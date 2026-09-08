Cameroun - la jeune garde de David Pagou, entre les regrets de la CAN 2025 et le piège du groupe G

Éliminés en quarts de finale par le Maroc en janvier dernier, les Lions Indomptables ont pourtant laissé entrevoir, match après match, l'ossature d'une génération qui monte en puissance. Reste à savoir si ce noyau dur suffira à déjouer un groupe G des qualifications de la CAN 2027 présenté comme accessible sur le papier, mais que les observateurs jugent déjà plus disputé qu'il n'y paraît.

Une phase de groupes à trois visages

Retour en arrière. Fin décembre 2025, le Cameroun de David Pagou aborde la CAN 2025 au Maroc dans un groupe F relevé, aux côtés du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Mozambique. Trois matchs, trois physionomies différentes. Pour l'entrée en lice face au Gabon le 24 décembre à Agadir, 225foot.com décrit un Pagou fidèle à un 4-3-3 offensif construit autour de sa jeune garde : Carlos Baleba au milieu, Bryan Mbeumo et Karl Etta Eyong en pointe, épaulés par Danny Namaso - face à des Panthères gabonaises privées de leur capitaine Pierre-Emerick Aubameyang.

Quatre jours plus tard, contre la Côte d'Ivoire d'Emerse Faé à Marrakech, le ton change. Toujours selon 225foot.com, Pagou opte cette fois pour un bloc à trois défenseurs centraux plus compact - Kotto, Malone, Nouhou devant Epassy — pour contenir l'armada ivoirienne (Sangaré, Kessié, Amad Diallo), un match où les bookmakers eux-mêmes annoncent la couleur en donnant les Éléphants largement favoris. Enfin, pour le rendez-vous décisif du 31 décembre face au Mozambique à Agadir — une rencontre où, précise 225foot.com, la qualification des deux équipes se joue en un seul match — le sélectionneur camerounais resserre encore son dispositif en 3-4-2-1, preuve d'une équipe capable d'ajuster son plan de match d'un adversaire à l'autre plutôt que d'imposer un système figé.

2ᵉ place du Cameroun en groupe F, 7 points 3 systèmes tactiques différents en 3 matchs de poule 0-2 score final en quarts face au Maroc

Une ossature qui se dessine dans l'ombre des résultats

Ce qui frappe, à relire ces trois feuilles de match, c'est la constance des noms plutôt que celle du système. Baleba, Mbeumo, Etta Eyong, Namaso, Dina Ebimbe, Boyomo, Yongwa : la même ossature de joueurs revient, match après match, quel que soit l'adversaire ou la disposition tactique retenue. C'est peut-être la vraie prise de cette CAN 2025 pour le Cameroun : moins un résultat qu'une colonne vertébrale qui commence à se stabiliser autour d'une classe d'âge encore jeune, formée dans les grands championnats européens.

Cette ossature a suffi à passer l'obstacle sud-africain en huitièmes de finale, avant de buter sur un mur marocain à sa mesure. Le 9 janvier 2026 à Rabat, pour ce que estffoot.fr présentait comme « un duel décisif dont l'issue en dira plus long sur le potentiel vainqueur de cette édition », le Cameroun jouait sa place en demi-finale et une sixième étoile continentale face au pays hôte, tenant d'un titre à domicile visé depuis 1976. Les Lions Indomptables s'inclinent finalement 0-2, mettant fin à un parcours qui, sur la forme, a surtout servi de répétition générale pour la suite.

« Un duel décisif dont l'issue en dira plus long sur le potentiel vainqueur de cette édition. »

225foot.com, à la veille du quart de finale Cameroun–Maroc

CAN 2027 : un groupe G à double lecture

Neuf mois plus tard, place aux qualifications de la CAN 2027 — la première organisée en Afrique de l'Est, entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le tirage au sort a placé le Cameroun dans le groupe G, aux côtés des Comores, de la Namibie et du Congo. Sur le papier, difficile de faire plus favorable pour une nation à cinq étoiles continentales. C'est d'ailleurs peu ou prou ce que suggère le classement des forces en présence : quand certains cadors historiques comme le Maroc ou l'Égypte héritent de poules jugées accessibles, et que des affiches comme Côte d'Ivoire–Ghana dans le groupe C ou la physionomie du groupe D annoncent des batailles de prestige, le groupe G du Cameroun apparaît, de prime abord, comme une formalité administrative avant la phase finale.

Sauf que FootLégende, qui a passé en revue l'intégralité des douze groupes du tirage, tempère cette lecture un peu rapide : selon le site, cette poule « pourrait rapidement devenir très serrée ». Une mise en garde qui a du sens à la lumière de la CAN 2025 : un Cameroun capable de changer trois fois de système en trois matchs pour s'adapter à Gabonais, Ivoiriens et Mozambicains, mais qui a aussi buté dès les quarts face à une équipe mieux rodée collectivement, sait mieux que quiconque qu'un statut de favori sur le papier ne dispense d'aucune vigilance dans les faits — a fortiori face à des sélections comme le Congo ou la Namibie, coutumières des mauvaises surprises à domicile.

Groupe Équipes G (Cameroun) Cameroun, Comores, Namibie, Congo C Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie D Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée A Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Ce qu'il faut vraiment surveiller

Le vrai enjeu pour David Pagou n'est donc pas de gagner ce groupe G sur la seule réputation de son maillot. C'est de transformer l'ossature entrevue lors de la CAN 2025 — cette capacité à faire tourner un même socle de joueurs dans des systèmes différents — en une identité de jeu suffisamment solide pour ne pas rejouer, contre le Congo ou la Namibie, le scénario du faux pas que redoute déjà FootLégende. Sur le papier, le Cameroun a tout pour filer tranquillement vers la phase finale de 2027. Sur le terrain, la marge d'erreur, elle, sera beaucoup plus fine que le tableau du tirage ne le laisse penser.

SOURCES

225foot.com - Cameroun - Gabon : Les compos probables

225foot.com - Côte d'Ivoire - Cameroun : Les compos probables

FootLégende - CAN 2027 : le tirage des éliminatoires dévoile des groupes très relevés

https://www.estffoot.fr/can-2026-feminine-cameroun-premier-titre-qualification-coupe-du-monde-2027/

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