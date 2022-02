CAMEROUN :: 14 février 2020- 14 février 2022: Massacre de Ngarbuh, deux ans déjà... :: CAMEROON

Ce lundi 14 février 2022, marque le second anniversaire de la tragédie de Ngarbuh, localité située dans la région du Nord-Ouest. Ce jour, un drame imputé aux forces de défense et de sécurité camerounaises, a causé la mort de plus d’une quinzaine de personnes dans des conditions atroces

Le massacre de Ngarbuh à Ntumbaw est un massacre commis le 14 février 2020, par des éléments de l'armée camerounaise, dans le quartier Ngarbuh à Ntumbaw, dans la région du Nord-Ouest, au Cameroun. Le bilan annoncé serait de 23 civils morts calcinés, dont des femmes enceintes et des enfants.

Le 14 février 2020, vers 14h, des membres des forces de défense et de sécurité répliquent à une attaque de séparatistes lors d'une patrouille dans le quartier de Ngarbuh, situé dans la ville de Ntumb; événement pendant lequel des civils se retrouvent entre deux feux. Environ 800 villageois auraient quitté les lieux5 pour se réfugier dans le centre-ville.

Divers témoignages et sources accusent l'armée camerounaise. Le gouvernement de Yaoundé, dans un premier temps, accuse les séparatistes anglophones.

Une enquête, exigée par des organismes internationaux, est prescrite par le Président Paul Biya. Le rapport est publié - fait inédit au Cameroun le 21 avril 2020 - et incrimine des éléments des forces de défense camerounaises.

Depuis lors, le procès de 21 individus accusés d’être impliqués dans les meurtres de 21 civils, perpétrés le 14 février 2020 à Ngarbuh, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, traîne.