Le Cameroun élimine le Maroc aux tirs au but et rejoint le Malawi en finale !

Le Cameroun s'impose aux tirs au but face au Maroc après un match nul 0-0 et rejoint le Malawi, surprise du tournoi, en finale de la CAN féminine 2026.

Malgré un penalty généreux en fin de prolongation, les Lionnes de l'Atlas n'ont pas vu la finale de « leur » CAN. Les Camerounaises, héroïques et résilientes, s'offrent un choc inédit contre le Malawi.

Les Lionnes Indomptables du Cameroun ont réalisé un exploit retentissant ce mercredi 12 août en éliminant le Maroc, pays hôte, en demi-finale de la CAN féminine 2026, après un match nul 0-0 à l'issue des prolongations et une victoire aux tirs au but. Les Camerounaises affronteront le Malawi en finale le 16 août, une affiche inédite qui couronne le parcours exceptionnel des deux équipes surprises du tournoi.

UN CHOC DE TITANS À RABAT

Le Stade Moulay El Hassan de Rabat était en ébullition ce mercredi soir. Les Lionnes de l'Atlas, portées par un public acquis à leur cause et fortes de deux finales consécutives à domicile (2022, 2024), abordaient cette demi-finale avec les faveurs des pronostics. Les Marocaines, qui avaient écarté l'Afrique du Sud (2-1) en quarts de finale, semblaient en route pour une troisième finale consécutive.

Mais face à elles se dressait un bloc camerounais intraitable, forgé dans la résilience.

UNE DOMINATION MAROCAINE SANS RÉSULTAT

Dès les premières minutes, le scénario semblait écrit : le Maroc monopolise le ballon, multiplie les offensives, et asphyxie son adversaire. Les statistiques de la première période sont éloquentes : plus de 60 % de possession pour les Lionnes de l'Atlas, 11 tirs tentés (dont 2 cadrés), 6 corners. Mais en face, la défense camerounaise, parfaitement regroupée, ne cède rien.

À la pause, le score est nul et blanc : 0-0.

La seconde période ne change rien à la donne. Les Marocaines poussent, les Camerounaises résistent. Le verrou ne saute pas. Au terme des 90 minutes réglementaires et des 4 minutes de temps additionnel, l'arbitre togolaise Vincentia Enyonam Amedome siffle la prolongation.

LA PROLONGATION ET LE PENALTY GÉNÉREUX

La prolongation est un supplice pour les deux camps. La fatigue s'installe, mais l'intensité reste maximale. Le Maroc continue de dominer, mais la défense camerounaise, intraitable, repousse chaque assaut.

Puis, le tournant du match.

En toute fin de prolongation, l'arbitre accorde un penalty au Maroc. Un geste que les observateurs jugeront « généreux ». Tout le stade retient son souffle. Les Marocaines voient la finale s'ouvrir devant elles.

Mais le penalty n'est pas transformé. Le rêve marocain s'effondre en une fraction de seconde.

La qualification se jouera aux tirs au but.

LA SÉANCE FATIDIQUE

Devant un public en transe, les deux équipes se préparent à l'exercice le plus cruel du football. Les Lionnes de l'Atlas, qui avaient remporté leur dernière séance de tirs au but en prolongation, croient en leur étoile.

Mais ce soir, ce sont les Camerounaises qui sont les plus solides mentalement. Tir après tir, les Lionnes Indomptables transforment leur qualification. La gardienne Michaely Bihina, déjà héroïque face au Nigeria en quarts de finale, se mue une nouvelle fois en mur infranchissable.

Quand le dernier tir marocain est arrêté, l'explosion de joie des Camerounaises contraste avec la désolation du stade. Le Maroc est éliminé chez lui. Le Cameroun est en finale.

UNE FINALE INÉDITE CONTRE LE MALAWI

L'adversaire des Lionnes Indomptables en finale sera le Malawi, une équipe qui écrit elle aussi sa légende. Pour sa toute première participation à la CAN féminine, le Malawi a créé la sensation en éliminant le Ghana (2-1) en quarts de finale, puis en battant l'Algérie 3-1 en demi-finale.

Cette qualification assure également au Malawi une première participation historique à la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

Une finale inédite entre deux équipes que personne n'attendait à ce stade de la compétition.

LE PARCOURS EXCEPTIONNEL DES LIONNES INDOMPTABLES

Le chemin des Camerounaises vers cette finale est celui d'une résurrection. Repêchées grâce au ranking FIFA, les Lionnes Indomptables n'avaient que deux mois pour se préparer. Pourtant, elles ont su créer l'exploit à chaque étape.

En quarts de finale, elles ont éliminé le Nigeria, champion d'Afrique en titre, sur le score de 1-0 grâce à un coup franc magistral de Myriam Nyadjou. Face à des Super Falcons qui ont tiré 19 fois au total (dont 9 cadrées), la gardienne Michaely Bihina a été héroïque.

« Les Lionnes Indomptables ont su faire preuve de résilience ».

UNE FINALE SOUS LE SIGNE DE LA SURPRISE

Le 16 août, au stade Moulay El Hassan de Rabat, le Cameroun et le Malawi s'affronteront pour le titre suprême. Deux équipes surprises, deux histoires hors du commun, une seule gagnera.

Pour les Camerounaises, l'objectif est clair : décrocher un deuxième titre continental après celui de 2016. Pour le Malawi, il s'agit d'écrire la plus belle page de son histoire footballistique.

Une chose est sûre : cette finale de la CAN féminine 2026 restera dans les mémoires comme celle des surprises, des exploits et des rêves accomplis.

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