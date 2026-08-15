France - MISE AU POINT SUR LA LÉGITIMITÉ ET LA GOUVERNANCE D’EFRACAM

A l’attention des institutions, partenaires publics et privés, des médias et de l'opinion publique en France et au Cameroun.

A la suite du communiqué diffusé le 10 août 2026 par M. Pierre de Gaëtan NJIKAM, prétendant contester les résolutions adoptées lors de nos Assemblées Générales du 4 juillet 2026, la Présidence légitime d’EFRACAM entend apporter la présente mise au point, afin de mettre un terme définitif à toute tentative de désinformation.

1. Sur la régularité irréprochable de l'AGE/AGO et CA du 4 juillet 2026

Contrairement aux allégations infondées de l'ancienne équipe dirigeante, les Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire, tenues le 4 juillet 2026 à la Maison des Associations, Salle Lucie AUBRAC 14, rue Elisée Reclus, 94550 CHEVILLY-LARUE se sont déroulées dans le strict respect du droit des associations (Loi du 1er juillet 1901) et des statuts d’EFRACAM :

• Convocation statutaire : La réunion a été valablement initiée par la demande formelle de plus d'un tiers des membres actifs de l'association, conformément à nos règles statutaires.

• Quorum atteint : Plus de la moitié des membres actifs étaient présents ou représentés, sous la conduite de la Secrétaire Générale, Madame ADOMO Caroline et de la Trésorière, Madame RIGAUD Hermine RIGAUD.

• Souveraineté de l'Assemblée : L'instance souveraine a valablement délibéré, rejeté la gestion passée, modifié les statuts et procéder à l'élection d'un nouveau Conseil d'Administration, lequel a porté le Dr Georges KIBONG A MIRA à la Présidence, précédemment Président du Conseil des sages. Caroline ADOMO a été réélue au Secrétariat Général, Hermine RIGAUD reconduite à son poste de Trésorière, les vice-présidents : Blaise Ndjinkeu et Laurentine Bisse-Jenaste, ont été élus.

Les gesticulations médiatiques de M. NJIKAM et de Mme ANSEL relèvent de la posture de mauvais perdants déchus de leurs fonctions, à la suite de manquements graves constatés dans leur gestion.

2. Force exécutoire et reconnaissance administrative de la nouvelle gouvernance

La contestation de l'ancienne équipe ne résiste pas à l'épreuve des faits juridiques et administratifs.

Conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, l'intégralité des modifications statutaires et des changements de dirigeants issus des Assemblées Générales du 4 juillet 2026 a été régulièrement déclarée auprès des services de l'Etat.

• Actes préfectoraux : La Préfecture de Police de Paris a entériné la nouvelle gouvernance en délivrant le Récépissé de Déclaration de MODIFICATION d'association n° W751229538, signé en date du 28 juillet 2026.



• Qualité à agir : A compter de cette date, M. Pierre de Gaëtan NJIKAM et Mme Maxence ANSEL sont juridiquement déchus de toute qualité pour représenter, engager ou exprimer une position au nom d'EFRACAM. Le Conseil d'Administration présidé par le Dr Georges KIBONG A MIRA détient désormais l'exclusivité du mandat social.

3. Protection de la marque et interdiction stricte d'usage des signes distinctifs

S'agissant du patrimoine immatériel de l'association, la nouvelle direction a procédé à la sécurisation juridique intégrale de son identité :

Dépôt à l’INPI : Le nom EFRACAM ainsi que son logo officiel ont fait l'objet d'une protection au titre du droit des marques auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), sous le n° 5286099, en date du 6 juillet 2026.

Par conséquent, toute utilisation du nom, du sigle ou du logo d'EFRACAM par M. Pierre de Gaëtan NJIKAM, Mme Maxence ANSEL, ou tout tiers non habilité, constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l'association. A cet effet, l'association se réserve le droit d'engager sans délai toutes poursuites civiles et pénales nécessaires (notamment pour contrefaçon, usurpation de titre et atteinte à l'image) devant les juridictions compétentes. Les intéressés font d’ailleurs l’objet de procédures disciplinaires, chacun d’eux a déjà été notifié officiellement, de sa suspension temporaire à titre conservatoire, pour fautes de gestion et comportement qui enfreint les règles éthiques d’élu de la république, membre de l’association EFRACAM.

4. Orientation stratégique et rigueur éthique

Portée par la reconnaissance administrative de l'Etat français et l'accord-cadre du Ministère de l'Administration territoriale du Cameroun (Arrêté n° 000038/AH/MINAT/SG/DAP/SDLP/SA du 15 mai 2026), la nouvelle gouvernance réaffirme sa détermination à restaurer la transparence budgétaire, la collégialité et la sérénité au sein de la communauté des élus franco-camerounais.

EFRACAM invite l'ensemble des partenaires institutionnels, de la presse et de ses membres à ne se référer qu'aux communiqués émanant formellement du Bureau issu du 4 juillet 2026.



Fait à Paris, le 13 août 2026

LE PRESIDENT D'EFRACAM

Patriarche Dr. KIBONG AMIRA Georges

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