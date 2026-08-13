Maroc - LES LIONNES RUGISSENT, LA GARDIENNE BIHINA IMPERIALE

Le Cameroun est décidément un pays de mystères. Alors que la Coupe du monde vient de s’achever sans les Lions Indomptables, le football camerounais refait parler de lui par l’entremise de son équipe féminine. Arrivées à la Coupe d’Afrique des nations dans des circonstances particulières, presque comme des repêchées, les Lionnes Indomptables avancent désormais comme de sérieuses prétendantes au titre. Match après match, elles ont démontré du caractère, de la solidarité et cette capacité si camerounaise à se relever lorsque tout semble perdu. Ce soir, face au Maroc, dans une demi-finale d’une intensité exceptionnelle, les Lionnes ont encore écrit une page de leur histoire. Devant un public largement acquis à la cause marocaine, elles ont résisté à la pression, aux émotions et à un adversaire déterminé. Elles ont surtout continué à jouer leur football, avec courage, discipline et abnégation, jusqu’au bout. Et au milieu de cette formidable équipe, une héroïne s’est particulièrement illustrée, il s’agit de Michaely Bihina. Il y a des matchs qui révèlent les grandes joueuses et puis il y a ceux qui fabriquent des légendes. Ce soir, Bihina est entrée dans cette deuxième catégorie. Dans une demi-finale aussi décisive, arrêter quatre penalties relève tout simplement de l’extraordinaire. Face à un public marocain entièrement mobilisé derrière son équipe, la gardienne camerounaise a affiché une maîtrise, une personnalité et une assurance hors du commun.

Elle n’a pas seulement arrêté des tirs : elle a porté toute une équipe. Ses arrêts ont redonné confiance à ses coéquipières, son calme les a rassurées et son talent a fini par faire la différence. À l’époque de Thomas Nkono, on disait que le gardien pouvait représenter près de 50 % de la force d’une équipe. Bihina vient de rappeler, avec une démonstration éclatante, à quel point cette vérité peut encore s’appliquer au football. Elle n’est plus seulement une gardienne prometteuse. Elle est désormais une véritable star du football africain. Après une telle performance, difficile de ne pas la considérer comme l’une des grandes gardiennes, sinon comme la meilleure de cette compétition.

Cette qualification a également quelque chose de symbolique. Pour la deuxième fois, les Camerounaises viennent de briser ce qui ressemblait à un mauvais sort. Après avoir éliminé le Nigeria, les voilà qui franchissent un nouveau mur face au Maroc. On pourrait presque reprendre cette formule qui résonne déjà dans les tribunes camerounaises : on élimine le bailleur et on garde la maison ! Mais il reste désormais le plus difficile : la finale. Les Lionnes ont déjà beaucoup donné. Elles ont mouillé le maillot, bataillé sur chaque ballon et porté haut les couleurs du Cameroun.

Elles ont fait preuve de courage et de détermination jusqu’à la dernière seconde. Il ne leur reste plus qu’une marche à gravir pour transformer cette magnifique aventure en consécration. Cette équipe est surtout en train de réveiller quelque chose dans le cœur des Camerounais. Elle réveille la fierté, l’émotion et même, chez certains, un patriotisme que les dernières déceptions du football camerounais avaient quelque peu endormi. Ce soir, les Lionnes n’ont pas seulement gagné un match. Elles ont offert au peuple camerounais un moment de communion, de bonheur et de fierté. C’était un match intense, presque spirituel, au terme duquel beaucoup auront eu le sentiment que la destinée avait choisi son camp.

Bravo à nos braves dames ! Bravo à cette équipe qui ne renonce jamais, à cette défense qui a résisté et à toutes celles qui ont mouillé le maillot pour porter haut les couleurs du Cameroun. Et surtout, bravo à Michaely Bihina, l’ange gardien des gardiennes, dont les quatre penalties arrêtés resteront longtemps gravés dans les mémoires. Ce soir, elle a confirmé qu’elle était bien plus qu’une simple gardienne : elle est devenue l’un des visages de cette épopée camerounaise. La fête peut commencer. Le Cameroun peut rêver. Après avoir éliminé le Nigeria et le Maroc, il ne reste désormais qu’une seule mission : ramener la Coupe à la maison. Allez les Lionnes ! Le continent doit toujours avoir le Cameroun en tête, jamais en queue.

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