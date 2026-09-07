Cameroun - Bonamoussadi : le feu ravage la maison du maire

Ce lundi 7 septembre 2026, la résidence de Jean-Jacques Lengue Malapa, maire de Douala 1er, a été ravagée par un incendie à Bonamoussadi. « Tout a brûlé », a-t-il confié.

La résidence de Jean-Jacques Lengue Malapa, maire de l’arrondissement de Douala 1er, a été entièrement ravagée par un violent incendie ce lundi 7 septembre 2026 en fin d’après-midi au quartier Bonamoussadi, dans le 5ᵉ arrondissement de la capitale économique camerounaise un drame dont l’origine reste pour l’heure inconnue.

« Tout a brûlé. » La phrase, sobre et douloureuse, est tombée de la bouche de Jean-Jacques Lengue Malapa, maire de Douala 1er, alors qu’il contemplait les décombres fumants de sa résidence. Ce lundi 7 septembre 2026, en fin d’après-midi, un violent incendie a ravagé sa maison du quartier Bonamoussadi, dans le 5ᵉ arrondissement de Douala.

Les flammes se sont déclarées entre 16h30 et 17h, pour une raison encore inconnue. En quelques instants, la résidence du maire a été presque entièrement consumée. Alertant lui-même les sapeurs-pompiers, l’élu local a assisté, impuissant, à la destruction de son domicile. Aucune perte humaine n’est à déplorer. Mais les dégâts matériels, eux, sont considérables.

UN FEU VIOLENT EN PLEIN APRÈS-MIDI

Le déclenchement des flammes

Tout a basculé entre 16h30 et 17h, ce lundi 7 septembre 2026, au quartier Bonamoussadi, dans l’arrondissement de Douala 5e. Un incendie s’est soudainement déclaré dans la résidence de Jean-Jacques Lengue Malapa, maire de la commune d’arrondissement de Douala 1er.

Très rapidement, les flammes se sont propagées, menaçant de réduire en cendres l’intégralité de la demeure. Selon les premières informations communiquées par l’élu local lui-même, le feu s’est propagé à une vitesse alarmante, ne laissant que peu de temps pour réagir.

L’intervention des secours

Alertant lui-même les sapeurs-pompiers, le maire a vu les secours intervenir pour tenter de circonscrire les flammes. Les riverains, présents sur les lieux, avaient déjà tenté de maîtriser l’incendie avec les moyens du bord, avant l’arrivée des professionnels.

Grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, les flammes ont finalement été maîtrisées. Mais le mal était déjà fait. La résidence du maire de Douala 1er a été presque entièrement ravagée. « Tout a brûlé », a-t-il confié à un reporter d’Actu Cameroun, sans toutefois préciser l’ampleur exacte des pertes.

LE MAIRE SOUS LE CHOC

Une résidence dévastée

Les dégâts matériels sont considérables. La résidence de Jean-Jacques Lengue Malapa, située au cœur du quartier résidentiel de Bonamoussadi, a été en grande partie détruite par les flammes. Selon les premiers constats, peu d’éléments ont été épargnés.

Pour l’heure, l’évaluation complète des dégâts est encore attendue. Les autorités locales devraient procéder dans les prochains jours à un état des lieux précis pour déterminer l’étendue exacte des pertes matérielles subies par le maire et sa famille.

Aucune perte humaine à déplorer

Si le bilan matériel est lourd, une lueur d’espoir subsiste : aucune perte en vie humaine n’est signalée. Le maire et les occupants de la résidence ont pu évacuer les lieux à temps, échappant ainsi au drame.

L’absence de victimes est un soulagement, même si le choc émotionnel demeure immense. Voir sa maison, le fruit de toute une vie, réduite en cendres est une épreuve difficile à surmonter.

UNE MOBILISATION AUTOUR DU MAIRE

Une foule nombreuse sur les lieux

L’incendie a rapidement attiré une importante foule sur les lieux. Riverains, curieux et proches du maire se sont massés autour de la résidence, témoins impuissants du drame.

Plusieurs personnalités sont également venues apporter leur soutien au maire sinistré. Parmi elles, le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, s’est rendu sur place pour témoigner sa solidarité à Jean-Jacques Lengue Malapa.

La présence du gouverneur souligne l’importance de cet événement et la considération dont bénéficie le maire de Douala 1er au sein des instances dirigeantes de la région.

Une enquête en cours

Pour l’heure, l’origine de l’incendie demeure inconnue. Les enquêteurs tentent de déterminer les circonstances exactes du drame. Plusieurs hypothèses sont envisagées : un court-circuit électrique, un accident domestique, ou une cause criminelle.

Aucune piste n’est privilégiée à ce stade. Les autorités compétentes mènent leurs investigations pour élucider les causes de cet incendie qui a privé le maire de Douala 1er de son domicile.

JEAN-JACQUES LENGUE MALAPA, UN ÉLU ENGAGÉ

Un parcours politique solide

Jean-Jacques Lengue Malapa est le maire de la commune d’arrondissement de Douala 1er. Il est également Commandeur de l’Ordre national de la Valeur. Sous son impulsion, la mairie de Douala 1er a mené plusieurs projets d’envergure, notamment l’acquisition d’un terrain et la construction d’un hôtel de ville, dans une logique de gestion transparente et de bonne gouvernance.

En février 2021, il avait décidé de poursuivre ses efforts pour moderniser sa commune. Son engagement pour le développement local et la moralisation des comportements lui a valu une reconnaissance certaine au sein de la classe politique camerounaise.

Une épreuve personnelle difficile

La destruction de sa résidence est un coup dur pour l’élu, qui voit aujourd’hui une partie de son histoire personnelle réduite en cendres. Au-delà de la perte matérielle, c’est tout un pan de sa vie qui s’est envolé dans les flammes.

Mais comme il l’a toujours fait dans ses fonctions, Jean-Jacques Lengue Malapa devra faire preuve de résilience pour surmonter cette épreuve et continuer à servir sa commune.

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