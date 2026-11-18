Deux opposants du Sud, un professeur de droit et un candidat à la mairie d'Akom II, se retrouvent au centre d'une même mécanique : arrêtés, détenus, puis relâchés sous pression. Le récit d'Enoh Meyomesse, recoupé avec les faits disponibles.

Le mot « Mohican » ne vient pas du Cameroun. Il vient d'un film. Le Dernier des Mohicans, réalisé en 1992, raconte la résistance d'un peuple amérindien face à l'avancée des colons européens. L'expression est restée. Elle sert aujourd'hui, dans le Sud-Cameroun, à désigner ceux qui tiennent tête au pouvoir en place. Ils ne sont pas nombreux. Enoh Meyomesse en cite deux : le Pr Aba'a Oyono Jean-Calvin, et Aba Oyono Georges Henri.

Le premier est professeur de droit public à l'Université de Yaoundé II. Le second est candidat à la mairie d'Akom II. Ils partagent un nom, une région, et une expérience : celle d'avoir été arrêtés.

Ce que l'on sait du Pr Aba'a Oyono

Les faits sont documentés. Le 25 octobre 2025, au lendemain de l'élection présidentielle du 12 octobre, des agents cagoulés et armés de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE) investissent son domicile à Yaoundé. Selon la plainte qu'il a lui-même déposée, ils n'ont présenté aucun mandat ni de perquisition, ni d'amener. Il est encagoulé, embarqué de force dans un véhicule de type Pajero, et conduit au Secrétariat d'État à la Défense (SED), quartier général de la gendarmerie nationale.

Il y restera 42 jours. Sans inculpation formelle rendue publique. Il est libéré le 5 décembre 2025.

Le 24 mars 2026, il remet au Commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire de Yaoundé un acte d'accusation de quatre pages visant plusieurs hauts gradés de la Gendarmerie nationale. Violation de domicile aggravée, arrestation et séquestration aggravées, abus de fonction. Il réclame également 3 milliards de francs CFA à la DGRE pour ce qu'il qualifie de « kidnapping » et de « détention illégale ».

Le détail qui tue, dans son récit : l'arrestation visait, selon lui, à le réduire au silence. Pas pour un acte de violence. Pour ses opinions. Il soutenait Maurice Kamto et Issa Tchiroma Bakary lors de la présidentielle d'octobre 2025.

Le second Aba Oyono, et ce qui reste flou

Aba Oyono Georges, lui, n'est pas professeur. Il est candidat. Il voulait briguer la mairie d'Akom II, dans le département de l'Océan, sous les couleurs de l'opposition. Les élections municipales sont prévues le 7 février 2027. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 novembre 2026.

Le samedi 14 novembre 2026, il est interpellé à Ebolowa, alors qu'il effectue des photocopies dans le centre-ville, selon le récit d'Enoh Meyomesse repris par plusieurs médias camerounais. Il est conduit à Yaoundé.

Ce que l'on ne sait pas : pourquoi il a été arrêté. Ni par quelle autorité. Camer.be note que « les circonstances de l'interpellation, ses motifs et l'autorité l'ayant ordonnée n'avaient pas fait l'objet d'une communication officielle » au moment de la publication de ses premières informations.

Le récit d'Enoh Meyomesse va plus loin : cagoule, déportation à Yaoundé, puis « largage » à 2 heures du matin sur la route de Mbalmayo, lundi, après que le vacarme sur les réseaux sociaux a fait reculer les ravisseurs. Ces éléments n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante. Ils reposent sur une seule source, directement engagée dans le combat politique qu'elle décrit.

Pourquoi le mot « Mohican » n'est pas anodin

Le terme n'est pas neutre. Il dit quelque chose que les textes juridiques ne disent pas : que dans le Sud-Cameroun, s'opposer au RDPC n'est pas un exercice administratif. C'est une épreuve.

Enoh Meyomesse replace les deux affaires dans une histoire plus longue. Celle des opposants du Sud qui ont payé. Abel Eyinga, mort après une longue maladie et un emprisonnement. Charles Robert Dimi, affecté disciplinairement à l'université de Dschang après avoir créé un parti. Lui-même, Enoh Meyomesse, arrêté en 2011, détenu à Kondengui, dont le cas est documenté par PEN International.

La question n'est pas de savoir si cette histoire est vraie. Elle l'est, pour l'essentiel, et les faits concernant Aba'a Oyono le confirment. La question est de savoir si elle se répète. Et si elle se répète, pourquoi.

