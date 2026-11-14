Marie Flore Mboussi, juriste et ancienne détenue politique, se lance dans la course législative à Bafia. Derrière sa candidature, le Mbam-et-Inoubou et les fissures d’un MRC en pleine recomposition.

Elle a connu la prison de Kondengui. Elle connaît Bafia, ses neuf communes, ses routes et ses marchés. Le 10 novembre 2026, au lendemain de la convocation du corps électoral par Paul Biya, Marie Flore Mboussi a annoncé qu’elle serait candidate aux législatives du 7 février 2027 dans le Mbam-et-Inoubou. Une juriste. Une militante du MRC. Une femme qui a déjà payé le prix de son engagement. Mais derrière l’annonce personnelle, il y a une question qui engage tout un parti : le MRC, en pleine crise interne, est-il encore capable de porter des candidatures crédibles dans les circonscriptions ?

Le parcours de celle qui ne s’est pas arrêtée

Marie Flore Mboussi n’est pas une inconnue dans le paysage politique camerounais. Originaire de Bafia, dans le Mbam-et-Inoubou, elle est juriste, doctorante en droit privé au moment de son premier arrestation. Son engagement au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) ne date pas de la dernière campagne électorale. Il remonte aux années de plomb de l’opposition camerounaise.

Après les manifestations du 1er juin 2019 organisées par le MRC, elle est arrêtée. Selon les éléments rapportés sur son parcours, elle subit des violences avant d’être incarcérée à la prison centrale de Kondengui, à Yaoundé. Une deuxième arrestation suit en 2020, à la suite de nouvelles manifestations du parti. Elle passe environ un mois en détention avant d’être libérée.

Ce n’est pas un détail biographique. C’est le socle de sa crédibilité militante. Une partie de l’électorat du MRC, dans le Mbam-et-Inoubou comme ailleurs, attend des candidats qu’ils aient « payé » pas seulement en promesses, mais en jours de détention. Mboussi a payé.

Entre-temps, elle n’a pas disparu du paysage. De décembre 2019 à septembre 2020, elle est responsable de projet du MRC dans le Mbam-et-Inoubou. Elle intègre ensuite le Directoire national du parti et devient secrétaire nationale chargée de la femme, de l’enfant et des affaires sociales. En septembre 2026, elle est nommée porte-parole de la campagne de Pierre Emmanuel Binyam pour la présidence du MRC. Une ascension qui dit quelque chose de son poids interne.

L’annonce du 10 novembre, et ce qu’elle révèle du MRC

Le timing n’est pas anodin. Le 9 novembre 2026, Paul Biya convoque le corps électoral pour le 7 février 2027. Le 10 novembre, Marie Flore Mboussi publie sa déclaration de candidature sur Facebook. « 2027 : je prends mes responsabilités. Et vous ? » écrit-elle. Le lendemain, la presse camerounaise relaie l’information.

Mais cette annonce intervient dans un contexte que le MRC préférerait sans doute taire. Le parti fondé par Maurice Kamto traverse l’une des crises internes les plus graves de son histoire. Kamto a démissionné de la présidence nationale. Trois listes se sont affrontées pour sa succession. La liste de Pierre Emmanuel Binyam celle dont Mboussi était porte-parole s’est retirée de la course à la convention du 17 octobre, dénonçant « tripatouillage », « scrutin verrouillé » et « marginalisation du Grand Nord ». Tiriane Balbine Nadège Noah a finalement pris la tête du parti.

Puis, le 11 novembre 2026, Tiriane Noah publie une déclaration qui accuse l’administration et le RDPC de « bloquer la constitution des dossiers de candidature » du MRC pour le scrutin de février 2027. Des maires, des fonctionnaires des impôts, des autorités administratives refuseraient de certifier ou de délivrer des pièces. Le MRC dénonce des « prétextes fallacieux » et pointe des exigences de paiement illégales, alors que la loi électorale prévoit la gratuité de certains actes.

C’est dans ce climat que Mboussi se lance. Une candidature individuelle dans un parti qui doute de sa capacité à déposer des dossiers. Un pari.

Le Mbam-et-Inoubou, ce département dont on parle peu

Que défend-on, exactement, quand on se présente dans le Mbam-et-Inoubou ? Le département, situé dans la région du Centre, compte neuf communes : Bafia, Bokito, Deuk, Kiiki, Kon-Yambetta, Makénéné, Ndikiniméki, Nitoukou et Ombessa. L’agriculture y est centrale. Les infrastructures, elles, sont un chantier permanent.

Les documents publics en témoignent. En juin 2026, le ministère des Travaux publics a attribué des marchés d’entretien pour les axes Bafia-Biakoa et Biakoa-Koro-Ntui. En mai 2026, les travaux de fondation du pont de Nchiayang sur le fleuve Mbam ont démarré, avec un taux d’exécution de 18,22 % au 18 mai. Des appels d’offres pour l’électrification rurale, l’aménagement de la voirie urbaine à Makénéné ou la construction d’ouvrages effondrés dans le département sont publiés sur le site de l’ARMP.

Il y a donc de l’argent public qui circule. La question, pour les électeurs, n’est pas de savoir si des marchés existent. Elle est de savoir ce qui arrive réellement au bout de la route, dans les villages où l’on attend l’eau, l’électricité, un pont praticable en saison des pluies. C’est là que le mandat de député peut avoir un sens ou pas.

Mboussi, dans sa déclaration, ne détaille pas de programme. Elle pose un principe : le mandat de député est « une responsabilité envers les populations, et non un privilège personnel ». C’est une phrase de candidate. Elle devra devenir une pratique de députée, si elle est élue.

L’appel au financement, et ce qu’il dit des campagnes camerounaises

Dans sa déclaration, Mboussi ne cache pas les besoins matériels de sa campagne. Elle sollicite des « contributions financières ». « Chaque geste compte. Chaque contribution a son importance. Aucun soutien n’est insignifiant ! » insiste-t-elle.

Ce n’est pas une anomalie. Le financement des campagnes législatives au Cameroun est un casse-tête pour les petits partis. La loi électorale prévoit un financement public, mais les montants sont fonction du nombre de listes déposées, et les candidats individuels ne roulent pas sur l’or. Pour une militante qui a passé du temps en prison et qui n’a pas de fortune personnelle connue, l’appel à la base est une nécessité.

Reste une question que personne ne pose publiquement : combien coûte une campagne législative dans le Mbam-et-Inoubou, et qui la finance ? Les électeurs ont le droit de le savoir. Pas pour suspecter. Pour comprendre.

Ce qui reste ouvert

Marie Flore Mboussi a un parcours. Elle a un département. Elle a un parti un parti qui doute de lui-même. Elle a une élection dans moins de trois mois.

La question n’est pas de savoir si elle va gagner. Elle est de savoir si sa candidature peut produire quelque chose de plus qu’un vote de témoignage. Le Mbam-et-Inoubou a des routes à finir, un pont à construire, des villages à électrifier. Un député, même dans l’opposition, peut porter ces dossiers. Ou pas.

Qui est Marie Flore Mboussi ?

Une juriste de Bafia, militante du MRC, ancienne détenue politique. Elle a été arrêtée après les manifestations de 2019 et 2020, et incarcérée à Kondengui. Elle est aujourd’hui candidate aux législatives dans le Mbam-et-Inoubou.

Pourquoi elle se présente maintenant ?

Elle dit vouloir « prendre ses responsabilités » et considérer le mandat de député comme « une responsabilité envers les populations, et non comme un privilège personnel ». Elle se présente dans un contexte où le MRC est en crise interne, ce qui rend sa candidature à la fois risquée et symbolique.

Le MRC la soutient officiellement ?

Nous n’avons pas pu obtenir de confirmation officielle du MRC sur l’investiture de Mboussi. Le parti a connu une démission de Kamto, une convention contestée et des accusations de blocage administratif. Sa candidature peut être lue comme une démarche individuelle dans un vide collectif.

C’est quoi, le Mbam-et-Inoubou ?

Un département de la région du Centre, au Cameroun, avec neuf communes (Bafia, Bokito, Deuk, Kiiki, Kon-Yambetta, Makénéné, Ndikiniméki, Nitoukou, Ombessa). L’agriculture y est importante, et les infrastructures (routes, ponts, électrification) restent un enjeu central.

Les élections, c’est quand ?

Le 7 février 2027. Paul Biya a convoqué le corps électoral le 9 novembre 2026 pour les législatives et les municipales.