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COMMUNIQUE DE PRESSE SUITE A L’AGE ET A L’AGO DU 04/07/2026
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France - COMMUNIQUE DE PRESSE SUITE A L’AGE ET A L’AGO DU 04/07/2026

L’Association EFRACAM informe l’ensemble de ses partenaires institutionnels, administrations, collectivités, associations et organisations collaboratrices en France et au Cameroun, qu’à l’issue de ses Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire du 4 juillet 2026, un nouveau Conseil d’administration a été mis en place et le Dr Georges KIBONG A MIRA a été élu Président de l’association.

Cette élection met fin au mandat de M. Pierre de Gaëtan NJIKAM, ainsi qu’à celui de Mme Maxence ANSEL. À compter de cette décision, la nouvelle gouvernance est seule habilitée à représenter EFRACAM et à engager l’association dans ses démarches administratives, financières, partenariales, contractuelles et opérationnelles.

Toute initiative, prise de position, signature de convention ou engagement présenté au nom d’EFRACAM par M. Pierre de Gaëtan NJIKAM ou Mme Maxence ANSEL ne saurait engager l’association EFRACAM.

Sous la présidence du Dr Georges KIBONG A MIRA, EFRACAM s’engage à restaurer la transparence, renforcer la rigueur budgétaire, stabiliser sa gouvernance et recentrer son action sur ses missions fondatrices, dans le respect de ses statuts et de ses valeurs. Une charte éthique sera signée par tous les membres du bureau et du Conseil d’Administration.

Les élus qui ont adoptés ces statuts s’engagent à donner à l’Association des Élus politiques et professionnels en France d’origine ou de nationalité Camerounaise (EFRACAM), toute la grandeur qu’elle mérite, avec notamment, des actions concrètes et une gouvernance s’appuyant sur la collégialité et la transparence.

La nouvelle équipe travaillera en conscience dans le respect des institutions et de la loi, pour renforcer les liens entre la France et le Cameroun. C'est désormais une nouvelle page qui s'ouvre.

Le Cameroun compte de nombreux élus, en France, dans toutes les régions de l'Hexagone et d’Outre-Mer. L’ambition première d’EFRACAM est de les réunir autour d'une vision commune partagée.

Celles et ceux qui souhaitent s’unir et travailler avec EFRACAM sont les bienvenus.

Contact officiel :

  • Président : Dr Georges KIBONG A MIRA
  • Contact presse : Mme Monique Véronique MAAH
  • Email : efracamofficiel@gmail.com
  • Téléphone : 06 20 33 43 62

 

                                                                                   Fait à Chevilly-Larue, 10/08/2026                      

LE PRESIDENT

DR KIBONG A MIRA Georges

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