Le Best Western Plus Douala a accueilli, les 1er et 2 octobre 2026, la première édition d’EXP Summit. Au-delà des échanges sur le leadership et la performance, le rendez-vous a surtout servi de rampe de lancement à ExpSeasons, un nouvel écosystème qui entend organiser l’année autour de cinq saisons et multiplier les rendez-vous économiques, culturels, sportifs et entrepreneuriaux.

À Douala, le leadership voulait sortir des salles de conférence pour se confronter aux réalités de l’entreprise.

Pendant deux jours, dirigeants, entrepreneurs, investisseurs et professionnels de plusieurs secteurs se sont retrouvés au Best Western Plus Douala pour réfléchir aux mutations qui redessinent aujourd’hui les organisations. Innovation, management, performance et transformation numérique ont constitué le fil conducteur d’EXP Summit 2026.

Mais l’événement ne s’est pas limité aux échanges entre décideurs. Il a également permis aux organisateurs de présenter ExpSeasons (XS), une plateforme conçue pour prolonger cette dynamique tout au long de l’année.

Cinq saisons pour une année

ExpSeasons entend désormais rythmer le calendrier autour de cinq grandes saisons.

La Kickoff Season, de septembre à octobre, ouvrira l’année économique. La Festive Season, en novembre et décembre, accompagnera les grands rendez-vous de fin d’année. Janvier et février seront consacrés à la Youth Season, tournée vers la jeunesse et l’entrepreneuriat.

De mars à mai, l’Institutional Season mettra l’accent sur les initiatives à impact sociétal, tandis que la Holiday Season, de juin à août, cherchera notamment à mettre en valeur le tourisme.

Au-delà de la programmation, cette organisation vise à offrir aux entreprises, partenaires et sponsors une meilleure visibilité sur les rendez-vous à venir et à favoriser une planification plus structurée des investissements.

Une plateforme, plusieurs leviers

Cette ambition repose également sur un écosystème numérique.

Le XS Innovation Club doit constituer la porte d’entrée d’ExpSeasons. Accessible aux individus, entreprises et institutions, il donnera notamment accès au calendrier des activités et à des offres exclusives, avec l’ambition de favoriser les connexions entre acteurs locaux et internationaux.

L’Agence de Promotion des Investissements, la Fondation Oliver Kahn, Access Bank, SUNU Assurances et MAVIANCE PLC figurent parmi les membres fondateurs annoncés.

ExpSeasons mise également sur XS Media, destiné à prolonger les événements par des contenus disponibles en direct et à la demande, ainsi que sur XS Pay, un portefeuille numérique pensé pour faciliter les paiements et enrichir l’expérience des participants.

Oliver Kahn, le leadership grandeur nature

La présence d’Oliver Kahn a donné une dimension particulière à cette première édition.

Ancien capitaine de la Mannschaft et figure majeure du football allemand, l’ex-gardien du Bayern Munich a apporté son expérience de la haute compétition lors d’une keynote consacrée aux mécanismes de la performance.

Son parcours a permis d’établir un parallèle entre le sport de haut niveau et l’entreprise : savoir gérer la pression, prendre des décisions, fédérer un groupe et maintenir un niveau d’exigence élevé.

Un message qui rejoint l’une des principales problématiques abordées pendant le sommet : dans un environnement où la technologie transforme rapidement les métiers, les organisations doivent également faire évoluer leurs modes de management.

Du leadership à la transformation

Pour les organisateurs, l’enjeu n’est donc pas seulement de former de meilleurs dirigeants. Il s’agit également de construire des organisations capables d’absorber les changements et de transformer leurs ressources en performances durables.

Victor Ngango, Founder et porte-parole du groupement à l’origine d’EXP Summit, veut inscrire cette démarche dans la durée.

«« EXP Summit 2026 lance en fait une saison de nos activités qui vont accompagner les différentes périodes de la vie de la Nation. Nous ne voulons pas juste faire un événement et nous arrêter là. Nous voulons accompagner les transformations et évolutions de nos leaders et entreprises. »»

Une vision qui dépasse le seul cadre du sommet et donne à ExpSeasons une vocation de plateforme permanente.

Bépanda comme prochain terrain d’expérimentation

Le prochain grand rendez-vous est déjà annoncé. Le NEX GEN Innovation Festival se tiendra le 11 février 2027 au Stade de la Réunification de Bépanda, à Douala.

Dédié à l’innovation créative et aux initiatives entrepreneuriales de la jeunesse, l’événement réunira onze artistes, dont les noms seront dévoilés le 1er novembre 2026.

Ce festival doit également constituer le premier temps fort d’une ambition plus large : une tournée des stades ayant accueilli la CAN, à la croisée du sport, de la culture, du tourisme et de l’entrepreneuriat.

Le début d’un nouveau cycle

EXP Summit 2026 aura donc servi de première vitrine à une ambition qui se veut plus vaste que l’organisation d’un rendez-vous annuel.

Avec ses cinq saisons, son Innovation Club, ses plateformes XS Media et XS Pay et ses événements à venir, ExpSeasons cherche à créer un calendrier capable de rapprocher entreprises, institutions, créateurs, investisseurs et entrepreneurs.

Reste désormais à transformer cette ambition en dynamique durable.

Car après les deux jours de conférences du Best Western Plus Douala, le véritable défi commence : faire d’un sommet un écosystème, et d’un calendrier d’événements une véritable plateforme de transformation.