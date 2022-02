MONDE ENTIER :: News: Cette semaine en LaLiga… :: WORLD

Que s’est-il passé en LaLiga la semaine dernière ? Du choc à six buts entre le Barça et l’Atléti aux stars de LaLiga qui ont aidé le Sénégal à triompher à la CAN, voici ce qu’il ne fallait pas manquer.

Le FC Barcelona remporte le choc à six buts contre l’Atléti

Comme prévu, l’affiche entre le Barça et l’Atléti a été un grand match et les Blaugranas ont gagné 4-2. Dani Alves a été au coeur de l’action avec un but, une passe décisive et un carton rouge. Mais la conclusion est belle pour le Barça qui retrouve le top 4 en dépassant l’Atlético.

Asensio offre six points d’avance au Real Madrid

Granada a posé des problèmes au Real Madrid dimanche soir à Bernabéu, mais un superbe but de Marco Asensio a permis aux Madrilènes de l’emporter 1-0. Sevilla ayant été tenu en échec à Osasuna samedi, le Real Madrid a désormais six points d’avance sur les Andalous.

Dia et Loum aident le Sénégal à remporter leur première CAN

Le Sénégal a remporté sa première Coupe d’Afrique des Nations, en battant l’Egypte aux penaltys en finale. Deux joueurs de LaLiga Santander figurent parmi les vainqueurs : le milieu d’Alavés Mamadou Loum et l’attaquant de Villarreal Boulaye Dia. Ce dernier a disputé quelques minutes en finale.

De grosses victoires dans la course au maintien

Six équipes de bas de tableau se défiaient ce week-end en LaLiga Santander : Getafe vs Levante, Elche vs Alavés et Real Mallorca vs Cádiz. Les équipes à domicile ont gagné les trois matches, laissant leurs adversaires dans la zone rouge.

Aubameyang concrétise son rêve de jouer en LaLiga Santander

Pierre-Emerick Aubameyang a été la quatrième recrue hivernale du Barça et le Gabonais va enfin pouvoir vivre son rêve au Camp Nou. Après avoir évolué en Italie, France, Allemagne et Angleterre, l’attaquant de 32 ans peut désormais jouer dans le pays de sa mère. Ce fut un moment spécial pour lui quand il est entré en jeu contre l’Atlético de Madrid dimanche au Camp Nou.

David Silva revient à Mestalla 12 ans plus tard

Il y a eu un joli moment lors du nul 0-0 entre Valencia et la Real Sociedad. A la 73e minute, David Silva est entré en jeu. C’était son premier match à Mestalla depuis 2010, un stade qu’il a bien connu quand il jouait pour Valencia. Le public ne l’a pas oublié et l’a ovationné.

Bryan Gil rejoint Valencia et brille déjà

Un des joueurs de Valencia qui a brillé contre la Real Sociedad fut la recrue Bryan Gil. L’ancien joueur d’Eibar et Sevilla est de retour en LaLiga Santander, étant prêté par Tottenham. Et il a déjà montré des bribes de son talent ce week-end sous le maillot de Valencia.

Cádiz espère que Lucas Pérez va les aider à se sauver

Cádiz est dans la zone rouge mais espère se sauver après un mercato hivernal impressionnant. Ils ont recruté cinq joueurs, dont le buteur Lucas Pérez lors du dernier jour. L’attaquant a déjà disputé 173 matches en LaLiga Santander et a inscrit 49 buts. Cádiz espère donc qu’il va les aider avec quelques buts supplémentaires en 2022.

Villarreal accueille Lo Celso

Giovani Lo Celso fut un des joueurs les plus demandés cet hiver. Villarreal a remporté ces enchères et accueille l’Argentin prêté par Tottenham. Avec la perspective d’un huitième de Ligue des champions à disputer, Lo Celso revient dans un championnat qu’il a connu avec le Real Betis.

Plus que quatre équipes en lice en Copa del Rey

L’édition 2021/22 de Copa del Rey a atteint le stade des demi-finales. Le Rayo Vallecano va affronter le Real Betis alors que l’Athletic Club et Valencia vont se retrouver. Ces confrontations se disputeront en matches aller et retour.