Tu rêves de devenir une icône du gospel camerounais cette année, Mulema lance officiellement la 2ᵉ édition de Mulema Gospel Talent.

Après une première expérience riche en émotion et en révélation tenue au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé ; la compétition de talents gospel camerounais : Mulema Gospel Talent,vise à amener le gospel camerounais sur la scène internationale.

Que tu sois à Yaoundé, Douala, Adamaoua ou Bamenda, impossible de rater cette compétition régionale qui a enflammé le Palais des Sports de Yaoundé lors de sa première édition.

Seul et unique Concours au Cameroun et dans la sous région- Afrique Centrale où les jeunes peuvent encore briller et révéler leur talent à travers le chant et la voix , tout en inspirant à une riche carrière artistique et professionnelle.

Vous avez 18 ans et plus , vous êtes passionnés de musique gospel et vous voulez faire entendre votre voix , cette compétition est pour vous .

Mulema Gospel Talent act 2 se décline selon le calendrier ci-après :

Février – Mars : Inscriptions et présélections ;

Mars – Mai : Auditions régionales ;

Août : Finale et remise des primes.

Pour vous inscrire , il suffit de :

Cliquer sur https://mulemagc.com

ou directement sur https://share.google/JRIZXXeUIAfNi1i1Z

Remplir tous les champs du formulaire

Envoyer une vidéo de 1 minute 30 maximum, en a cappella

(sans instruments, sans auto-tune)

Frais d’inscription : 2.000 FCFA.

À titre de rappel, le comité d'organisation pour cette édition a mis une cagnotte de 1.500.000 FCFA pour le gagnant , plus un contrat de production.

