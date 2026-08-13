Cameroun - Yaoundé IV en deuil : le maire Gabriel Bihina Effila est mort

Élu maire de Yaoundé IV en 2020, Gabriel Bihina Effila, 72 ans, est décédé dans la nuit du 12 au 13 août 2026 à Douala des suites d'un malaise post-opératoire. La capitale perd un gestionnaire expérimenté, un homme de rigueur et un serviteur public dévoué.

Le réveil est douloureux ce jeudi matin à Yaoundé IV. Gabriel Bihina Effila, le maire de la commune d'arrondissement, n'est plus. Admis à Douala pour une intervention chirurgicale, il a vu son état se dégrader brutalement. Vers 2 heures du matin, il a rendu son dernier souffle. Il avait 72 ans. Celui que ses administrés surnommaient « Sa Majesté » laisse derrière lui une commune qu'il a dirigée avec rigueur et dévouement pendant plus de six ans.

Un départ brutal : l'édile succombe à un malaise post-opératoire

Gabriel Bihina Effila avait été admis à Douala pour une intervention chirurgicale mercredi 12 août 2026. L'opération s'était déroulée sans complication apparente. Mais quelques heures plus tard, son état s'est dégradé brutalement. Selon les informations rapportées par Le Courrier du Cameroun, l'édile a succombé à un malaise post-opératoire aux premières heures de ce jeudi 13 août.

Sa dépouille a été ramenée à Yaoundé et se trouve désormais à l'Hôpital général de la capitale. Les circonstances médicales précises ayant conduit à son décès restent, à ce stade, à établir.

Un parcours d'excellence : de l'entreprise à la gestion publique

Né le 3 août 1954 à Yaoundé, Gabriel Bihina Effila était bien plus qu'un élu local. Il était un gestionnaire chevronné, formé aux meilleures universités françaises. Titulaire d'un DESS en Économie et Gestion financières internationales obtenu à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg et d'une maîtrise en sciences de la gestion de l'Université de Lille, il possédait un solide bagage académique.

Avant de se consacrer à la chose publique, il avait construit une carrière impressionnante dans le secteur privé. Il avait occupé les postes de directeur financier et administratif chez British American Tobacco et CAMECRUS. Fort de cette expérience, il avait également enseigné à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, à l'Université de Yaoundé et à l'Institut SIANTOU, tout en conduisant des missions d'audit et de consultance.

« Sa Majesté » : six ans à la tête de Yaoundé IV

Élu maire sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) lors des élections municipales de février 2020, Gabriel Bihina Effila avait succédé à Régine Amougou Noma à la tête de cette importante commune de la capitale.

Son mandat de plus de six ans a été marqué par plusieurs initiatives en faveur du développement local, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'assainissement et de l'amélioration du cadre de vie des populations. Ses administrés lui avaient donné le surnom de « Sa Majesté » – un témoignage de la place qu'il avait fini par occuper dans son environnement local.

Une disparition qui plonge Yaoundé IV dans la consternation

L'annonce de sa disparition suscite une vive émotion au sein de la commune, où il était engagé dans de nombreux projets de proximité. Ses proches, ses collaborateurs et les populations de Yaoundé IV sont sous le choc.

À travers cette disparition, Yaoundé IV perd une figure de son administration municipale. Gabriel Bihina Effila laisse derrière lui le souvenir d'un responsable au parcours académique et professionnel riche, passé du monde de l'entreprise à la gestion des affaires publiques.

Un vide à combler : les interrogations sur la succession

La disparition de Gabriel Bihina Effila intervient alors qu'il était encore en fonction. Le maire de Yaoundé IV laisse un vide politique et administratif important. Conformément aux dispositions légales, un successeur devra être désigné pour assurer la continuité de la gestion de cette commune de plus d'un million d'habitants.

Les informations relatives aux obsèques seront communiquées ultérieurement par sa famille et les autorités compétentes.

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