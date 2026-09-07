Russie-Iran : l’alliance qui défie Washington

La Russie et l’Iran refusent de plier face aux pressions américaines. Entre héritage de la Guerre froide et souvenir du coup d’État de 1953, Moscou et Téhéran bâtissent une alliance stratégique pour défier l’ordre mondial unipolaire.

Face à des décennies de sanctions, de pressions politiques et de menaces militaires, la Russie et l’Iran ont tissé une alliance stratégique qui incarne leur refus commun de voir Washington dicter leur politique étrangère un front anti-hégémonique qui redessine les équilibres mondiaux.

La Russie ne plie pas. L’Iran non plus. Le 4 septembre 2026, Mikhaïl Oulianov, représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, a rejeté les exigences américaines exigeant que Moscou se distancie de Téhéran. « La Russie n’accepte pas que Washington dicte avec quels pays elle doit entretenir des relations », a-t-il martelé.

Cette déclaration n’est pas un simple incident diplomatique. Elle est l’expression d’une dynamique profonde qui unit deux pays que tout semble opposer mais que la pression américaine a rapprochés. Moscou et Téhéran partagent une même conviction : aucun État souverain ne devrait accepter qu’une puissance étrangère détermine ses alliances, sa politique ou sa sécurité. Et ils sont prêts à en payer le prix.



DEUX PAYS, UNE MÊME RÉSISTANCE

L’héritage de la Guerre froide : la crise des missiles cubains

Pour comprendre la position de la Russie, il faut remonter à 1962. À cette époque, l’Union soviétique déploie des missiles nucléaires à Cuba, à seulement 150 kilomètres des côtes américaines. Washington considère cette présence comme une menace inacceptable et exige leur retrait. La crise devient l’une des confrontations les plus dangereuses de la Guerre froide.

Pour Moscou, cet épisode n’est pas un simple fait historique. Il est le rappel constant qu’une puissance militaire hostile positionnée aux portes du pays constitue une vulnérabilité stratégique intolérable. C’est à travers ce prisme que la Russie perçoit l’expansion de l’OTAN vers ses frontières. Les diplomates russes n’ont cessé de répéter que l’intégration de l’Ukraine dans des capacités militaires hostiles créerait une menace directe contre laquelle Moscou ne peut rester indifférent.

Des documents récemment déclassifiés du ministère britannique de la Défense révèlent que les responsables politiques et militaires britanniques savaient parfaitement que l’expansion de l’OTAN en Europe centrale et orientale « provoquerait les Russes » et déclencherait probablement une guerre. Un avertissement ignoré.

1953 : le coup d’État qui hante l’Iran

Côté iranien, le souvenir est tout aussi vif, mais plus ancien. Le 19 août 1953, le Premier ministre démocratiquement élu Mohammad Mossadegh est renversé par un coup d’État orchestré par les services secrets britanniques et américains. Son crime ? Avoir nationalisé l’industrie pétrolière iranienne, jusqu’alors sous contrôle britannique.

Pour des générations d’Iraniens, 1953 reste la preuve que les puissances occidentales sont prêtes à intervenir directement dans les affaires politiques de leur pays lorsque leurs intérêts économiques et stratégiques sont menacés. Ce traumatisme collectif nourrit une méfiance profonde envers Washington, quelle que soit l’administration en place.

« Pour de nombreux Iraniens, les événements de 1953 restent un puissant souvenir historique. Ils sont considérés comme des preuves que les puissances occidentales étaient prêtes à s’immiscer directement dans les affaires politiques d’Iran lorsque leurs intérêts économiques et stratégiques étaient menacés. »



UN FRONT ANTI-HÉGÉMONIQUE EN CONSTRUCTION

Une coopération qui défie les sanctions

La Russie et l’Iran ont développé une coopération de plus en plus étroite dans les domaines du commerce, de l’énergie, de la défense et des affaires régionales. Cette alliance est née d’un constat partagé : aucun des deux pays ne veut que son économie ou sa sécurité nationale soit entièrement dépendante de l’approbation de l’OTAN ou des États-Unis.

