À Yaoundé VI, le sous-préfet aurait refusé de signer l’attestation de domicile du maire sortant Jacques Yoki Onana. Lui appelle au calme. Ses soutiens crient au piège. Le Code électoral, lui, ne laisse aucune marge.

Le papier qui vaut une élection

Yaoundé VI. Commune d’Etoug-Ebe. Un homme est assis sur une candidature qui ne demande qu’à être déposée. Mais il lui manque un document. Un seul. L’attestation de domicile, signée du sous-préfet.

Selon plusieurs médias locaux concordants, le sous-préfet de Yaoundé VI, Joseph Alain Etoundi, aurait refusé de signer ce document pour Jacques Yoki Onana, maire sortant et président de la section RDPC du Mfoundi VI. Les motifs officiels n’ont pas été communiqués. L’administration n’a ni confirmé ni démenti.

Le sous-préfet Etoundi et un refus qui bloque tout

Le Code électoral camerounais est formel. Pour être candidat aux municipales, il faut une attestation de domicile délivrée par l’autorité administrative compétente. C’est l’article 182. Sans elle, le dossier est incomplet. Et un dossier incomplet est irrecevable.

Le refus de signature n’est donc pas un détail procédural. C’est un blocage potentiel. Si Yoki Onana ne peut pas obtenir ce papier, il ne peut pas déposer sa candidature. S’il ne peut pas la déposer, il ne peut pas être réélu.

Le sous-préfet de Yaoundé VI n’a pas commenté l’affaire publiquement. Son rôle, dans le processus, est pourtant central.

Le message WhatsApp qui dit tout haut ce que le RDPC pense tout bas

Face à la montée des réactions, Jacques Yoki Onana a écrit. Pas un communiqué. Un message WhatsApp adressé aux élites politiques du Mfoundi VI.

« Svp très chers camarades, on n’a pas besoin de tout ça. Restons calmes et confiants. Ne confondons pas d’adversaires. On a besoin de tout le monde pour gagner ce combat. Restons lucides. »

La citation est reprise par plusieurs médias. Dans ce message, Yoki Onana ne désigne aucun responsable. Il ne reprend pas l’accusation de manœuvre. Il insiste sur l’unité.

C’est une stratégie. Et elle est claire : ne pas transformer un incident administratif en crise politique ouverte. Pas encore.

Ce que les soutiens disent, et que le maire ne dit pas

Les sympathisants du maire, eux, ne mâchent pas leurs mots. Selon plusieurs sources, ils y voient une tentative de l’écarter du scrutin du 7 février 2027. Une manière de dire : ce n’est pas une question de papier, c’est une question de pouvoir.

Le maire, lui, laisse dire. Son silence sur les causes du refus est plus éloquent que n’importe quelle accusation.

Un conflit latent, des pistes et des hypothèses

Pourquoi ce refus ? Les motifs officiels manquent. Mais les observateurs avancent des pistes. Un conflit latent opposerait depuis plusieurs années le maire sortant et le « chef de terre » de l’arrondissement. Une autre piste circule : Jacques Yoki Onana résiderait effectivement dans l’arrondissement voisin de Yaoundé IV, et non dans le VI.

Ces informations n’ont pas été confirmées par une source administrative. Elles circulent. Elles expliquent peut-être. Elles ne prouvent rien. Ce que l’on sait, c’est que le document exige une résidence effective dans la commune. Et que le sous-préfet a, ou non, estimé que ce n’était pas le cas.

Le précédent du 11 février 2026

L’affaire ne tombe pas de nulle part. Le 11 février 2026, lors de la Fête de la Jeunesse à Yaoundé VI, des jeunes militants du RDPC n’ont pas pu défiler. Leurs tee-shirts portaient des messages pro-Yoki Onana. L’autorité administrative a invoqué le respect des textes : seules les effigies du chef de l’État et les symboles autorisés étaient admis.

Ce jour-là, le sous-préfet a appliqué la règle. Aujourd’hui, il refuse une signature. Le climat préélectoral est déjà chargé.

Ce qui reste en suspens, et ce qui ne l’est pas

Le maire sortant peut-il obtenir ce document par une autre voie ? La hiérarchie territoriale peut-elle être saisie ? Le préfet du Mfoundi peut-il intervenir ? Aucune de ces questions n’a de réponse publique à l’heure où nous écrivons.

Une chose est certaine. Le RDPC, parti au pouvoir, se retrouve à devoir gérer un blocage administratif contre l’un de ses propres maires sortants. Si cela arrive à un cadre du parti au pouvoir, qu’en sera-t-il pour les autres ?

La question n’est pas rhétorique. Elle est électorale.

Qu’est-ce qui se passe exactement à Yaoundé VI ?

Le sous-préfet aurait refusé de signer l’attestation de domicile de Jacques Yoki Onana, le maire sortant. Sans ce document, il ne peut pas déposer sa candidature aux municipales.

Pourquoi ce document est-il si important ?

Parce que le Code électoral l’exige. Sans attestation de domicile signée par l’autorité compétente, le dossier de candidature est incomplet. Et un dossier incomplet est rejeté.

Le sous-préfet a-t-il expliqué son refus ?

Non. Les motifs n’ont pas été communiqués officiellement. L’administration n’a ni confirmé ni démenti l’information.

Qu’a dit Jacques Yoki Onana ?

Il a envoyé un message WhatsApp à ses camarades pour appeler au calme. Il a dit : « Restons calmes et confiants. Ne confondons pas d’adversaires. » Il n’a pas accusé le sous-préfet.

Ses soutiens sont-ils d’accord avec ce calme ?

Pas vraiment. Beaucoup y voient une manœuvre pour écarter le maire de la course. Mais lui, officiellement, ne reprend pas cette accusation à son compte.

Quelles sont les pistes pour expliquer ce refus ?

Il y a plusieurs hypothèses. Un conflit avec le chef de terre. Une question de résidence effective : le maire résiderait peut-être à Yaoundé IV. Mais rien n’est confirmé.

Y a-t-il déjà eu des tensions avant ?

Oui. En février 2026, des jeunes militants pro-Yoki Onana n’ont pas pu défiler à la Fête de la Jeunesse. Leurs tee-shirts ont été jugés trop personnels par l’autorité administrative.

Que peut-il se passer maintenant ?

Le maire peut tenter un recours hiérarchique. Le préfet du Mfoundi peut intervenir. Ou la situation peut rester bloquée. Personne ne sait encore.