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Polémique autour du Bôme François : le LANACOME et François Santé apportent un démenti
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Cameroun - Polémique autour du Bôme François : le LANACOME et François Santé apportent un démenti

Le débat suscité sur les réseaux sociaux autour du Bôme François a connu un nouvel épisode ce mercredi à Yaoundé. Le Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments et d’Expertise (LANACOME) et la Société François Santé SARL ont choisi de s’exprimer ensemble au cours d’un point de presse organisé à l’Hôtel La Falaise.

L’objectif de cette rencontre était de clarifier la nature des relations entre les deux structures et de répondre aux informations faisant état d’une supposée déclaration d’« impropriété à la consommation » du produit par le LANACOME. Le dossier de presse remis aux journalistes affirme qu’aucun rapport officiel ni communiqué de la direction du laboratoire établissant une telle déclaration n’a été produit.  

Une collaboration engagée depuis 2025

Au cours de cette rencontre, l’existence d’un partenariat technique entre le LANACOME et François Santé a été rappelée. Une convention d’accompagnement avait été conclue en juillet 2025 afin de renforcer les capacités de l’entreprise dans plusieurs domaines liés à la fabrication, à l’hygiène et à la traçabilité. 

Cette collaboration s’est notamment traduite par une évaluation de l’outil de production et par des actions de formation. Selon le discours de Monsieur François Ekouma Ananga Président-Directeur général de François Santé SARL de François Santé, les experts du LANACOME ont travaillé avec l’entreprise sur les Bonnes Pratiques d’Hygiène et de Fabrication, la démarche HACCP, la méthode 5S ainsi que les procédures de traçabilité. 

« Produire mieux »

Pour le Président-Directeur général de François Santé, l’enjeu ne consiste pas uniquement à augmenter la production, mais à inscrire l’entreprise dans une démarche permanente de progression.

« Notre objectif n’est pas simplement de produire davantage. Notre objectif est de produire mieux. » 

Le responsable reconnaît d'ailleurs que le processus de mise à niveau n'est pas achevé. Des efforts restent à accomplir notamment en matière d’infrastructures, de déploiement des procédures, de métrologie et d’audit interne. 

Cette reconnaissance constitue, selon lui, la preuve d’une volonté de transparence et d’amélioration plutôt que d’un refus de l’évaluation.

Qualité et traçabilité comme priorités

Le dossier présenté à la presse fait état de plusieurs mesures déjà engagées. Parmi elles figurent la mise en place d’outils de suivi des matières premières et des produits finis, ainsi que la codification des lots permettant d’améliorer leur traçabilité. 

Le dirigeant de François Santé résume cette orientation en quelques mots :

« La qualité doit être construite sur des méthodes, des procédures, des contrôles, la traçabilité, la formation et l’amélioration permanente des pratiques. » 

La société affirme par ailleurs vouloir poursuivre sa collaboration avec le LANACOME afin de consolider progressivement les acquis et de renforcer son système de qualité.

La bataille de l'information

L’autre volet de la conférence concernait les publications circulant sur les réseaux sociaux. François Santé considère celles-ci comme une campagne de dénigrement susceptible de porter préjudice à son activité et à son image. Le dossier de presse annonce, à cet égard, des démarches judiciaires pour diffamation, cybercriminalité et concurrence déloyale. 

L’entreprise souhaite également que les produits de même nature commercialisés au Cameroun soient soumis aux mêmes exigences de contrôle, qu’ils soient d’origine locale ou importée. 

Le défi du « Made in Cameroon »

Cette affaire intervient dans un contexte où la production locale cherche à gagner davantage de place sur le marché. François Santé entend inscrire son développement dans cette dynamique, en associant fabrication camerounaise et exigences de qualité.

Dans son intervention, le PDG a ainsi estimé que le « Made in Cameroon » devait être davantage qu’un argument commercial : « Le “Made in Cameroon” ne doit pas être uniquement un slogan. Il doit être associé à la qualité, à la rigueur, à la traçabilité et à la responsabilité. » 

Au terme de cette conférence conjointe, LANACOME et François Santé ont donc mis en avant la poursuite de leur collaboration technique et la nécessité de renforcer les pratiques de qualité. Une réponse institutionnelle et industrielle à une polémique dont les protagonistes souhaitent désormais voir le traitement revenir sur le terrain des faits et des éléments vérifiables.

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