Le calendrier électoral comme grille de lecture

Les élections législatives et municipales sont fixées au 7 février 2027. Le président Paul Biya a convoqué le corps électoral. Dans le Sud, le RDPC tient ses positions. Les « élites » dont parle Enoh Meyomesse ces fonctionnaires et hommes d'affaires qui lient leur fortune aux succès électoraux du parti au pouvoir ont un intérêt direct à ce que l'opposition ne perce pas.

Est-ce une preuve de ce qu'ils font ? Non. C'est une grille de lecture. Elle n'exonère personne, mais elle n'accuse personne non plus.

Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que l'interpellation d'un candidat à la mairie, deux semaines avant la clôture des candidatures, dans une région où l'opposition est déjà structurellement faible, n'est pas un événement anodin. Elle pose une question concrète : les conditions d'une campagne libre sont-elles réunies dans le Sud ?

Ce qui n'a pas pu être vérifié

Le détail de l'arrachement d'un doigt de l'épouse du Pr Aba'a Oyono lors de l'interpellation d'octobre 2025 n'apparaît pas dans les sources consultées. Il est mentionné dans le texte d'Enoh Meyomesse, mais nous n'avons pas trouvé de confirmation indépendante. Le Pr Aba'a Oyono a évoqué des « traitements inhumains » durant son transfert et sa détention, sans que ce détail précis soit repris par les médias que nous avons consultés. Nous le signalons comme non confirmé.

Les circonstances exactes de la libération d'Aba Oyono Georges le « largage » sur la route de Mbalmayo relèvent du même statut : rapportées, non vérifiées.

Enfin, une question, à Akom II comme à Yaoundé : que reste-t-il du mot « Mohican » quand les caméras sont éteintes ? Il reste deux hommes, un dossier judiciaire, une candidature, et une région qui attend de savoir si l'élection de 2027 ressemblera à une élection.

Qui est le Pr Aba'a Oyono Jean-Calvin ?

C'est un professeur de droit public à l'Université de Yaoundé II. Il est aussi un opposant politique, soutien d'Issa Tchiroma Bakary. Il a été arrêté le 25 octobre 2025 et détenu 42 jours au SED avant d'être libéré le 5 décembre 2025.

Pourquoi a-t-il été arrêté ?

Selon sa plainte, son arrestation visait à le réduire au silence en raison de son soutien à Maurice Kamto et Issa Tchiroma Bakary lors de la présidentielle d'octobre 2025. Aucune inculpation formelle n'a été rendue publique pendant sa détention.

Qu'est-ce qu'il demande aujourd'hui ?

Il réclame 3 milliards de francs CFA à la DGRE pour « kidnapping » et « détention illégale ». Il a également déposé une plainte devant le Tribunal militaire de Yaoundé contre plusieurs hauts gradés de la Gendarmerie.

Qui est Aba Oyono Georges ?

C'est un candidat de l'opposition à la mairie d'Akom II, dans le département de l'Océan. Il a été interpellé le samedi 14 novembre 2026 à Ebolowa, puis conduit à Yaoundé.

Pourquoi a-t-il été arrêté ?

On ne le sait pas officiellement. Les circonstances, les motifs et l'autorité ayant ordonné l'interpellation n'ont pas été communiqués. Aucune source officielle ne s'est exprimée à ce sujet.

Est-ce qu'il a été kidnappé ou arrêté ?

Les deux termes circulent. Enoh Meyomesse parle de « kidnapping » et décrit une cagoule, un transfert à Yaoundé, puis un « largage » sur la route de Mbalmayo. Les médias camerounais parlent d'« interpellation » ou d'« arrestation ». Aucune source indépendante n'a confirmé le récit du kidnapping dans le détail.

Quand ont lieu les élections municipales au Cameroun ?

Le 7 février 2027. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 novembre 2026. L'interpellation d'Aba Oyono Georges intervient donc deux semaines avant cette échéance.

Qu'est-ce que l'expression « les Mohicans » veut dire ici ?

Elle fait référence au film Le Dernier des Mohicans et désigne, dans le texte d'Enoh Meyomesse, les derniers résistants d'une région face au pouvoir en place. C'est une expression métaphorique, pas une catégorie juridique ou politique officielle.

Le RDPC a-t-il réagi à ces arrestations ?

Aucune réaction officielle du RDPC n'a été rendue publique à notre connaissance. Nous n'avons pas pu joindre le parti au pouvoir avant publication.

Est-ce que ces arrestations sont liées entre elles ?

Aucun élément ne permet de l'affirmer. Elles concernent deux hommes différents, à des dates différentes, avec des motifs apparents différents (l'un est professeur, l'autre est candidat). Ce qui les rapproche, c'est le contexte régional et le récit qu'en fait Enoh Meyomesse. Pas une instruction judiciaire commune.