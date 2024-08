CAMEROUN :: Maurice Kamto en campagne d'inscription électorale au marché Mokolo : Un pas vers 2025 ? :: CAMEROON

Dans un geste stratégique à l'approche des élections présidentielles de 2025, Maurice Kamto, figure de proue de l'opposition camerounaise, a effectué une visite remarquée au marché Mokolo de Yaoundé ce vendredi 30 août 2024. Cette démarche, intervenant à la veille de la clôture des opérations d'inscription sur les listes électorales, souligne l'importance cruciale que l'opposant accorde à la mobilisation citoyenne.

Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a choisi ce lieu emblématique, cœur battant de la capitale économique, pour son opération de sensibilisation. Le marché Mokolo, connu pour sa forte affluence et sa diversité socioculturelle, offrait un cadre idéal pour toucher un large éventail de la population yaoundéenne.

Selon les informations rapportées par un proche collaborateur de l'ancien ministre délégué, cette visite s'inscrit dans une stratégie plus large visant à encourager la participation massive des Camerounais au processus électoral. En se rendant personnellement à un point d'inscription de Yaoundé 2, Kamto envoie un message fort sur l'importance de l'engagement civique dans le processus démocratique.

Cette action sur le terrain démontre la volonté de Maurice Kamto de se positionner comme un candidat de proximité, à l'écoute des préoccupations quotidiennes des citoyens. En choisissant un marché populaire comme lieu de campagne, il cherche à renforcer son image d'homme politique ancré dans les réalités du peuple camerounais.

L'opération séduction menée par Kamto intervient dans un contexte politique tendu, marqué par les préparatifs de l'élection présidentielle de 2025. En se qualifiant déjà de "futur Président de la République du Cameroun", l'opposant affiche clairement ses ambitions et sa détermination à challenger le pouvoir en place.

Cette démarche proactive soulève plusieurs questions sur la stratégie électorale de l'opposition. En misant sur une présence accrue sur le terrain et en encourageant l'inscription massive sur les listes électorales, Kamto semble vouloir éviter les écueils des scrutins précédents, où la faible participation et les contestations sur la fiabilité du fichier électoral avaient marqué les débats.

Cependant, cette initiative ne manque pas de susciter des réactions diverses au sein de la classe politique camerounaise. Si les partisans de Kamto y voient un signe fort de son engagement pour une démocratie participative, ses détracteurs pourraient interpréter cette démarche comme prématurée ou provocatrice.

L'enjeu pour Maurice Kamto et son parti est de transformer cette mobilisation sur le terrain en soutien électoral concret. La capacité à maintenir cette dynamique jusqu'au jour du scrutin sera déterminante pour ses ambitions présidentielles.

Alors que le Cameroun se prépare à une échéance électorale majeure, l'initiative de Kamto au marché Mokolo pourrait marquer le début d'une campagne de terrain intense. Elle souligne également l'importance croissante des zones urbaines et des marchés populaires comme espaces de conquête politique dans le paysage électoral camerounais.

Reste à voir comment cette stratégie évoluera dans les mois à venir et quel impact elle aura sur la configuration politique à l'approche de 2025. Une chose est sûre : avec cette action, Maurice Kamto a clairement sonné le début de la course à la présidentielle, promettant une campagne animée et potentiellement décisive pour l'avenir politique du Cameroun.