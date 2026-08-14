Turquie - Onana victime d'un accident : plus de peur que de mal

Le gardien camerounais André Onana a été victime d'un accident de la circulation ce jeudi 13 août 2026 en Turquie, alors qu'il regagnait son domicile. Le président de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, a confirmé que le portier des Lions Indomptables est hors de danger et n'a subi aucune blessure grave.

« André Onana a eu un accident de la route ce soir. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien de grave », a déclaré Ertuğrul Doğan, président de Trabzonspor, sur TRT Spor.

Une vague d'inquiétude a traversé le Cameroun et la Turquie à l'annonce de cette nouvelle. Mais le président du club turc a rapidement dissipé les craintes : le gardien de 30 ans, qui s'apprête à entamer une nouvelle saison sous les couleurs de Trabzonspor, est sain et sauf.

Un accident en rentrant chez lui

L'information a été révélée par Ertuğrul Doğan, président de Trabzonspor, lors d'une intervention sur TRT Spor. Selon les premières informations, l'accident s'est produit aux alentours de 19 heures, alors qu'André Onana rentrait d'une séance d'entraînement avec Trabzonspor.

Son véhicule est entré en collision avec une autre voiture dans des circonstances qui n'ont pas encore été précisées. Si les deux véhicules ont subi d'importants dommages matériels, l'accident n'a fait aucune victime selon les informations disponibles.

« Il n'y a rien de grave » : le président de Trabzonspor rassure

Le président de Trabzonspor s'est voulu rassurant au moment d'évoquer l'état de santé de son joueur :

« André Onana a eu un accident de la route ce soir. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien de grave ».

S'exprimant sur TRT Spor, Ertuğrul Doğan a également déclaré :« Notre gardien Onana a eu un accident de la route ce soir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de situation grave. Très vite guéri ».

Des examens de précaution à l'hôpital

Par mesure de précaution, le gardien camerounais ainsi que l'autre automobiliste impliqué ont été transportés vers l'hôpital le plus proche pour des examens médicaux. Placés quelques heures sous observation, les deux hommes ont finalement été autorisés à quitter l'établissement hospitalier, leur état de santé n'inspirant aucune inquiétude.

À ce stade, aucune information faisant état d'une blessure ou d'une hospitalisation prolongée du gardien camerounais n'a été rapportée par les sources consultées.

Une nouvelle saison qui s'annonce prometteuse

Cet incident intervient alors qu'André Onana s'apprête à entamer une nouvelle saison sous les couleurs de Trabzonspor. Arrivé en Turquie à l'été 2025 sous la forme d'un prêt en provenance de Manchester United, le Lion indomptable a choisi de prolonger son aventure avec le club turc pour une saison supplémentaire.

Pour cet exercice 2026-2027, le gardien camerounais évoluera notamment aux côtés de Mohamed Salah, nouvelle recrue phare du club, dans une équipe qui nourrit de grandes ambitions sur la scène nationale.

Un retour rapide à l'entraînement envisagé

Si cet accident a suscité l'inquiétude des supporters camerounais et turcs, les nouvelles rassurantes concernant l'état de santé d'André Onana permettent d'envisager un retour rapide à l'entraînement. Le portier de 30 ans devrait ainsi pouvoir poursuivre normalement sa préparation avant les prochaines échéances de Trabzonspor.

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