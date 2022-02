CAMEROUN :: Accès à internet et protection des droits numériques: Adisi présente son rapport :: CAMEROON

En plus de présenter les résultats de son enquête, l’association a donné des recommandations pour un meilleur accès à l’Internet.

« Améliorer l'accès à Internet pour promouvoir et protéger les droits numériques au Cameroun » tel était l’intitulé du rapport d’enquête que l’association ADISI a présenté ce 10 février 2022 à Douala, capitale économique du Cameroun.

Coordonnée par le Dr Bernard Salah, l’enquête dont les résultats ont été présentés s’adresse d’abord aux fournisseurs d'accès à Internet, aux opérateurs, aux consommateurs d'Internet, aux Organisations de la société civile ou Organisations Non Gouvernemental de la région du Littoral et aux médias basés à Douala.

Il faut noter que le 29 septembre dernier à Yaoundé, une présentation similaire avait eu lieu mais cette fois là visait outre les organisations de la société civile et les médias basés dans la capitale politique camerounaise les administrations publiques, les chancelleries et institutions diplomatiques.

Ainsi donc en parcourant le rapport d’ADISI , l’on se rend compte de l’augmentation considérable de l’accessibilité à internet , un moyen de communication n'est pas utilisé uniquement dans les communications, mais aussi dans les secteurs de l'éducation, du commerce électronique, des opérations bancaires, des opérations bancaires, de la recherche ou encore des réseaux sociaux. Selon l'enquête d'ADISI-Cameroun, Internet au Cameroun rime avec désinformation, fausses nouvelles, désinformation, piratage, mauvais services et infrastructure, cout élevé des forfaits Internet pour ne citer que ceux-là.

Des recommandations multi partîtes par ADISI-Cameroun ont été formulées pour favoriser les droits et libertés numériques au Cameroun. Parmi elles, le dialogue constructif entre le gouvernement, les OSC et les FAI afin de rechercher collectivement des solutions applicables pour mieux protéger et respecter la liberté d'expression et la vie privée des Camerounais et leurs activités en ligne.

ADISI-Cameroun souhaite que l'accent soit davantage mis sur les principes de protection ceci dans le but d’atténuer la propagation des discours de haine, des fausses nouvelles, de la désinformation et des cyber menaces connexes qui entravent gravement les activités sur le web, ainsi que la nécessité pour les citoyens de pratiquer une utilisation plus responsable des médias et des réseaux sociaux, en évitant la perpétration des fausses nouvelles, de désinformation, de piratage, d'escroquerie, de discours de haine, etc.