Iran menace de frapper le sol américain : l'alerte de Téhéran

Le général Mohammad Reza Naqdi, conseiller principal du commandant en chef des Gardiens de la révolution iraniens, a annoncé que l'Iran développe la capacité de mener des opérations militaires directement sur le sol américain une menace sans précédent qui marque un tournant dans la guerre Iran-États-Unis.

« Nous devons être capables de déplacer les opérations sur le territoire et le sol de l'ennemi et de mener des opérations loin de notre propre territoire. » Mohammad Reza Naqdi

Une déclaration qui fait basculer la guerre Iran-États-Unis dans une nouvelle dimension. Jusqu'ici, les affrontements restaient cantonnés au Moyen-Orient. Téhéran menace désormais d'emporter le conflit sur le sol américain.

Une déclaration sans précédent dans un contexte de guerre totale

Depuis le 28 février 2026, les États-Unis et Israël mènent des frappes aériennes contre l'Iran. Ce conflit, qui a déjà fait des milliers de morts, est entré dans une nouvelle phase avec la déclaration du général Naqdi.

Dans un entretien diffusé par PBS, le conseiller du commandant en chef des Gardiens de la révolution a affirmé que l'IRGC avait reçu pour mission de développer la capacité à mener des opérations sur le territoire ennemi.

Cette déclaration intervient alors que les négociations pour un accord de paix permanent sont au point mort. Téhéran accuse Washington de ne pas respecter ses engagements, notamment le lever du blocus des ports iraniens et la libération des avoirs gelés.

« Nous devons frapper l'ennemi sur son sol » : la nouvelle doctrine iranienne

Naqdi a été très clair sur les objectifs de cette nouvelle doctrine :

L'Iran affirme disposer des moyens pour y parvenir. Selon Naqdi, toutes les armes, munitions et équipements iraniens sont désormais produits sur le territoire national. Les missiles balistiques sont fabriqués plus vite qu'ils ne sont tirés, et l'Iran pourrait soutenir la guerre pendant des années.

« Les missiles balistiques continueront de pleuvoir sur l'ennemi », a-t-il prévenu.

Une guerre d'usure jusqu'à la fin du mandat de Trump ?

L'un des objectifs stratégiques affichés par l'Iran est de prolonger le conflit jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. Naqdi a expliqué :

« One way is to prolong this war until we get to the next term of the presidency and cause attrition, so that if anyone else wants to attack Iran, they will know there is a cost. »

Cette stratégie d'usure vise à épuiser les États-Unis et à dissuader toute future agression. L'Iran estime avoir déjà remporté une victoire stratégique en empêchant Washington d'atteindre ses deux objectifs principaux : la chute du régime iranien et l'éclatement du pays.

« L'armée américaine est plus faible que ce que nous pensions »

Naqdi a également livré une analyse acérée de la puissance militaire américaine :

Selon lui, la guerre a révélé la « confusion et la perplexité » de l'Amérique, qui mène un « conflit sans stratégie » en annonçant un nouvel objectif tous les deux ou trois jours.

Le blocus du détroit d'Ormuz, point de friction majeur

La menace iranienne s'inscrit dans un contexte de tensions maximales autour du détroit d'Ormuz. L'Iran a fermement maintenu la fermeture du détroit, refusant de le rouvrir tant que les États-Unis n'accepteront pas ses conditions, notamment la levée du gel des avoirs iraniens et la fin des conflits au Liban et à Gaza.

De son côté, le Commandement central américain a annoncé que ses forces continuaient d'imposer un blocus naval contre l'Iran. Au 12 août, l'opération avait forcé 59 navires commerciaux à dérouter et en avait immobilisé trois.

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