Fridolin Nke, critique historique du régime, annonce sa candidature à Obala sous la bannière du RDPC. Revirement, stratégie ou conviction ? Récit d’une bascule.

Obala, ville-carrefour de la Lékié. Sur le plateau de Club d’Élites, dimanche 15 novembre 2026. Un homme en costume sombre, lunettes fines, parle posément. La phrase tombe, et avec elle une partie de son passé : « J’ai déjà décidé qu’en 2027, je serai candidat sous la bannière du RDPC. J’annonce donc ma candidature au poste de maire d’Obala pour le compte du RDPC ».

Fridolin Nke a 50 ans. Il est né à Obala le 8 janvier 1976. Philosophe, docteur de l’Université de Liège, enseignant à Yaoundé I, auteur d’un livre au titre qui claque Paul Biya : Chroniques de la Fin , il a longtemps incarné cette catégorie d’intellectuels camerounais que l’on écoute à la télévision parce qu’ils osent dire ce que d’autres murmurent.

Puis il y a eu Martinez Zogo.

L’assassinat du journaliste, en janvier 2023, a laissé une cicatrice dans le paysage médiatique camerounais. Le procès, ouvert trois ans plus tard, continue d’exposer des liens troubles entre des services de sécurité et des intérêts privés. Dans le même temps, la chaîne Vision 4 celle-là même qui l’accueille ce dimanche a été temporairement suspendue par le Conseil national de la communication, une décision que l’organe a niée être politique.

Pour Nke, le moment est charnière. Il l’a dit à sa manière, dans l’émission : les écrivains et les philosophes ne peuvent plus se contenter de commenter. « Il ne suffit plus de critiquer ni de penser dans l’absolu », a-t-il soutenu, selon les extraits de son intervention. La suite, il la formule comme une évidence : si les porteurs d’idées abandonnent la scène à « ceux que j’appelle les vautours, les lanceurs d’alerte », le pays prend le risque de s’embraser.

La formule est habile. Elle transforme un ralliement en mission morale.

Le RDPC, « pas le parti d’un seul homme »

Sur le plateau, Nke ne s’arrête pas à sa personne. Il attaque un cliché : celui d’un RDPC qui ne serait que la chose d’un homme, Paul Biya, 93 ans, au pouvoir depuis 1982. « Ce n’est pas le parti de quelqu’un. C’est un parti qui a été créé par des professeurs », a-t-il affirmé. Il appelle les populations à se réapproprier l’histoire du parti, à ne pas le laisser aux seuls apparatchiks.

La sortie n’est pas anodine. Elle intervient à un moment où le RDPC, justement, est traversé par des tensions autour des investitures pour les municipales du 7 février 2027. Une circulaire signée par Paul Biya le 11 novembre 2026 a imposé des primaires internes pour désigner les candidats, et exclu certaines catégories, dont les ministres et sénateurs, du scrutin municipal. À Obala, l’annonce de Nke ouvre une compétition que personne, dans le landerneau local, n’avait anticipée sous cette forme.

Car il y a un maire sortant. Francis Gaël Touna dirige l’exécutif communal, selon deux médias locaux. Sa position n’est pas commentée par Nke sur le plateau. Mais la candidature de l’universitaire, si elle est investie, ferait de lui un adversaire direct dans la course à l’hôtel de ville.

Un parcours qui ne se résume pas à un revirement

Il serait tentant de réduire l’annonce à une conversion spectaculaire. L’histoire est plus feuilletée.

Nke n’est pas un homme de parti. Il a été étudiant, militant, chargé de communication d’une section de l’OJRDPC l’organisation de jeunesse du parti au pouvoir , avant de prendre ses distances. Il a vécu au Canada, en Belgique, enseigné, écrit. Il est revenu au Cameroun avec une réputation de franc-tireur, y compris à l’université, où un conflit avec le recteur de Yaoundé I lui a valu une radiation. La justice lui a donné raison en 2026, rapporte Camerounweb.

En 2021, il avait été détenu par la sécurité militaire après la publication d’un ouvrage critique, puis libéré. En juillet 2025, il doutait encore publiquement de la capacité de Paul Biya, alors âgé de 92 ans, à gouverner et à se représenter. En février 2026, il apparaissait comme un soutien du président, tout en affirmant que celui-ci n’avait pas obtenu 50 % des suffrages à la présidentielle d’octobre 2025 et en dénonçant des manipulations.

Autrement dit : un homme qui a critiqué le régime, qui a été arrêté, qui a douté, puis qui a soutenu avec des réserves. Sa candidature à Obala n’est pas un point de départ. C’est un point d’arrivée, ou peut-être une étape de plus.

Ce que dit cette candidature sur le RDPC de 2027

Le geste de Nke raconte moins son parcours qu’il ne révèle l’état du parti au pouvoir à huit mois d’un scrutin municipal.

Le RDPC a besoin de visages neufs. Les primaires imposées par Biya, l’exclusion des ministres et sénateurs, la volonté affichée de renouveler les cadres locaux : tout indique une machine qui cherche à se décrasser sans se transformer. L’arrivée d’un intellectuel critique, capable de parler à une partie de l’électorat urbaine et diplômée, sert ce récit. Elle permet aussi de dire : voyez, le parti n’est pas fermé.

