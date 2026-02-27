-
© Camer.be : Myriam Zouga
- 27 Feb 2026 09:59:25
- |
- 300
- |
-
CAMEROUN :: Mulema gospel talent act 2 :la compétition vient d'être lancée :: CAMEROON
Tu rêves de devenir une icône du gospel camerounais cette année, Mulema lance officiellement la 2ᵉ édition de Mulema Gospel Talent.
Après une première expérience riche en émotion et en révélation tenue au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé ; la compétition de talents gospel camerounais : Mulema Gospel Talent,vise à amener le gospel camerounais sur la scène internationale.
Que tu sois à Yaoundé, Douala, Adamaoua ou Bamenda, impossible de rater cette compétition régionale qui a enflammé le Palais des Sports de Yaoundé lors de sa première édition.
Seul et unique Concours au Cameroun et dans la sous région- Afrique Centrale où les jeunes peuvent encore briller et révéler leur talent à travers le chant et la voix , tout en inspirant à une riche carrière artistique et professionnelle.
Vous avez 18 ans et plus , vous êtes passionnés de musique gospel et vous voulez faire entendre votre voix , cette compétition est pour vous .
Mulema Gospel Talent act 2 se décline selon le calendrier ci-après :
Février – Mars : Inscriptions et présélections ;
Mars – Mai : Auditions régionales ;
Août : Finale et remise des primes.
Pour vous inscrire , il suffit de :
Cliquer sur https://mulemagc.com
ou directement sur https://share.google/JRIZXXeUIAfNi1i1Z
Remplir tous les champs du formulaire
Envoyer une vidéo de 1 minute 30 maximum, en a cappella
(sans instruments, sans auto-tune)
Frais d’inscription : 2.000 FCFA.
À titre de rappel, le comité d'organisation pour cette édition a mis une cagnotte de 1.500.000 FCFA pour le gagnant , plus un contrat de production.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Polémique autour du récit français du retour militaire
Mulema gospel talent act 2 :la compétition vient d'être lancée
Transit portuaire Zone Cemac: Le Tchad déplore l'insuffisance des Gps et balises au port de Douala
Jean Jaures Ngapout appelle à utiliser la visite du pape pour libérer les jeunes
Fiasco au commissariat d'Odza : la plainte du COMICA contre Josiane Golonga rejetée par la police
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1032021
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 568050
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 455779
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386874
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 228767
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 218471