Absent de la liste, Wooh supprime tout du Cameroun

Absent de la liste de David Pagou pour les éliminatoires de la CAN 2027, Christopher Wooh a supprimé toutes les photos du maillot du Cameroun de son compte Instagram. Une réaction qui interroge.

Le défenseur du Spartak Moscou, écarté par David Pagou pour les éliminatoires de la CAN 2027, a effacé de son compte Instagram toutes les photographies où il porte le maillot des Lions Indomptables un geste qui en dit long sur son ressenti et qui ne manquera pas de relancer le débat sur la gestion des talents par le nouveau sélectionneur.

Christopher Wooh ne porte plus le maillot du Cameroun. Pas sur le terrain, certes. Mais surtout plus sur Instagram. Le défenseur du Spartak Moscou, absent de la liste de David Pagou pour les éliminatoires de la CAN 2027, a supprimé toutes les photos le montrant sous les couleurs des Lions Indomptables. Un geste symbolique, une réaction à vif. Comme un cri de colère silencieux.

À 25 ans, le joueur formé à Nancy et passé par Rennes vit une situation paradoxale. Élu joueur du mois de mars 2026 par le Spartak Moscou, titulaire indiscutable en Russie, il est pourtant ignoré par son sélectionneur. Une injustice ? Un choix tactique ? Une incompréhension ? Le défenseur a choisi de répondre à sa manière. Et son silence est assourdissant.

UNE ABSENCE QUI INTERROGE

La liste de David Pagou

Le 7 septembre 2026, David Pagou a dévoilé sa liste pour les premières échéances des éliminatoires de la CAN 2027. Le Cameroun affrontera les Comores le 24 septembre, le Congo le 29 septembre, avant un match amical contre la Côte d'Ivoire le 3 octobre.

Sur les 26 joueurs convoqués, un nom brille par son absence : Christopher Wooh. Et il n'est pas le seul. André Onana, Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting, Nouhou Tolo, Georges-Kevin Nkoudou et bien d'autres cadres ont également été écartés. « À eux neuf, ils comptabilisent 423 capes avec les A », souligne So Foot.

L'objectif affiché par Pagou est clair : rajeunir l'effectif et « établir un groupe qui ne devrait pas trop bouger pour les prochaines compétitions ». Le sélectionneur, arrivé en décembre 2025, a décidé de « repartir sur de nouvelles bases » en misant sur des jeunes comme Bil Nsongo (Deportivo La Corogne, 21 ans), Christian Kofane (Bayer Leverkusen, 20 ans) ou encore Mahamadou Nagida (Rennes, 21 ans).

Une décision qui surprend

Pourtant, l'absence de Christopher Wooh interroge. Le défenseur central de 25 ans, formé en France mais international camerounais depuis 2022, est en pleine forme avec le Spartak Moscou. Élu joueur du mois de mars, il confirme « sa montée en puissance en Russie ».

Cette dynamique tranche « avec sa situation en sélection, où le défenseur camerounais reste absent des derniers rassemblements ». Déjà relégué sur le banc lors de la CAN 2025, Wooh n'a pas été retenu pour les dernières fenêtres internationales. Une absence qui interroge, « au regard de sa dynamique actuelle en club ».

LA RÉACTION DE WOOH : UNE SUPPRESSION QUI PARLE

Le geste qui en dit long

À peine la liste connue, Christopher Wooh a réagi. Et sa réaction est pour le moins spectaculaire. Le défenseur du Spartak Moscou a supprimé de son compte Instagram toutes les photos où il porte le maillot des Lions Indomptables.

Une décision radicale. Un effacement symbolique. Comme si le joueur tournait une page, ou plutôt, comme s'il effaçait son passé de Lion Indomptable. Selon le média russe Sport.ru, le défenseur a « réagi émotionnellement à sa non-sélection en équipe nationale ».

Un message fort

Ce geste est lourd de sens. Supprimer des photos, c'est effacer des souvenirs. C'est dire, sans un mot, que quelque chose s'est brisé. Pour un joueur qui compte 25 sélections et 2 buts avec le Cameroun, qui a participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar et qui a conquis la Coupe de Russie en 2026, cette décision n'est pas anodine.

Wooh, qui avait pourtant fait le choix de représenter le Cameroun alors qu'il était né en France, semble exprimer sa frustration. Ses performances en Russie ne lui ont pas valu une convocation. Sa régularité en club n'a pas été récompensée. Alors il a effacé. Tout.

POURQUOI CETTE RÉACTION ?

Un sentiment d'injustice

La réaction de Christopher Wooh s'inscrit dans un contexte plus large. Le joueur avait déjà été écarté lors des dernières fenêtres internationales. Il avait été relégué sur le banc lors de la CAN 2025. Cette nouvelle absence est peut-être celle de trop.

Le paradoxe est saisissant. Wooh est un titulaire indiscutable au Spartak Moscou, un club qui dispute la Ligue des champions. Il est élu joueur du mois. Il remporte des titres. Mais en sélection, il est ignoré. « Sans déclaration publique, Wooh rappelle par ses performances qu'il reste une option crédible pour renforcer l'arrière-garde des Lions Indomptables ». Manifestement, ce rappel n'a pas été entendu.

La politique de rajeunissement de Pagou

David Pagou assume sa stratégie. Il veut rajeunir l'effectif, donner leur chance à des jeunes talents. Dans la défense, des joueurs comme Samuel Kotto (Reims, 23 ans), Mahamadou Nagida (Rennes, 21 ans) ou encore Bil Nsongo (Deportivo, 21 ans) ont été préférés à Wooh.

Mais ce choix interroge. À 25 ans, Wooh n'est pas un vieux briscard. Il est dans la fleur de l'âge. Il évolue à un niveau élevé. Il a l'expérience des grandes compétitions. Pourquoi l'écarter au profit de joueurs moins expérimentés ? La question est légitime.

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