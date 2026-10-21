Basile Talla Demgueu, promoteur de cet établissement doit plus de 500 millions de francs à Afriland First Bank. Tout comme il cumule des centaines de millions de loyers impayés auprès des familles Moyo et Wanko, propriétaires des deux sites qui hébergent Tal Hôtel depuis des décennies…

10 heures 52, ce lundi 19 octobre 2026. Quelques employés s’affairent à nettoyer la salle de restaurant de Tal Hôtel à Bafoussam. L’ambiance y est calme. Deux personnes sont assises devant l’espace qui sert de bar à cet établissement hôtelier. Verdier Fokou, connu comme son directeur, n’est pas présent dans son bureau. Ce qui donne du crédit aux sources qui font savoir qu’il a démissionné de son poste de travail il y a quelques semaines. Nous sommes loin de restituer clairement les termes de la lettre de démission qu’il aurait envoyée à son ancien patron.

Reste que l’observateur proche des milieux des affaires à Bafoussam lie ce départ aux soucis judiciaires dans lesquels se trouvent Basile Demgueu Talla promoteur de Tal Hôtel à Bafoussam. En effet, en date du 17 septembre 2026, le juge du tribunal de première instance de Bafoussam, Edgar Marie Joseph Awono Ebanga, statuant en matière commerciale, a décidé de mettre fin au contrat de bail liant Basile Talla Demgueu, locataire du site qui abrite Tal Hôtel à Bafoussam, et Djoko Moyo Paul Henri et dame Kwomogne Moyo Félicité (bailleurs d’une bonne partie du site qui abrite Tal Hotel à Bafoussam).

Aussi, le magistrat a prononcé l’expulsion de Tal Hôtel du domaine foncier de la famille Moyo. Sans nier ses engagements contractuels, le mis en cause a soulevé l'incompétence du tribunal de première instance de Bafoussam en la matière. En guise de réponse, le magistrat a rejeté comme dénué de fondement juridique l'exception d'incompétence soulevée par Basile Talla Demgueu. Car, selon le magistrat, il est constant et prouvé que Talla Demgueu Basile cumule de nombreux impayés de loyers à l'endroit de la famille Moyo. Le promoteur de Tal Hôtel est également insolvable à l'endroit de la famille Wanko, propriétaire d'une autre partie du site qui abrite cet établissement hôtelier. Les dettes cumulées de la société Tal Business Cameroun vont au-delà de 700 millions de francs Cfa.

Déjà un mois de résistance...

Une source crédible fait savoir que Basile Talla Demgueu, agissant au nom de la société Tal Business Cameroun SA, a pris plusieurs fois des crédits auprès de Afriland First Bank en usurpant le titre foncier N° 259/Mifi du 22 juin 1961, appartenant à la famille de feu Wanko et couvrant une superficie de plus de 900 m2 en plein centre urbain de Bafoussam.

Et cette convention entre le promoteur hôtelier et la banque a été attaquée devant le tribunal de Bafoussam. Ce qui ne fait que renforcer la complexité des multiples affaires judiciaires dans lesquelles se trouvent Basile Talla Demgueu et la société Tal Business Cameroun Sa dont il est le promoteur.

Djoko Moyo semble déterminé à faire exécuter cette décision rendue le 17 septembre dernier et ordonnant l'expulsion de Basile Talla Demgueu du site qui abrite une partie de Tal Hôtel. Ce qui implique que suite à la production de l'expédition du juge, un huissier accompagné des éléments de la force publique serait mis en contribution pour expulser Basile Talla Demgueu de Tal Hôtel à Bafoussam. Un de ses conseils met en garde toute personne qui tenterait de torpiller par des manœuvres sorties l'aboutissement de cette décision. "Qui crache en l'air, cela lui retombe au nez", conclut-il. Affaire à suivre...