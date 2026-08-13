Cameroun : un mari accuse sa femme d'infidélité devant témoins

Samedi dernier, dans le quartier Ndogpassi à Douala, Clément B., 44 ans, a réuni sa femme, ses cinq enfants et les notables du quartier pour annoncer que ses trois premiers garçons n'étaient pas de lui. Il les a chassés de la maison, plongeant sa famille dans un drame dont on ignore encore l'issue.

Un samedi qui a tout changé à Ndogpassi

C'était un samedi comme les autres dans le quartier Ndogpassi, dans l'arrondissement de Douala III. Jusqu'à ce que Clément B., 44 ans, tourneur dans une fonderie, rentre de son village. L'homme était triste, abattu. Il avait quelque chose à dire. Quelque chose de lourd.

Il a réuni autour de lui ses cinq enfants, tous des garçons, âgés de 18, 16, 14, 12 et 10 ans. Puis il a fait venir l'oncle d'Elisabeth, le chef de sa belle-famille, ainsi que le chef de bloc du quartier, accompagné de deux personnes. L'assemblée était constituée. Clément allait parler.

« Les deux ci, oui. Les autres, ce n'est même pas peut-être »

Devant ce parterre de témoins, Clément B. a invité les deux plus jeunes enfants à s'approcher de lui. Il a déclaré, solennel : « Les deux ci, oui. » Puis, se tournant vers les trois aînés, il a ajouté : « Les autres, ce n'est même pas peut-être. »

L'assemblée n'a probablement pas encore compris. Alors Clément a poursuivi, désignant les trois garçons de 18, 16 et 14 ans : « Demandez à Elisabeth qui est leur père, ou qui sont leurs pères. »

Le coup était porté. Devant les notables du quartier, le mari reniait ses trois premiers enfants.

La colère d'Elisabeth : « Je n'ai connu qu'un seul homme avant toi ! »

Elisabeth, 37 ans, employée d'une agence de voyages, a été la première à réagir. Elle a bondi sur son mari et l'a saisi au col, prise d'une colère sans mélange : « Qu'est-ce que tu dis ?! Je n'ai connu qu'un seul homme dans ma vie avant toi, et il est décédé ! »

Sa voix a dû résonner dans toute la concession. Sa vie, son honneur, sa maternité étaient mis en cause. Clément, lui, est resté de marbre. Il n'a pas bronché. Il a demandé aux trois garçons indexés de sortir de la maison.

Les témoins impuissants

Le chef de bloc et l'oncle d'Elisabeth ont tenté de calmer la situation. Sans grand succès. Comment calmer une telle tempête ? Comment apaiser un homme qui vient de renier ses enfants, et une femme qui voit sa vie remise en cause ?

La police a finalement été alertée par le chef de bloc. Les agents sont intervenus. Mais le mal était fait. Trois garçons, âgés de 14 à 18 ans, se retrouvaient sans père, sans maison, sans repères.

Une famille déchirée, des questions sans réponses

Cette affaire soulève des questions douloureuses. Qu'est-ce qui a poussé Clément B. à agir ainsi, après 18 ans de mariage ? Avait-il des preuves ? Des doutes anciens ? Une révélation lors de son séjour au village ?

Et qu'advient-il aujourd'hui de ces trois garçons ? Où sont-ils ? Avec qui vivent-ils ? Leur mère peut-elle les accueillir ? Le père peut-il revenir sur sa décision ?

Autant de questions qui restent sans réponse. Ce que l'on sait, c'est qu'une famille a volé en éclats un samedi à Ndogpassi. Et que ces trois garçons portent désormais le poids d'une parole paternelle qui les a reniés.

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