Dans un communiqué daté du 13 novembre et signé depuis Banjul, en Gambie, où il vit en exil depuis un an, Issa Tchiroma Bakary demande aux partis d'opposition camerounais de ne pas participer aux élections législatives et municipales du 7 février 2027.

Le président du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC) parle d'une « mascarade électorale » et prévient que les partis qui y prendraient part seraient « politiquement comptables » des conséquences.

« Mêmes institutions, même code électoral, mêmes fraudes »

À ses yeux, le prochain scrutin ne sera qu'une répétition. Mêmes institutions, même code électoral, mêmes fraudes. Il estime que les conditions d'une élection libre, transparente et crédible ne sont pas réunies.

Il évoque également une répression post-électorale qui aurait fait près d'une centaine de morts, un bilan qu'il avance seul dans son texte, sans citer de source indépendante.

Issa Tchiroma promet de prendre « toute sa part » au combat pour empêcher la tenue de ces élections.

Une position constante

Sa position n'est pas nouvelle. Dès le mois de janvier, il rejetait déjà ces scrutins. Son parti, le FSNC, avait boycotté les élections régionales de novembre 2025.

Pour rappel, le gouvernement a suspendu ce parti pour trois mois, fin octobre.

Un appel qui intervient au moment où le RDPC lance ses investitures

Cet appel au boycott intervient le jour même où le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) lance officiellement ses opérations d'investiture pour ces mêmes élections du 7 février 2027.

Deux stratégies s'opposent désormais : d'un côté, le parti au pouvoir qui prépare ses listes ; de l'autre, un opposant en exil qui demande à l'opposition de ne pas entrer dans le jeu.

Reste à savoir si les autres partis d'opposition suivront l'appel d'Issa Tchiroma, ou s'ils choisiront de participer pour ne pas laisser le terrain libre.