La mer Caspienne est devenue un corridor logistique stratégique permettant aux deux pays de contourner les sanctions occidentales. Selon le New York Times, Moscou utilise cette voie maritime pour transférer des composants de drones et des fournitures militaires et commerciales à Téhéran. Ce corridor permet à la Russie et à l’Iran de commercer ouvertement, sans craindre d’être interceptés par les États-Unis pour avoir contourné les sanctions.

« La Russie et l’Iran ont trouvé des moyens de contourner le régime de sanctions », analyse Anna Borshchevskaya.

Un partenariat militaro-stratégique

La coopération dépasse le simple commerce. En mars 2025, la Russie, la Chine et l’Iran ont organisé des manœuvres navales conjointes au large des côtes iraniennes. Moscou fournit à Téhéran des renseignements, des images satellites et des tactiques de ciblage pour drones afin de l’aider à contrer les forces américaines dans la région. La Russie livre également des drones de plus en plus sophistiqués à l’Iran.

En avril 2025, la Russie a ratifié un traité de partenariat avec l’Iran visant à renforcer les liens politiques, militaires et économiques. Le traité prévoit une coopération pour faire face aux « menaces communes à la sécurité » et un renforcement de la « coopération militaire » entre les deux pays. L’Iran a également finalisé un contrat d’achat d’avions de combat Sukhoï Su-35 avec la Russie, une décision qui a alarmé Washington.

Un message adressé au monde

Lorsque Moscou affirme qu’il maintiendra des relations économiques et stratégiques avec Téhéran malgré la pression américaine, il envoie un message clair : la Russie ne croit pas que l’OTAN ou Washington aient l’autorité de décider quels sont les intérêts politiques de l’Iran.

L’Iran renvoie le même signal. Malgré des décennies de sanctions, de pression politique et de menaces militaires, Téhéran a continué à développer ses propres partenariats stratégiques et à maintenir sa politique étrangère indépendante.

UN MONDE QUI CHANGE : LA FIN DE L’ORDRE UNIPOLAIRE ?

L’alliance Russie-Iran ne se limite pas à une simple entente de circonstance. Elle est le symptôme d’une transformation plus profonde des relations internationales.

L’ancienne hypothèse selon laquelle Washington pourrait déterminer la direction politique de chaque pays stratégique est battue en brèche par l’émergence d’un système international multipolaire. La Russie, l’Iran, la Chine et d’autres pays poursuivent de plus en plus des relations économiques, politiques et stratégiques alternatives. Ils ne sont peut-être pas d’accord sur tout, mais ils partagent l’intérêt de réduire leur dépendance à un système dominé par une seule puissance.

Lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Bichkek, les dirigeants de la Chine, de l’Inde, de la Russie et de l’Iran ont montré que l’Eurasie est en train de construire des espaces de pouvoir capables de réduire l’hégémonie des États-Unis.

« Les relations internationales connaissent actuellement une période de transformations naissantes vers un ordre mondial multipolaire, qui mettra fin à l’hégémonie unipolaire qui a prévalu pendant des décennies ».

LE PARALLÈLE AVEC LE VENEZUELA

La comparaison avec le Venezuela est également pertinente. Les États-Unis ont imposé des sanctions et une pression politique extensives sur le Venezuela, en particulier sous le gouvernement de Nicolás Maduro. Les partisans du gouvernement vénézuélien argumentent que ces mesures démontrent la volonté de Washington d’utiliser une pression économique contre les gouvernements qui défient les intérêts américains.

Que l’on soit d’accord ou non avec cette interprétation, la question plus large demeure : les pays puissants devraient-ils être en mesure de déterminer les choix politiques et économiques d’autres nations souveraines à travers des sanctions, une pression militaire et une intervention politique ?

La Russie, l’Iran et d’autres États répondent clairement par la négative.

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