Mais l’opération comporte un risque. Si Nke est investi, il devra affronter la réalité d’une campagne municipale dans une commune de la Lékié, loin des plateaux télévisés. Obala n’est pas un concept philosophique. C’est une ville avec des routes, des marchés, des écoles, des jeunes sans emploi, des rivalités de quartier. Le RDPC local, lui, a ses habitudes, ses barons, ses clientèles. Un candidat venu de l’université et de la télévision peut séduire. Il peut aussi se heurter à un appareil qui ne partage pas volontiers le pouvoir.

Et si l’investiture ne venait pas ?

C’est la question que personne, à Obala, ne pose encore ouvertement. Mais elle est là.

Nke a annoncé sa candidature. Il n’a pas reçu l’onction du parti. Les primaires sont en cours. La circulaire de Biya fixe des règles, mais l’histoire du RDPC montre que les règles internes se plient parfois aux rapports de force. Si un autre candidat est investi, que fera Nke ? Ira-t-il jusqu’au bout en indépendant ? Rentrera-t-il dans le rang ? Utilisera-t-il sa notoriété pour peser sur le débat sans figurer sur la liste ?

Aucune de ces questions n’a de réponse publique à ce jour. Et c’est précisément ce flou qui rend l’annonce intéressante. Un ralliement sans garantie d’investiture, c’est un pari. Nke mise sur sa notoriété, sur son ancrage familial à Obala, sur l’usure des sortants. Il mise aussi sur l’idée qu’un intellectuel peut encore, en 2026, bousculer une machine politique locale par la seule force de son verbe.

Une dernière chose.

À Obala, le nom de Fridolin Nke n’est pas inconnu. C’est celui d’un enfant du pays, né il y a cinquante ans, parti étudier, revenu avec des diplômes et des opinions. Aujourd’hui, il veut diriger la ville. Il l’a dit à la télévision. La suite s’écrira sur le terrain, dans les sections du parti, dans les bureaux de vote et peut-être dans les tribunaux, si la bataille des investitures dérape.

Pour l’instant, il n’y a qu’une certitude : à Obala, la campagne municipale de 2027 a commencé. Et elle a un visage.

« Pourquoi Fridolin Nke il est candidat pour le RDPC alors qu’il critiquait Biya avant ? »

Il l’a expliqué à sa façon dans l’émission : pour lui, à un moment donné, il ne suffit plus de commenter. Il faut descendre sur le terrain. Il dit aussi que le RDPC n’appartient pas à un seul homme, et que les intellectuels doivent se réapproprier le parti. Est-ce que c’est sincère ? Ça, c’est le débat. Mais c’est son argument.

« C’est quand les municipales au Cameroun ? »

Le 7 février 2027. C’est la date retenue par le gouvernement, et c’est pour ça que les partis, dont le RDPC, sont déjà en train de préparer leurs listes et leurs investitures.

« Est-ce qu’il est déjà officiellement le candidat du RDPC à Obala ? »

Non. Et c’est important. Il a annoncé qu’il sera candidat sous la bannière du RDPC, mais le parti n’a pas encore validé son nom. Le RDPC a lancé des primaires internes. Donc pour l’instant, c’est une intention, pas une investiture.

« Qui est le maire actuel d’Obala ? »

Selon deux médias locaux, c’est Francis Gaël Touna. Mais on n’a pas trouvé de document officiel de la commune qui le confirme à ce stade. Si Nke est investi, c’est lui qu’il devra affronter dans les urnes.

« Pourquoi il dit que le RDPC n’est pas le parti d’un seul homme ? »

C’est sa formule pour répondre à ceux qui pensent que le RDPC, c’est juste Paul Biya. Il rappelle que le parti a été créé par des universitaires et que les militants devraient pouvoir s’y exprimer. C’est un discours de rassemblement, mais ça reste un discours.

« Est-ce qu’il a déjà été arrêté ou inquiété par le régime ? »

Oui, en 2021, il a été détenu par la sécurité militaire après la publication d’un de ses livres critiques. Il a ensuite été libéré. Cette information est rapportée par un seul média à notre connaissance, on la signale comme telle.

« Est-ce qu’il a vraiment été radié de l’université ? »

Selon Camerounweb, il y a eu un conflit avec le recteur de Yaoundé I et une radiation. La justice lui a donné raison en 2026, toujours selon la même source. On n’a pas pu consulter la décision de justice directement.

« Pourquoi Vision 4 ? C’est pas la chaîne qui a été suspendue ? »

Oui, Vision 4 a été temporairement suspendue par le CNC, et la chaîne a contesté le caractère politique de la décision. C’est sur cette même chaîne que Nke a fait son annonce. Le choix du média n’est probablement pas un hasard.

« Est-ce que ça veut dire qu’il soutient Biya pour 2027 ? »

Il n’a pas dit ça comme ça. Il a dit qu’il fallait soutenir le président de la République, et il a annoncé sa candidature municipale sous la bannière du RDPC. Pour la présidentielle, il n’a pas fait d’annonce claire dans cette séquence. Il faut rester prudent.

« Est-ce que d’autres intellectuels ont fait pareil au Cameroun ? »

C’est une question qu’on pourrait creuser, mais on n’a pas de donnée consolidée sous la main pour l’affirmer. On peut dire que le passage du commentaire à l’engagement partisan est un phénomène qui existe, mais il faudrait une enquête pour le documenter sérieusement.