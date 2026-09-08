Cameroun - L'ONG Mori's Child: pari tenue de la happy class pour des enfants atteints de cancer ce 7 septembre

C'est le Service d’Hémato Oncologie du Centre Mère et Enfant de la Fondation Chantal BIYA ici à Yaoundé au Cameroun qui a servi de cadre ce 7 septembre 2026, jour de rentrée scolaire au Cameroun, au lancement de la quatrième édition de ce concept qui colle désormais à la peau de ces jeunes enfants : "Happy Class".

Même étant hospitalisé nos enfants ont droit à leur rentrée scolaire laisse entendre celle-là qui depuis 2021, en la personne de madame Ruth Grâce Ngo Nyobe Présidente Fondatrice de l'ONG Mori's Child ; qui œuvre pour redonner le sourire à ses enfants atteints de cancer tout en valorisant leur droit à l'éducation, à la culture et aux loisirs.

En effet, le tableau est noir au même titre que l'école classique au sein de cette fondation. La Happy Class est réelle, elle tire ses origines grâce au premier accompagnement d'un jeune enfant atteint de cancer qui malheureusement a perdu la vie, après son traitement, le jeune enfant a repris le chemin d'une école classique alors que son parcours médical nécessitait encore une période de prudence et de suivi.

À l'hôpital, l'enfant ne doit pas être défini uniquement par sa maladie, il doit pouvoir continuer à apprendre, jouer, créer et rêver souligne madame Ruth Grâce Ngo Nyobe Présidente Fondatrice de l'ONG Mori's Child face à la presse.

Cependant, pour le coordonnateur du concept Happy Class et psychologue de l'enfant M. Simon Cardin Neyeng nous avons les classes de la maternelle et du primaire, ce n’est pas que des soins, il y a aussi des enfants qui réalisent des petites choses avec l'accompagnement ludique et psychologique. La particularité ici poursuit-il les enfants composent comme les élèves classiques, ils sont très réceptifs. Le cursus à Happy Class n'est pas normal, nous avons 4 heures de cours par jour, les cours commencent ici à 10h. L’an passé, nous avons eu un élève en classe de Terminale D, Probatoire, GCE O level qui ont tous brillamment réussis à leurs examens. Actuellement nous avons deux élèves Constants. Au primaire ils sont une dizaine.

Même malade on peut faire quelque chose, parents, personnels médicales, Hommes de médias, membres de l'ONG Mori's Child , invités, chacun a pu toucher du doigt le génie créatif de ces jeunes enfants grâce à cet atelier de conception d'un objet de décoration avec pour objectif pour ces derniers d'exprimer leurs ressentis, pinceaux à la main ces enfants ont laissé le public en haleine.

En outre, on ne peut pas parler de rentrée scolaire sans toutefois avoir ces kits qui accompagneront ces jeunes enfants au cours de cette rentrée scolaire effective ce 7 septembre sur l'ensemble du triangle national. La Bingo Baptist hospital de Bamenda pour cette édition a reçu des kits scolaires constitués de sac de classe, livre au programme, cahiers, des mains de l'association Goodness For Humanity l'un des partenaires majeurs parmi tant d'autres de l'ONG Mori's Child.

En définitive, derrière ces sourires, un parent laisse entendre dans l'une des salles, qui longe le couloir principal de ce Centre mère et enfant "l'école ne s'arrête pas, parce que nous sommes couchés dans un lit d'hôpital", pour toujours garder cet élan, la jeune association que pilote d'arrache-pied Ruth Grâce Ngo Nyobe précise enfin de compte nous voulons que les camerounais comprennent que l'enfant atteint de cancer a besoin de nous au-delà de l'hôpital et au-delà du traitement, nous avons besoin d'aide, car chaque 100f contribue à la prise en charge de ces enfants.

Contact utile de l'ONG Mori's Child

+237692-28-28-40 Yaoundé Cameroun

www.morischild.org

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