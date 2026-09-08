Cameroun - Enseignante tuée à Bamenda : un drame à la rentrée scolaire 2026

Alors que les élèves reprenaient le chemin des classes pour la rentrée scolaire 2026-2027, une enseignante a été tuée ce lundi 7 septembre 2026 à Bamenda. L'attaque, attribuée aux groupes séparatistes armés qui avaient appelé au boycott de cette rentrée, relance le débat sur la sécurité dans les écoles de la région anglophone.

De quoi s'agit-il exactement ?

Ce lundi 7 septembre 2026, jour de la rentrée scolaire 2026-2027, une enseignante a été tuée à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Le drame s'est produit dans ou à proximité d'un établissement scolaire, alors que les élèves reprenaient les cours.

L'attaque survient dans un contexte de tensions et d'appels au boycott. Depuis plusieurs jours, des groupes séparatistes armés, actifs dans les régions anglophones du Cameroun, avaient appelé les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école ce jour de rentrée. Le but affiché de cette pression : dénoncer la mainmise du gouvernement sur le système éducatif dans ce qu'ils considèrent comme « l'Ambazonie ».

L'enseignante, dont l'identité n'a pas encore été officiellement communiquée, est la première victime signalée de cette rentrée particulièrement sensible. Mais son décès soulève une question profonde : peut-on encore enseigner en toute sécurité dans les régions en crise ?

Pourquoi les séparatistes s'en prennent-ils à l'école ?

La crise anglophone, qui a éclaté en 2016, a profondément bouleversé le système éducatif du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En 2016, c'est une contestation des avocats et enseignants contre la généralisation du système éducatif bilingue qui avait lancé le mouvement. En 2017, la contestation est devenue une revendication séparatiste, avec la proclamation d'un État autoproclamé « Ambazonie ».

Depuis, l'école est devenue une ligne de front.

- Des centaines d'établissements ont été fermés.

- Des milliers d'enfants sont privés d'éducation.

- Les enseignants sont régulièrement menacés, enlevés ou assassinés.

- Les séparatistes accusent le système éducatif de « françafricaniser » les jeunes.

L'appel au boycott de cette rentrée s'inscrit dans cette stratégie de déstabilisation. L'objectif : empêcher toute reprise, créer un climat de terreur et démontrer que l'État n'a pas autorité sur la région.

Cette stratégie porte un nom : la guerre de l'éducation.

Quelles sont les réactions immédiates ?

La communauté éducative sous le choc

L'émotion est vive. Les syndicats d'enseignants, les associations de parents d'élèves, la société civile ont exprimé leur consternation.

« C'est une tragédie. Un enseignant qui donne sa vie pour que les enfants apprennent, c'est insupportable. Nous demandons aux autorités de renforcer immédiatement la sécurité des établissements. » Témoignage d'un responsable syndical (sous couvert d'anonymat).

Les autorités camerounaises

Pour l'heure, aucune déclaration officielle du ministère de l'Éducation ou du gouverneur du Nord-Ouest n'a été diffusée. Des sources proches du gouvernement indiquent qu'une enquête est ouverte pour identifier les responsables et les traduire en justice.

Les appels à la fermeture des écoles

Des voix s'élèvent déjà pour demander la fermeture des établissements de la région, par crainte que d'autres attaques n'aient lieu. Les parents sont partagés :

- Certains veulent garder leurs enfants à la maison.

- D'autres exigent que l'école continue, par principe de résistance.

- Un troisième camp, fataliste, estime que la région est ingouvernable et qu'il faut s'y résoudre.

L'ambiance, ce lundi 7 septembre, est à l'incertitude et à la peur.

Que font les autorités pour protéger les écoles ?

Le gouvernement camerounais a déployé, au fil des ans, des forces de l'ordre dans les zones sensibles. Des patrouilles sont organisées aux abords des établissements scolaires. Des mesures de « vigilance accrue » sont régulièrement annoncées.

Mais la réalité est plus complexe.

- Les forces de l'ordre sont souvent débordées.

- Les séparatistes mènent des attaques-éclair et disparaissent dans les maquis.

- Les zones rurales restent particulièrement vulnérables.

Un enseignant de la région résume le sentiment général :

« Nous allons en cours, mais nous ne savons pas si nous en reviendrons. Ce n'est pas une vie. »

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