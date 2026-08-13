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© Camer.be : Onana Nestor
- 13 Aug 2026 19:03:42
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Cameroun - Livia Foundation lance un appel à témoins contre Badjeck
La Livia Foundation, organisation humanitaire camerounaise, lance un appel à témoins contre le colonel à la retraite Dr Didier Badjeck, accusé de harcèlement sexuel, tentative de viol et violences sexistes. Sa présidente fondatrice, Olive Ngobo, figure elle-même parmi les plaignantes.
« La justice de Dieu est parfois silencieuse, mais elle n'est jamais absente », écrivait Olive Ngobo sur Facebook le 7 août 2026. Une prophétie qui semble s'accomplir : la Livia Foundation vient d'ouvrir une voie légale et sécurisée aux victimes présumées du colonel Didier Badjeck.
Un appel à témoins inédit au Cameroun
Créée en juin 2021 et titulaire du récépissé n°0000138/RDA/J06/SAJJP/BAPP, la Livia Foundation a son siège à Yaoundé et une représentation régionale à New York. Elle se consacre à la protection des personnes vulnérables : femmes et filles victimes de violences, enfants atteints de maladies rares, orphelins, veuves, communautés affectées par les conflits.
Le 12 août 2026, l'organisation a publié un communiqué officiel lançant un appel à témoins contre le colonel à la retraite Dr Didier Badjeck, ancien porte-parole de l'armée camerounaise et ex-chef de la Division de la Communication du ministère de la Défense.
Un contexte judiciaire déjà lourd
Cet appel s'inscrit dans une offensive judiciaire sans précédent. Le 11 août 2026, Olive Ngobo Elok, a officiellement engagé une procédure judiciaire multisite contre l'État du Cameroun et le colonel Badjeck.
Les griefs sont nombreux : tentative de viol, détournement de fonds, harcèlement, menaces de mort, diffamation, abus de pouvoir, agression à main armée, tentative d'assassinat, trafic d'influence. Elle dénonce un « réseau de ramifications tentaculaires et de manœuvres concertées » qui aurait étouffé sa plainte initiale de 2020 et orchestré une campagne de dénigrement contre elle.
Les accusations du capitaine Effoudou : le déclencheur
Tout a commencé le 5 août 2026, lorsque le capitaine Kenneth Romuald Effoudou Awussi, ancien chef du bureau de renseignement de l'État-major particulier du président Paul Biya, aujourd'hui en exil en Europe, a accusé Badjeck de tentative de viol sur une collaboratrice en 2017. Sur le plateau de « Fauteuil Rouge », il a lancé : « Monsieur le colonel Badjeck, n'oubliez pas qu'au cours de vos responsabilités, vous n'étiez qu'un prédateur sexuel ».
Deux jours plus tard, Olive Ngobo a confirmé les faits sur sa page Facebook.
La défense controversée de Badjeck
Le colonel Badjeck a répondu sur Info TV, qualifiant les accusations de « campagne de dénigrement » et annonçant des poursuites judiciaires au Cameroun et en France. Il s'est décrit comme « un bel homme », affirmant que « les dames couraient après moi » tout en évoquant sa qualité de paroissien. Une défense qui a choqué et enflammé les réseaux sociaux.
L'appel à témoins : un cadre sécurisé pour les victimes
La Livia Foundation invite toutes les personnes estimant avoir été victimes ou témoins de faits similaires à prendre contact de manière confidentielle. L'organisation s'engage à traiter les informations avec discrétion, dans les limites permises par la loi.
« La violence sexuelle n'est jamais la faute de la victime. Le silence ne doit jamais être imposé par la peur. La dignité humaine ne se négocie pas. »
La fondation entend faciliter la mise en relation des personnes concernées avec des professionnels compétents (avocats, psychologues, travailleurs sociaux) pour examiner les possibilités de dépôt de plaintes et de démarche judiciaire coordonnée.
Un engagement au-delà des frontières
La Livia Foundation appelle également les organisations nationales et internationales de défense des droits humains, les services sociaux, les représentations diplomatiques, les agences des Nations Unies et les partenaires techniques à se joindre à cette initiative.
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