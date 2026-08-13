Cameroun - Justice moderne : le TGI du Mfoundi s'offre des salles climatisées et hyper-sonorisées

Le ministre d'État Laurent Esso rétrocède ce jeudi deux bâtiments futuristes au TGI du Mfoundi, avec salles climatisées et cellules séparées, pour moderniser la justice.

Salles d'audience hyper-sonorisées, cellules séparées pour hommes et femmes, espaces de délibération ultramodernes : le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi entre dans une nouvelle ère grâce à une opération de rétrocession historique du ministère de la Justice.

Ce jeudi 13 août 2026, le ministre d'État, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Laurent Esso, procède à la rétrocession officielle de deux bâtiments ultramodernes du Complexe des services judiciaires de Yaoundé au Tribunal de Grande Instance du Mfoundi. Cette opération, qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation du parc immobilier judiciaire, vise à renforcer les capacités d'accueil et de travail de l'une des juridictions les plus sollicitées du Cameroun.

UNE RÉTROCESSION HISTORIQUE POUR LA JUSTICE CAMEROUNAISE

Ce jeudi 13 août 2026, à 13 heures, une cérémonie officielle se tiendra au Complexe des services judiciaires de Yaoundé. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Laurent Esso, remettra solennellement les clés de deux bâtiments flambant neufs au Tribunal de Grande Instance du Mfoundi.

Cette rétrocession n'est pas un simple transfert de clés. Elle incarne la volonté du gouvernement camerounais, sous l'impulsion du président Paul Biya, de doter la justice d'infrastructures à la hauteur des enjeux contemporains.

DES INFRASTRUCTURES DE POINTE POUR UNE JUSTICE MODERNE

Les deux bâtiments rétrocédés ne sont pas des locaux ordinaires. Le bâtiment principal, décrit comme « futuriste », est équipé d'installations de dernière génération :

- Salles d'audience climatisées et hyper-sonorisées : pour des débats dans des conditions optimales, où chaque parole est audible et où la concentration des magistrats et des justiciables est préservée.

- Salles de délibération ultramodernes : des espaces conçus pour permettre aux magistrats de travailler dans le calme et la sérénité.

- Cellules séparées pour hommes et femmes : une avancée significative en matière de respect des droits des personnes privées de liberté, conformément aux standards internationaux.

Ces infrastructures témoignent d'une vision moderne de la justice, où le cadre de travail n'est pas un détail mais un élément essentiel de la qualité du service rendu.

LE TGI DU MFOUNDI : UN TRIBUNAL SOUS PRESSION

Le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi est l'une des juridictions les plus sollicitées du Cameroun. Situé au cœur de Yaoundé, il traite un volume de dossiers considérable, couvrant des litiges civils, commerciaux, sociaux et pénaux.

Cette activité intense a longtemps mis à l'épreuve les capacités d'accueil et de travail de la juridiction. Les magistrats et le personnel travaillaient dans des conditions souvent précaires, avec des espaces exigus et des équipements vétustes.

Avec ces deux nouveaux bâtiments, le TGI du Mfoundi devrait considérablement améliorer ses conditions de fonctionnement. L'opération permettra de désengorger plusieurs services actuellement à l'étroit, offrant ainsi aux magistrats, au personnel et aux justiciables un cadre de travail plus digne et plus efficace.

UNE DYNAMIQUE DE MODERNISATION DU PARC IMMOBILIER JUDICIAIRE

Cette rétrocession s'inscrit dans une dynamique plus large engagée par le ministère de la Justice. Laurent Esso, en poste depuis 2015, a fait de la modernisation du parc immobilier judiciaire l'une de ses priorités.

L'objectif est clair : doter les tribunaux d'infrastructures adaptées aux exigences actuelles. Il ne s'agit pas seulement de construire des bâtiments, mais de créer des espaces de travail dignes, où la justice peut s'exercer dans des conditions conformes aux standards internationaux.

Cette politique s'inscrit dans le cadre plus large de la modernisation de l'État camerounais, qui vise à renforcer l'efficacité des services publics et à améliorer l'accès des citoyens à la justice.

UN ACTE FORT POUR LA CRÉDIBILITÉ DE LA JUSTICE

Au-delà de l'aspect matériel, cette rétrocession revêt une dimension symbolique forte. Elle affirme que la justice camerounaise est en marche vers la modernité.

Comme l'a souligné le ministère, il s'agit d'« offrir aux magistrats, au personnel et aux justiciables un cadre de travail plus digne et plus efficace ». Un message qui résonne particulièrement dans un contexte où la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire est un enjeu majeur.

En investissant dans des infrastructures de qualité, le Cameroun envoie un signal clair : la justice est une priorité, et elle mérite des moyens à la hauteur de ses missions.

UNE CÉRÉMONIE SOUS LE SIGNE DE L'ESPÉRANCE

La cérémonie de ce jeudi 13 août 2026 sera sans doute marquée par des discours empreints de solennité et d'espoir. Laurent Esso, figure emblématique du gouvernement camerounais, y verra sans doute l'aboutissement d'un long travail de modernisation.

Pour les magistrats et le personnel du TGI du Mfoundi, c'est un jour de fête. Un jour où leur quotidien va changer. Un jour où la justice, enfin, se donne les moyens d'être rendue dans des conditions dignes de ce nom.

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