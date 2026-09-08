Cameroun - Ascenseur, baiser, scandale : la Lionne au cœur du débat

Une vidéo intime montrant une Lionne Indomptable échanger un baiser avec une autre femme enflamme la toile et relance au Cameroun le débat sur l’homosexualité, la vie privée des athlètes et l’égalité devant la loi.

Un baiser filmé dans un ascenseur, une championne d’Afrique fraîchement sacrée, une marque qui suspend sa collaboration : en quelques heures, la vidéo d’une Lionne Indomptable est devenue le symbole d’un pays tiraillé entre lois répressives, morale publique et respect de la vie privée.

Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2026, une vidéo de quelques secondes a suffi à embraser la toile camerounaise. On y voit deux femmes s’embrasser dans un ascenseur. L’une d’elles serait une internationale camerounaise, sacrée championne d’Afrique avec les Lionnes Indomptables au Maroc en août 2026.

Depuis, les réactions fusent. Appels à des sanctions. Suspension d’un partenariat commercial. Interpellation de la commission d’éthique de la FECAFOOT. Mais derrière le buzz se cache une question autrement plus profonde : pourquoi une vidéo intime suffit-elle aujourd’hui à mettre en péril la carrière d’une athlète ? Et surtout, la même règle est-elle appliquée à tout le monde ?

Une vidéo de quelques secondes, une onde de choc nationale

La séquence, apparue dans la nuit du 7 au 8 septembre sur les réseaux sociaux, montre deux femmes échangeant un baiser dans ce qui s’apparente à un ascenseur à l’arrêt. Les publications en ligne ont identifié l’une d’elles comme une joueuse des Lionnes Indomptables, fraîchement sacrée championne d’Afrique au Maroc en août 2026. L’autre femme serait Ngon Eton, égérie de la marque de cosmétiques Ange Hair & Beauty.

À ce stade, ni la joueuse ni l’autre femme présente dans la vidéo ne se sont exprimées publiquement. Les circonstances exactes de l’enregistrement, l’identité de la personne ayant procédé à la première mise en ligne, et le contexte dans lequel les images ont été tournées restent flous. Aucune vérification indépendante n’a permis d’établir formellement l’identité des personnes visibles.

Un contexte juridique et social extrêmement sensible

Au Cameroun, l’homosexualité est pénalisée. L’article 347-1 du Code pénal punit les relations sexuelles entre personnes de même sexe de six mois à cinq ans d’emprisonnement, assortis d’une amende. La loi s’applique également aux propositions sexuelles par voie électronique, via la loi sur la cybercriminalité.

Cette vidéo survient quelques semaines seulement après le sacre historique des Lionnes Indomptables, qui ont remporté leur première Coupe d’Afrique des nations féminine le 16 août 2026 à Rabat, en écrasant le Malawi 3-0 en finale. Un triomphe qui avait suscité une immense liesse populaire à travers le pays.

Des réactions vives et des appels à des sanctions

Le journaliste sportif Marc Chouamo a estimé que la joueuse concernée pouvait « dire adieu à la Coupe du monde Brésil 2027 ». Une analyse reprise par de nombreux internautes.

De son côté, le média Ayila’Sport a appelé la commission d’éthique de la FECAFOOT à se saisir du dossier. « J’espère que la commission d’éthique de la Fecafoot va se saisir de ces vidéos qui polluent la toile. L’heure est grave », a-t-il déclaré.

D’autres voix s’élèvent pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme une chasse aux sorcières. Le journaliste Nana Paul Sabin a ainsi répliqué à Marc Chouamo : « Mon cher Marc Chouamo, dans un pays gouverné par la loi du plus fort, cette Lionne ne manquera pas la prochaine Coupe du monde si elle bénéficie de la protection des puissants. Tant que cette justice sélective persistera, la lutte contre des pratiques pourtant interdites par la loi camerounaise restera sans effet ».

Un premier impact commercial

La polémique a déjà eu des conséquences concrètes. L’entreprise Ange Hair & Beauty, dont Ngon Eton est l’égérie, a annoncé la suspension de sa collaboration « dans l’attente d’une vérification complète des faits ». La marque a indiqué qu’elle examinerait la situation et annoncerait d’autres mesures ultérieurement, sans pour l’instant rompre définitivement le partenariat.

Un débat qui dépasse le simple cadre sportif

Cette affaire ravive un tabou ancien qui a longtemps freiné l’essor du football féminin au Cameroun. L’amalgame entre pratique du football et homosexualité a poussé de nombreux parents à détourner leurs filles de cette discipline.

En 2021, l’icône du football féminin Ajara Nchout Njoya déclarait : « Les gens doivent arrêter de croire qu’une femme est lesbienne simplement parce qu’elle joue au football ». Un message de sensibilisation qui semble aujourd’hui fragilisé par cette nouvelle polémique.

La question de l’égalité devant la loi

Au-delà de l’indignation, c’est une question autrement plus sensible qui affleure : la loi est-elle appliquée de la même manière à tous les citoyens camerounais ? Des observateurs accusent les autorités d’appliquer la loi de manière sélective, arguant que des personnalités influentes ou bien connectées ont parfois échappé à toute sanction dans des controverses similaires, tandis que d’autres ont été poursuivies.

L’affaire de la vidéo intime de la Lionne Indomptable n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Par le passé, d’autres vidéos impliquant des personnalités du football féminin camerounais ont suscité des controverses, sans toujours donner lieu aux mêmes suites.

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