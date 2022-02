MONDE ENTIER :: La LDC reprend ses droits, les favoris pour la phase finale :: WORLD

Dans deux semaines environ, la Ligue des Champions est de retour pour la phase finale de la compétition. Les 16 équipes encore qualifiées rêvent toutes de finir sur le toit de l’Europe mais certaines partent avec de plus grandes facilités pour atteindre la finale de la compétition.

À compter du 15 février prochain, la Ligue des Champions reprend ses droits pour le plus grand plaisir des fans de football. En effet, avec les huitièmes de finale de la compétition, les amateurs de ballon rond vont pouvoir profiter de belles rencontres, toutes plus disputées les unes que les autres. Dès le mardi 15, Manchester City et le PSG, deux des équipes attendues en finale, vont disputer leur match aller, respectivement face au Sporting et au Real Madrid. Pour les Citizen, finalistes de la dernière édition, c’est l’année ou jamais pour l’emporter, d’autant plus que l’équipe de Pep Guardiola s’est encore renforcée l’été dernier avec l’arrivée de Jack Grealish. Les Mancuniens ont aussi un petit matelas d’avance en Premier League, de quoi leur permettre de se concentrer sur les matchs de Ligue des Champions.

Favoris dans les paris sportif de la Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola ont été chanceux au tirage. En effet, si le Sporting est champion du Portugal en titre, City devrait s’imposer facilement sur ses deux rencontres afin d’atteindre les quarts de finale. L’équipe est complète et tourne très bien en ce moment, de quoi éviter les mauvaises surprises.

Du côté du PSG, le tirage n’est clairement pas aussi chanceux. Face au Real, le recordman de la compétition, la double confrontation s’annonce très disputée et il est très difficile de connaître, déjà, le qualifié. Les Parisiens, touchés par les blessures, pourraient être handicapés par l’absence de Neymar au match aller, tandis que le Real vient de perdre Karim Benzema sur blessure musculaire. Toutefois, le Français a de grandes chances d’être remis sur pied pour le déplacement au Parc des Princes le 15 février prochain.

Parmi les autres équipes candidates au titre de champion d’Europe, on retrouve évidemment le Bayern Munich, vainqueur en 2020. Les Allemands, qui ont probablement la plus grosse équipe en termes d’effectif, ont de grandes chances d’atteindre les quarts de finale puisqu’ils sont tombés sur le RB Salzbourg, un adversaire largement à leur portée. Cette rencontre aura lieu le 16 Février, tout comme le gros choc entre Liverpool et l’Inter Milan. En ce qui concerne le tenant du titre Chelsea, le premier match aura lieu le 22 février face au LOSC. Les Blues ont eu pas mal de chance au tirage puisque les Nordistes faisaient partie des premiers de poule les plus accessibles. Enfin, un gros choc entre l’Atlético Madrid et Manchester United aura lieu, marquant encore une fois le retour de Cristiano Ronaldo en Espagne. Il y a trois ans, le Portugais avait fait vivre un calvaire aux Hispaniques en les éliminant à lui tout seul avec un triplé au match retour. Pas de doute, CR7 tentera de refaire la même chose cette saison !