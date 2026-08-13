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Éjectée d’une Prado sur l’axe Yaoundé-Nsimalen : Kenfack Fortune succombe
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Cameroun - Éjectée d’une Prado sur l’axe Yaoundé-Nsimalen : Kenfack Fortune succombe

Kenfack Fortune, éjectée d’une Prado roulant à vive allure sur l’axe Yaoundé‑Nsimalen dans la soirée du mardi 11 août 2026, est décédée quelques heures plus tard à l’hôpital central de Yaoundé. La Première Région de gendarmerie a ouvert une enquête pour « assassinat maquillé » afin de retrouver les responsables.

Mardi 11 août 2026, aux alentours de 21 heures, sur l’axe reliant Yaoundé à l’aéroport international de Nsimalen, une jeune femme est éjectée d’un véhicule de type Toyota Prado roulant à vive allure. Transportée d’urgence à l’hôpital central de Yaoundé, elle succombe à ses blessures vers 23 heures. Son identité : Kenfack Fortune. Depuis, la Première Région de gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui, selon les premières constatations, s’apparente à un assassinat maquillé.

Un drame en pleine nuit sur l’axe de l’aéroport

L’autoroute Yaoundé‑Nsimalen, qui relie la capitale camerounaise à son aéroport international, est un axe stratégique et très fréquenté. Dans la nuit du mardi 11 août 2026, vers 21 heures, il a été le théâtre d’un drame hors du commun. Selon les premiers éléments recueillis, une jeune femme répondant au nom de Kenfack Fortune a été éjectée d’un véhicule de type Toyota Prado de couleur blanche alors que celui-ci circulait à vive allure.

Les circonstances exactes de l’éjection restent, à ce stade, floues. Une chose est certaine : la violence du choc a été telle que la victime a été projetée hors de l’habitacle sur le bitume. Alertés, les secours sont rapidement intervenus et ont transporté Kenfack Fortune à l’hôpital central de Yaoundé dans un état critique. Malgré les soins prodigués, la jeune femme a succombé à ses blessures peu avant 23 heures, quelques heures seulement après son admission.

Une enquête ouverte pour « assassinat maquillé »

Dès la confirmation du décès, les éléments de la Première Région de gendarmerie ont été saisis. Une enquête a été immédiatement ouverte pour élucider les zones d’ombre de cette affaire. Les enquêteurs privilégient désormais la thèse d’un assassinat maquillé en accident de la route.

Plusieurs éléments alimentent cette orientation :
- la vitesse anormalement élevée du véhicule,
- les conditions de l’éjection, qui ne correspondent pas à un simple accident,
- et surtout, la disparition du conducteur et du véhicule immédiatement après les faits.

Selon une source proche de l’enquête, le Prado blanc n’a pas été retrouvé et son conducteur est activement recherché. La gendarmerie appelle toute personne ayant des informations à se manifester.

Qui était Kenfack Fortune ?

Kenfack Fortune, dont l’identité complète et l’âge n’ont pas encore été officiellement communiqués, serait une jeune Camerounaise résidant dans la région de Yaoundé. Selon des témoignages recueillis sur les réseaux sociaux, elle aurait été victime d’un acte volontaire. Les enquêteurs tentent de reconstituer son parcours dans les heures précédant le drame : d’où venait-elle ? Qui était dans le véhicule avec elle ? Pourquoi a-t-elle été éjectée ?

Une affaire qui interpelle sur l’insécurité routière et criminelle

Ce drame s’inscrit dans un contexte plus large d’insécurité sur les axes routiers camerounais. L’autoroute Yaoundé‑Nsimalen a déjà été le théâtre de plusieurs accidents mortels et d’actes criminels. En septembre 2023, un corps sans vie y avait été découvert, donnant lieu à une enquête pour mort suspecte. En novembre 2024, un accident impliquant un camion avait fait trois morts sur le même axe.

La multiplication de ces drames interpelle les autorités sur la sécurité des usagers, mais aussi sur la capacité à lutter contre les actes criminels maquillés.

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#Cameroun #Yaoundé #Nsimalen #KenfackFortune #JusticePourKenfack

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