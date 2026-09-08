Cameroun - Une très émouvante lettre de Maïtre André Marie Tassa adressée au Pr. Maurice Kamto

A Monsieur le Président National du MRC. Réaffirmation de notre adhésion aux orientations du Directoire National et de notre fidélité à notre Président National, le Pr Maurice Kamto

Monsieur le Président National,

Très cher Ami politique,

Pr Maurice Kamto,

Militants de base et responsables locaux du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), nous suivons, avec un intérêt accentué, l'actualité nationale focalisée autour d'une pseudo-crise qui affecterait notre parti.

Nous déplorons et condamnons fermement, dans le sillage de cette pseudo crise, les agitations orchestrées par quelques anciens militants de notre parti qui, sanctionnés par des instances compétentes et suivant les procédures adéquates, en respect du principe du contradictoire acté par les textes fondateurs du MRC, ont trouvé comme piste de sortie, l'engagement des manœuvres judiciaires et l'étalage de leur collusion avec le Ministre de l'Administration Territoriale, pour déstabiliser notre parti et diaboliser notre Président National.

Face à cette confusion que quelques anciens militants, en mal de repères et de tribune d'expression veulent distiller au sein de l'opinion publique nationale et internationale, nous venons par la présente, réaffirmer notre soutien indéfectible aux résolutions du Directoire National du MRC prise courant Novembre 2025 et actant la convocation d'une convention extraordinaire tenue par visioconférence le 21 Décembre 2025, pour le retour du Pr Maurice Kamto à la tête du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), en qualité de Président National. Ce faisant, nous manifestons notre attachement au respect des principes de démocratie interne qui traduit la vie du MRC depuis sa création en 2012.

Monsieur le Président National,

Très cher Ami Politique,

Nous vous écrivons cette lettre aujourd’hui pour vous réaffirmer notre soutien indéfectible en vue de la conduite de la lutte que nous menons depuis 2012 pour la renaissance du Cameroun, et que votre leadership demeure sans faille malgré les manoeuvres machiavélique du régime dictatorial de Yaoundé qui visent à nous fragiliser. Nous mènerons ensemble ce combat jusqu'à la gare, et vous êtes notre guide, l'unique locomotive pour la situation du moment face à des hommes sans foi ni loi.

Monsieur le Président National,

Très cher Ami Politique,

Vous jouissez de la légitimité populaire de tous les militants et sympathisants du MRC et votre influence positive sur notre engagement politique est incontournable. Votre approche stratégique de faire la politique autrement, fait des malheurs dans le camp d'en face, et nous avons pu nous en rendre compte à maintes reprises, par cet acharnement inexplicable de l'ordre de "82" sur votre personne. C'est cette fixation continue sur vous qui nous confirme et rassure que vous êtes l'homme de la situation, et que même les plus sceptiques devraient se raviser. Vous avez définitivement rompu avec ce fort sentiment de collusion des leaders politiques d'opposition avec le pouvoir comme on a eu l'habitude de vivre dans le landernau politique camerounais, pour tracer notre propre chemin qui vous met à dos même vos pseudo-homologues politiques. Monsieur le Président National, à la tête du MRC, vous inspirez confiance et engagement, grâce à votre intégrité, votre détermination et votre type de leadership. Quel que soit votre rôle dans le Landerneau politique camerounais, le peuple derrière vous, est rassuré de ne jamais être trahi. Vous êtes ce leader innovant et influent qui sait construire la synergie du changement.

Monsieur le Président National,

Très cher Ami Politique,

Vous êtes pour nous, cet Ami Politique qui a fait de la résilience, de la loyauté et de la fidélité des valeurs cardinales dans le Train de la Renaissance du Cameroun. Pr Maurice Kamto, vous êtes, ce leader fédérateur qui crée des liens et une communauté.

Vous êtes ce leader Républicain, humaniste, légitime, légaliste, sage et confiant avec un état d’esprit qui épouse parfaitement la nécessité de la renaissance. Vous êtes un défenseur acharné de la République, des Droits Humains et de la Démocratie. Point besoin de rappeler que vous êtes constamment habité, dans votre démarche, par les exigences de rigueur et de justice continues dans la conduite vers la destinée du MRC.

Monsieur le Président National, Très cher Ami Politique, Pr Maurice Kamto, nous vous réaffirmons, ainsi qu'à l'ensemble des membres du Directoire National de notre parti, notre soutien total et notre fidélité, face aux enjeux actuels et aux défis qui se présentent à notre parti.

Votre vision pour notre avenir commun, votre intégrité et votre écoute constante des citoyens camerounais, nous séduisent sans cesse. Continuez d'être une source d'inspiration. Dans la période cruciale et importante que nous traversons, votre leadership clairvoyant est indispensable pour porter nos valeurs communes et œuvrer pour l'intérêt général. Sachez que vous, ainsi que tout le Directoire National du MRC , pouvez compter sur notre engagement entier et notre mobilisation sur le terrain pour relayer vos décisions à la base, porter vos messages et contribuer à la réussite de notre projet politique.

En vous renouvelant toute notre confiance, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président National, Très Cher Ami Politique, Pr Maurice Kamto, l'expression de notre distinguée considération.

Fait à Bafoussam, 05 Septembre 2026

Me André Marie Tassa, Secrétaire du bureau de la Fédération Régionale du MRC à l'Ouest

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