Monde Entier - Nathalie Yamb : le délit d'opinion version Bruxelles

Sanctionnée depuis juin 2025 sans procès ni décision judiciaire, l'activiste suisso-camerounaise Nathalie Yamb a reçu du Conseil de l'UE la notification de la reconduction de ses mesures restrictives pour une année supplémentaire une décision qui interroge sur les limites de la démocratie européenne.

« J'ai reçu un courrier du Conseil de l'UE m'annonçant leur intention de reconduire mes sanctions pour 1 an. Motif : j'ai été nommée conseillère spéciale du président du Niger, avec passeport diplomatique, ainsi que mon discours de Sochi de 2019. Ce n'est pas une blague ! Que dire ? », a-t-elle écrit sur X.

Une décision qui soulève une question fondamentale : peut-on sanctionner une personne pour ses opinions et ses fonctions sans passer par un tribunal ? L'UE, qui se présente comme le parangon de la démocratie et de l'État de droit, justifie une mesure administrative aux conséquences draconiennes : interdiction de séjour, gel des avoirs sans l'ombre d'un procès.

Sanctions sans juge : quand l'UE se fait procureur

Depuis le 26 juin 2025, Nathalie Yamb est inscrite sur la liste des personnes sanctionnées par l'UE dans le cadre du régime « RUSDA » (mesures restrictives en raison des activités déstabilisatrices de la Russie). Elle est interdite d'entrée dans l'espace Schengen, ses avoirs sont gelés et elle ne peut plus survoler l'espace aérien européen.

Mais ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'absence totale de procédure judiciaire. La décision émane du Conseil de l'UE, une instance politique, et non d'un tribunal. Aucun juge n'a examiné les preuves. Aucun débat contradictoire n'a eu lieu.

« La décision ne vient pas d'un juge. Pratique assez étonnante quand on se proclame le parangon de la démocratie », souligne l'angle choisi par l'utilisateur.

Cette situation interroge sur la nature même des sanctions européennes : s'agit-il de mesures administratives ou de peines déguisées ? Et dans ce dernier cas, où est passé le droit à un procès équitable ?

Les motifs de la prolongation : une nomination et un discours

La reconduction des sanctions s'appuie sur deux éléments que Nathalie Yamb qualifie elle-même de « nouveaux motifs » :

1. Sa nomination comme conseillère spéciale du président du Niger, le général Abdourahamane Tiani, avec la délivrance d'un passeport diplomatique nigérien.

2. Son discours prononcé au sommet Russie-Afrique de Sotchi en 2019.

Ce second motif est particulièrement frappant : un discours prononcé il y a sept ans sert aujourd'hui à justifier la prolongation de sanctions. Nathalie Yamb, qui y avait appelé à la sortie du franc CFA et au démantèlement des bases militaires françaises, paie encore le prix de ses prises de position.

L'UE lui reproche d'être une « supportrice ouverte de la Russie », d'« adopter le langage de Moscou » et de cibler « la France et l'Occident en particulier, en vue de les évincer du continent africain ». Elle lui impute également des liens avec l'organisation AFRIC, « liée à des sociétés militaires privées russes ».

Le combat juridique de Nathalie Yamb : une bataille perdue d'avance ?

Nathalie Yamb ne s'est pas laissé faire. Dès le 25 août 2025, elle a introduit un recours devant le Tribunal de l'Union européenne pour demander l'annulation des sanctions. Elle a également sollicité des mesures provisoires, notamment la suspension de l'exécution des sanctions.

Mais le 8 janvier 2026, le président du Tribunal a rejeté sa demande de sursis à exécution, jugeant sa requête irrecevable. Le 9 juillet 2026, la Cour de justice de l'UE a confirmé ce rejet.

Parallèlement, Nathalie Yamb a introduit une action en dommages et intérêts, réclamant 500 000 euros à l'UE pour le préjudice subi du fait des sanctions. Cette procédure est toujours en cours.

« Un délit d'opinion » : la liberté d'expression en question

L'affaire Nathalie Yamb soulève une question de fond : jusqu'où l'UE peut-elle sanctionner des opinions politiques ?

L'activiste, qui compte plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, est une figure du panafricanisme radical. Elle dénonce la présence française en Afrique, appelle à la souveraineté des États africains et soutient les nouvelles dynamiques politiques du Sahel.

Ses détracteurs, en France notamment, la soupçonnent d'être un agent russe. En 2022, les États-Unis la considéraient comme « un maillon essentiel du réseau Prigojine ». Mais ces accusations, jamais prouvées devant un tribunal, suffisent-elles à justifier des sanctions ?

Pour ses soutiens, Nathalie Yamb est victime d'un délit d'opinion. Elle est sanctionnée non pas pour des actes, mais pour des discours et des fonctions: une nomination par un État souverain, le Niger, et des prises de position politiques.

Une décision qui renforce le statut de « martyre » de Yamb

Loin de faire taire l'activiste, cette décision risque de renforcer sa popularité auprès des mouvements panafricanistes. En août 2025, elle avait déjà été nommée conseillère spéciale du président Tiani, recevant un passeport diplomatique. Cette distinction, perçue comme un acte de souveraineté par Niamey, est vue par Bruxelles comme une provocation.

Dans un message publié sur X, Nathalie Yamb a ironisé sur la décision de l'UE :

« Ce n'est pas une blague ! Que dire ? ».

Une réaction qui a déjà été largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux.

Une pratique qui interroge la démocratie européenne

L'UE, qui se présente comme le gardien des droits de l'homme et de l'État de droit, utilise des mesures administratives pour sanctionner des individus sans passer par la case « tribunal ». Cette pratique, légalement fondée sur les traités, n'en interroge pas moins la cohérence du discours européen.

Comme le souligne l'utilisateur : « La décision ne vient pas d'un juge. Pratique assez étonnante quand on se proclame le parangon de la démocratie. Un délit d'opinion dans une sphère qui se réclame celle de la démocratie ».

Cette contradiction est au cœur du débat : l'UE peut-elle se prévaloir de l'État de droit tout en privant des individus de leurs droits fondamentaux sans procès équitable ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp