges ont duré « plusieurs minutes ». Le contenu : sa situation carcérale, le fond de son dossier, ce qui lui est reproché. Et puis l'avenir. « Son avenir, bien sûr, mais au-delà du sien, celui de toute une jeunesse camerounaise qui cherche sa place, qui veut être entendue et qui refuse de renoncer à l'espérance. »

La mère : « Ses yeux se sont remplis de larmes »

Le hasard a donné à cette visite un visage plus humain encore. La mère de Jacques Bertrand Mang était là.

Nourane Foster raconte la scène sans fard. « Jacques Bertrand Mang m'a présentée à sa mère biologique. Cette maman pour qui le chemin de la prison est presque devenu un quotidien. Une mère courageuse, présente, qui continue d'accompagner son fils lorsque les jours sont difficiles et que les portes semblent se refermer. »

Puis l'émotion. « À un moment, l'émotion l'a gagnée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je les ai essuyées en lui demandant simplement de tenir bon. »

La députée ajoute : « Une mère qui souffre pour son enfant porte une douleur que les mots racontent difficilement. »

Jacques Bertrand Mang : qui est-il ?

Jacques Bertrand Mang est un activiste camerounais basé à Douala. Il est détenu depuis le 1er juillet 2026. Il est poursuivi pour trois chefs d'accusation : violences sur fonctionnaire, entrave au fonctionnement d'un service public et diffamation sur les réseaux sociaux.

Les faits remontent à une altercation avec un policier à Youpwé, dans la commune d'arrondissement de Douala 2. Selon la version de Mang, son téléphone a été endommagé alors qu'il filmait une réunion avec des jeunes. Il affirme être allé chercher justice et avoir été arrêté, battu et humilié.

Il conteste les charges retenues contre lui. Il affirme qu'elles sont fabriquées. Il allègue que le policier impliqué a déchiré ses propres vêtements pour créer des preuves contre lui. Il estime que sa poursuite est liée à ses critiques de la gouvernance, de la corruption et des abus policiers.

Tortures alléguées et transfert à Ngoma

Le 4 août 2026, Jacques Bertrand Mang a été transféré de la prison centrale de New Bell à la prison de Ngoma. Ce transfert est intervenu après « plusieurs heures de tortures » infligées par l'administration pénitentiaire de New Bell. L'activiste accusait les gardiens de lui avoir volé 8 millions de francs CFA.

Une audience renvoyée au 9 octobre

L'affaire de Jacques Bertrand Mang devait connaître son dénouement le 11 septembre 2026. Le délibéré était attendu. Mais à l'audience, un coup de théâtre s'est produit. Le juge a annoncé que le délibéré était rabattu et que les débats seraient rouverts.

La décision serait intervenue à la demande d'une partie dont l'identité n'a pas été précisée. Les avocats de Mang affirment ne pas avoir été informés au préalable. La défense a dénoncé « un coup de théâtre » et crié au scandale. Le dossier reviendra devant le tribunal le 9 octobre 2026.

Nourane Foster : d'un parti à l'autre

Nourane Foster n'est pas une inconnue du paysage politique camerounais. Élue députée du Wouri-Est sous l'étiquette du PCRN en 2020, elle a démissionné du parti le 26 septembre 2026.

Elle a rejoint le Pacte social pour la gouvernance (PSG), dirigé par Emmanuel Kueka. La convention de collaboration entre son mouvement citoyen Impact 100 et le PSG a été signée à Douala.

Son départ du PCRN a été précédé par des tensions. Son nom avait été retiré sans explication de la liste officielle des députés du parti publiée le 20 juin 2026.

« Je suis allée en votre nom »

La visite de Nourane Foster à Jacques Bertrand Mang n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une démarche politique qu'elle revendique.

« Je tenais à vous faire ce compte rendu parce que je ne me suis pas rendue en prison pour mon propre compte », écrit-elle. « J'y suis allée pour vous. J'y suis allée en votre nom. J'y suis allée pour vous représenter. »

Elle ajoute : « Tant que ma voix pourra porter les préoccupations des Camerounais, je continuerai à aller là où il faut aller, à écouter ceux qu'il faut écouter et à défendre, avec responsabilité et humanité, ce qui doit l'être. »

Ce que cette visite dit du moment politique

La rencontre entre Nourane Foster et Jacques Bertrand Mang intervient dans un contexte tendu. L'activiste est détenu depuis plus de trois mois. Son procès est renvoyé de semaine en semaine. Les organisations de défense des droits humains, dont le REDHAC, ont dénoncé des conditions de détention arbitraires et exigé sa libération.

La visite d'une députée en exercice à un activiste détenu n'est pas un geste anodin. Elle donne à Jacques Bertrand Mang une visibilité politique nouvelle. Elle inscrit son cas dans un espace où les voix de l'opposition se font entendre.

Reste une question. Cette visite changera-t-elle quelque chose pour Jacques Bertrand Mang ? L'audience du 9 octobre dira si le dossier avance. Ou s'il s'enlise encore.

Qui est Jacques Bertrand Mang ?

Un activiste camerounais basé à Douala. Il est détenu depuis le 1er juillet 2026 et poursuivi pour violences sur fonctionnaire, entrave au fonctionnement d'un service public et diffamation sur les réseaux sociaux.

Pourquoi Nourane Foster est-elle allée le voir ?

Elle dit être allée « en votre nom », pour représenter les Camerounais et écouter ceux qu'il faut écouter.

Que s'est-il passé pendant la visite ?

Nourane Foster a rencontré Jacques Bertrand Mang et sa mère. Cette dernière a fondu en larmes. Nourane Foster les a essuyées.

Quand aura lieu le procès de Jacques Bertrand Mang ?

L'audience a été renvoyée au 9 octobre 2026 pour réouverture des débats.