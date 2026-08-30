France - Strasbourg vibre aux couleurs de la solidarité : la 2ᵉ édition du Grand Gala de Charité des Fils et

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Strasbourg vibre aux couleurs de la solidarité : la 2ᵉ édition du Grand Gala de Charité des Fils et
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Strasbourg vibre aux couleurs de la solidarité : la 2ᵉ édition du Grand Gala de Charité des Fils et Filles Ekang de la Diaspora

Le weekend dernier, Strasbourg a été le théâtre d’un événement aussi festif qu’engagé : la 2ᵉ édition du Grand Gala de Charité des Fils et Filles Ekang de la Diaspora. Porté par Florence, initiatrice du projet, ce rendez-vous s’inscrit dans une dynamique de mobilisation collective au service d’une cause concrète et vitale : offrir une maternité digne à la ville de Ngoumou, au Cameroun.

Un projet né d’une vision, porté par une femme

Derrière cette initiative se trouve Florence, une figure déterminée de la diaspora camerounaise en Alsace. Son ambition ? Transformer la générosité en actes tangibles. « Nous ne voulons pas seulement faire un gala, nous voulons construire un avenir », confie-t-elle. L’objectif est clair : collecter des fonds suffisants pour financer la construction d’une maternité moderne et fonctionnelle à Ngoumou, une localité où l’accès aux soins maternels reste un défi quotidien.

Une mobilisation qui dépasse les frontières régionales

L’événement a réuni des membres de la diaspora venus non seulement d’Alsace, mais aussi d’autres régions de France et même d’au-delà. Une affluence qui témoigne de la force de mobilisation de la communauté Ekang et de son attachement à ses racines. Au programme : discours inspirants, performances artistiques, témoignages poignants et moments de partage, le tout dans une ambiance à la fois chaleureuse et engagée.

Plus qu’une collecte, un acte de dignité

Pour Florence et son équipe, il ne s’agit pas simplement de collecter des dons, mais de redonner de la dignité à des femmes et des familles entières. « Chaque euro collecté, c’est une vie sauvée, une mère protégée, un enfant qui naît dans de bonnes conditions », souligne-t-elle. La maternité de Ngoumou deviendra ainsi un symbole fort de ce que la diaspora peut accomplir lorsqu’elle s’unit autour d’un projet commun.

Un appel à la poursuite de l’effort

Si cette 2ᵉ édition a été un succès, le chemin reste long. Florence lance un appel à toutes les forces vives de la diaspora : associations, entreprises, particuliers, tous sont invités à rejoindre ce mouvement de solidarité. « Ce gala n’est qu’une étape. Nous avons besoin de vous pour aller jusqu’au bout de ce rêve », conclut-elle.

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