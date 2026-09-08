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Salon Orientation , Métiers: Dernière journée consacrée aux outils de l’insertion proffessionnelle
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Cameroun - Salon Orientation , Métiers: Dernière journée consacrée aux outils de l’insertion proffessionnelle


Le Salon de l’Orientation et des Métiers a refermé ses portes samedi 6 septembre 2026 à PlaYce Warda, à Yaoundé. Cette troisième et dernière journée a été marquée par des échanges pratiques sur l’orientation, le développement des compétences et l’insertion professionnelle des jeunes.

Après trois jours d’activités, le Salon de l’Orientation et des Métiers a connu son épilogue samedi 6 septembre 2026 à PlaYce Warda. Pour cette dernière journée, les participants ont une nouvelle fois bénéficié de conseils et d’informations destinés à les accompagner dans leurs choix académiques et professionnels.

Les encadreurs du Centre d’Information et d’Orientation Professionnelle (CIOP) ont notamment animé une séance d’échanges autour de plusieurs outils indispensables à la construction d’un parcours professionnel. La rédaction d’une lettre de motivation et d’une lettre d’admission figurait parmi les principales thématiques abordées.

Les participants ont ainsi été sensibilisés à la manière de présenter leur parcours, leurs compétences et leurs motivations de façon claire et convaincante. Des conseils pratiques leur ont également été donnés afin de mieux adapter leurs candidatures aux exigences des établissements de formation et du monde professionnel.

Autre point important de cette journée, le bilan de compétences. Les échanges ont permis de rappeler l’intérêt de cet outil dans l’identification des aptitudes, des connaissances et des expériences d’un candidat. Il constitue également un moyen de mieux définir ses objectifs et de construire un projet professionnel cohérent.

La journée s’est également poursuivie avec la présentation de plusieurs écoles professionnelles. Ces établissements ont eu l’occasion de présenter leurs différentes formations, leurs filières ainsi que les opportunités qu’ils proposent aux jeunes. Une occasion pour les visiteurs de recueillir des informations concrètes avant de faire leurs choix d’orientation.

Au terme de cette troisième journée, les participants ont pu repartir avec davantage de repères pour mieux appréhender leur avenir. Entre conseils pratiques, découverte des formations et échanges avec les professionnels de l’orientation, le Salon aura ainsi permis de rapprocher les jeunes des opportunités de formation et d’insertion professionnelle.

Cette première édition du Salon de l’Orientation et des Métiers s’achève donc sur une note positive, avec l’ambition de contribuer à une meilleure orientation des jeunes et de les aider à faire des choix en adéquation avec leurs compétences, leurs aspirations et les réalités du marché de l’emploi.

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