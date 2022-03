CAMEROUN :: 8 MARS 2022: BALENGOU A L'HONNEUR :: CAMEROON

Le groupement a abrité le 4 mars dernier, les festivités marquant le lancement de la 37e édition de la journée internationale de la femme, dans l’arrondissement de Bazou, département du Ndé dans la région de l’Ouest du Cameroun.

Esplanade de la cour royale Balengou. Il est 17 heures. La parade commence. Quatre femmes sont en tête du défilé où près de 10 associations féminines, sont en ordre de discipline. Il s’agit de la député Hon. Tchagna Jacqueline, par ailleurs présidente du réseau des associations féminines de cette unité administrative ; des épouses du préfet du Ndé et du Sous-prefet de l’arrondissent de Bazou, de la déléguée départementale de la promotion de la femme et de la famille. Chants et danses meublent le défilé. Le Sous-prefet, Patrick Kani Emtsoue ; le maire, Frédéric Djeuhon; le roi des Balengou, S.M. Nguemegni Hapi Elvis Guy et les élites, installés à la tribune, ne manquent pas d’applaudir au passage des femmes.

Avant la parade, la phase protocolaire a permis à six personnalités de s’exprimer sur leurs plans de promotion en faveur de la femme de l’arrondissement. Le festival des mots, mettant en exergue l’égalité entre les genres et surtout l’autonomisation de la femme par la mise sur pied des activités génératrices de revenus. Le sous préfet a clôturé le bal des allocutions débuté par la présidente du comité d’organisation. L’épouse du sous préfet, l’Hon. Tchagna Jacqueline, le maire et le roi également pris la parole. « La fête était belle. Ça donne les couleurs à l’apothéose le 8 mars », à réagi la député, face à la presse. La 37e édition se célèbre sous le thème « Égalité femme-homme aujourd’hui pour un avenir durable ».