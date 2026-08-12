Cameroun - Primes des Lionnes : le MINSEP dément la polémique

Le MINSEP dément toute crise de primes chez les Lionnes Indomptables. 30 millions FCFA par joueuse déjà versés. Budget total de 2,447 milliards FCFA. Le détail.

À quelques heures d'une demi-finale historique contre le Maroc, pays hôte, le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi dénonce une « campagne insidieuse et malveillante » sur les primes des Lionnes Indomptables et dévoile l'intégralité des chiffres : 2,447 milliards FCFA de budget, 30 millions FCFA par joueuse, et des primes de performance inédites.

Le 12 août 2026, à la veille de la demi-finale de la CAN féminine opposant le Cameroun au Maroc, le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi a publié un communiqué radio-presse pour démentir catégoriquement les rumeurs de primes impayées circulant sur les réseaux sociaux. L'État camerounais a mobilisé un budget total de 2,447 milliards FCFA pour la participation des Lionnes Indomptables, dont 923 millions FCFA de primes de participation déjà intégralement versées des montants « inédits dans l'histoire de l'équipe nationale féminine senior ».

Une qualification historique

Les Lionnes Indomptables vivent un parcours exceptionnel. Repêchées après l'élargissement de la compétition à seize équipes, elles ont validé leur billet pour les quarts de finale en s'imposant face au Ghana (1-0), avant de réaliser l'exploit d'éliminer le Nigeria, tenant du titre et bête noire historique, en quarts de finale. Cette victoire leur a non seulement offert une place en demi-finale, mais aussi qualifié le Cameroun pour la Coupe du monde 2027.

Mais à quelques heures d'affronter le Maroc, pays hôte, au stade Moulay El Hassan de Rabat, une polémique a surgi sur les réseaux sociaux.

Une campagne de désinformation dénoncée

Dans son communiqué radio-presse daté du 12 août 2026, le ministre Narcisse Mouelle Kombi dénonce :

« Une campagne insidieuse et malveillante relative à un prétendu problème de primes au sein de la délégation camerounaise [qui] a cours dans les réseaux sociaux. Face à ces manœuvres d'instrumentalisation, de manipulation et de désinformation de l'opinion sur la base de fausses informations, ourdies par des individus de mauvaise foi, certains allant jusqu'à accuser le MINSEP d'avoir "détourné" ou "confisqué" les primes des Lionnes Indomptables ».

Le ministre affirme avec la « dernière énergie » qu'« aucun problème de primes ne se pose au sein de la délégation des Lionnes Indomptables ».

LE BUDGET 2,447 milliards FCFA mobilisés

L'État camerounais a pris en charge l'intégralité des rubriques liées à la préparation et à la participation des Lionnes Indomptables : transport, hébergement, restauration, encadrement médical et primes.

Budget initial

Le gouvernement a arrêté un budget général d'un montant de 2 447 378 950 FCFA, réparti comme suit:

Tranche Montant Tranche ferme 1 404 378 950 FCF Tranche conditionnelle 1 043 000 000 FCFA

La tranche conditionnelle est débloquée progressivement par le ministère des Finances en fonction des performances de l'équipe.

Budget additionnel

Compte tenu du changement de calendrier de la compétition, la FECAFOOT a sollicité un budget additionnel de 288 210 615 FCFA, validé par l'État. Ce montant fait l'objet des correspondances n° B99/SG/PR du 13 février 2026 et B99/SGPR du 16 juillet 2026 du MINETAT/SGPR au MINFI et au MINSEP.

LES PRIMES des montants inédits

Primes de participation

Les primes de participation versées à l'ensemble de la délégation s'élèvent à 923 000 000 FCFA TTC. Chaque joueuse a reçu 30 000 000 FCFA TTC (soit 26 700 000 FCFA en NAP). Le ministre souligne qu'il s'agit d'un montant « inédit, car n'ayant jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'équipe nationale féminine senior ».

Primes de performance

Étape Prime par joueuse (TTC) Qualification en quarts de finale 8 000 000 FCFA Qualification en demi-finales 6 000 000 FCFA Victoire en finale 8 000 000 FCFA supplémentaires Deuxième ou troisième place 5 000 000 FCFA

Le traitement des primes de performance est « en cours de finalisation par les services compétents du ministère des Finances, pour virement direct dans les comptes des différentes bénéficiaires ».

LES PAIEMENTS : une procédure transparente

Le ministère précise que les paiements s'effectuent via la plateforme des services compétents du ministère des Finances.

- Primes de participation : intégralement virées dans les comptes des membres de la délégation.

- Encadreurs : certains n'avaient pas encore produit leurs Numéros d'Identifiants Uniques (NIU) à jour, comme l'exige la loi des finances. Leurs primes sont en cours de régularisation.

- Primes de performance : en cours de finalisation, conformément à la procédure administrative.

A qui profite la manipulation ?

À quelques heures d'un match capital contre le pays hôte, la question est posée : à qui profite cette polémique ? Comme le souligne le magazine sportif Cfoot :

« Si les Lionnes venaient à s'incliner face au Maroc, le récit serait déjà prêt : primes impayées, joueuses déstabilisées, mauvaise gestion du Minsep… et responsabilité toute trouvée par la milice et ses commanditaires pour expliquer la défaite. »

Une analyse reprise par Actu Cameroun, qui met en garde :

« Une défaite sportive ne doit pas être transformée, a posteriori, en procès politique sur la base d'informations approximatives ou sorties de leur contexte. »

Les Lionnes doivent rester concentrées

Le ministre Narcisse Mouelle Kombi appelle les membres de la délégation à rester sereins et leur réitère les encouragements du gouvernement, « sous la Très Haute Impulsion du Président de la République, Son Excellence Paul BIYA et la Coordination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ».

Les Lionnes Indomptables affronteront le Maroc ce mercredi 12 août à 21h00 au stade Moulay El Hassan de Rabat. Une victoire les enverrait en finale de la CAN féminine 2026 et ferait taire définitivement les rumeurs.

« Le Cameroun joue une demi-finale de CAN. Les Lionnes doivent être jugées à l'aune de leur performance sur le terrain ».

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