Éliminatoires CAN 2025 : la Fecafoot dévoile la liste des joueurs du Cameroun pour les matchs à veni :: CAMEROON

La Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) a publié la liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs des Lions Indomptables dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. Ces rencontres cruciales verront le Cameroun affronter la Namibie le 7 septembre 2024 à Garoua, et le Zimbabwe le 10 septembre 2024 à Kampala.

Pour ces confrontations, l'entraîneur sélectionneur Marc Brys a choisi un groupe de joueurs expérimentés et talentueux, visant à sécuriser une place pour le Cameroun dans la compétition continentale. Voici un aperçu des joueurs convoqués :

Gardiens de but :

- Simon Ngapandouetnbu

- Simon Omossola

- André Onana

Défenseurs :

- Christopher Wooh

- Jackson Tchatcheuoa

- Harold Moukoudi

- Nouhou Tolo

- Michael Ngadeu-Ngadjui

- Yvan Nyabeye Dibango

- Guy-Marcelin Kilama

- Fai Collins

Milieux de terrain :

- Frank Zambo Anguissa

- Carlos Baleba

- Olivier Ntcham

- Martin Hongla

- Yan Neyou

Attaquants :

- Christian Bassogog

- Bryan Mbeumo

- Boris Enow

- Frank Magri

- Vincent Aboubakar

- Jules Keoh

- Didier Lamkel Ze

- Georges Kevin Nkoudou Mbida

Avec cette sélection variée, la Fecafoot espère renforcer la compétitivité de l'équipe nationale et maximiser ses chances de succès dans ces éliminatoires. La présence de cadres expérimentés comme André Onana et Vincent Aboubakar aux côtés de jeunes talents prometteurs tels que Bryan Mbeumo et Carlos Baleba témoigne d'une volonté de mélanger expérience et jeunesse.

Les matchs à venir seront déterminants pour les Lions Indomptables qui visent non seulement la qualification pour la CAN 2025, mais aussi à faire honneur à leur réputation de géants du football africain. Les supporters espèrent que l'équipe montrera un jeu cohérent et dynamique sous la direction de Marc Brys.

En attendant le coup d'envoi, les fans des Lions Indomptables se préparent à soutenir leur équipe avec ferveur, en espérant des résultats positifs et une qualification sans encombre pour la CAN 2025.