Plusieurs acquéreurs de terrains sont souvent confrontés lorsqu'ils veulent acheter un terrain à cause d'une précédente affaire de terrain. Pour éviter de tomber sur ce genre de piège, plusieurs font recours aux entreprises indépendantes.

Sur ce volet les entrepreneurs camerounais ont mis sur pied des entreprises qui s'occupent de l'achat des terrains, la construction, la gestion des loyers sur contrat signé auprès des notaires.

Une jeune entreprise basée à Yaoundé et à Douala s'occupe effectivement de plusieurs de ses compatriotes à travers le monde. Qu'il s'agisse de l'achat d'un terrain, de la construction ou de la gestion des loyers, cette jeune entreprise a su donner du sourire à certains frères qui ne savaient plus à quel saint se vouer.

Désormais, il suffit de contacter le promoteur pour voir les offres disponibles et vous voilà propriétaire d'une parcelle de terrain vendue par devant un notaire de votre choix. En prenant connaissance des terrains disponibles sur la liste suivante:

1: Mbankomo. 1 Hectare de terrain bien placé et plat à quelques kilomètres du péage de Mbankomo 10.000 CFA/m²

2: Douala, En bordure du goudron, Terrain situé à 30minutes du pont du Wouri entrée du 1er pont de Dibombari, 1 hectare. 9000 CFA/m²

3: Terrain commercial à ngousso face hôpital Craser à côté hôpital général. 2035m², en bordure de la route principale. 150.000 CFA/m²

4: Terrain sur les hauteurs de nkolondom, vue paronamique sur la ville de Yaoundé. Très paisible, 5000m² disponible, 25.000 CFA/m²

5: Terrain titré de 400, 500,1000 2000m² au bord du lac à Yaoundé - nkolbisson, très paisible, très beau site. 15.000 CFA/m², 25.000cfa/m²

6: Terrain titré à Nkolda-odza 455 m², sur cette etat, à 100 m du goudron. 25.000 CFA/m²

7: Terrain titré de 500m² plat et nu autour de la cnps messamendongo à 200 m de l'EEC paroisse Meyo. 20.000 CFA/m²

8: Terrain titré borne12 par Mehandan1, 1000, 2000 m2 à 2km de l'axe principal de nsimalen en bordure de route secondaire. 15.000 CFA/m²

9: Terrain titré à nkometou derrière péage, à 2km bordure de route. 5000 CFA/m², 6000m² disponible

10: Immeuble 6 étages, flambant neuf, piscine, à vendre à 4 milliards ou à louer 100 millions centre ville de Yaoundé, plan disponible.

11: Nkoabang bord de route secondaire au site touristique 500m2 à 500m du goudron à 1 km du carrefour nkoabang. 15.000 CFA/m²

12: Terrain titré 400,2000m² à vendre Fougerolle 50m de la route idéal supermarché, école, salle des fêtes, magasin, maison. 70.000 CFA/m²

13: Terrain titré à Nyom. Plusieurs sites de 200 à 5000m², de 8mille à 20 mille.

14: Terrain titré de 70 hectares sur l'autoroute de kribi sur la centrale à 25 kl du port autonome. 4000 CFA/m²

15: Terrain titré de 2000m² à Simbock à 50m du carrefour des lampadaires, école, meublé, habitation, salle des fêtes. 30.000 CFA/m²

15: Terrain commercial à Olembé en bordure de route, et terrain à côté des camps sic. Des lots de 500 à 5000m², allant de 35.000 CFA/m²

16: R+1 sur 500m² à vendre à Tsinga village. 4 appartements donc deux finis le haut en chantier. 65.000.000 CFA

18: Terrain titré de 1605m² à Soa à 1km de l'Université route secondaire. 30.000 CFA/m²

19:Terrain titré 2000m² à Mballa2. Bordure de route, idéal supermarché, école, salle de fête, maison meublée. 230.000 CFA/m²

20: Terrain titré 800m² à Tradex ahala à100m de la route principale. Site idéal pour appartements meublés, écoles, habitation, salle des fêtes etc. 40.000 CFA/m²

21:Terrain titré de 2130m² à biyem Assi non loin du goudron principal. Site parfait pour meublé, école, habitation, salle de fête. 60.000 CFA/m²

22: Terrain à biteng Maeture, idéal pour habitation, meublé. 40.000 CFA/m²

23: Terrain titré de 1000m² à Eloundem2, à 400 m de l'école publique. 10.000 CFA/m²

24: Vaste Duplex à Mendong Maetur, 14 chambres chacune avec douche, chambre principale avec dressing, douche, 3 cuisines, deux salons, 2 studios modernes, parking 7 voitures, dans la barrière sur 650m². 155.000.000 CFA

25: Terrain agricole non titré à 45 minutes de YAOUNDÉ vers obala à 500.000 CFA l'hectare.

26: Terrain en hectare à 30 minutes de YAOUNDÉ à PK0, nouvelle autoroute YAOUNDÉ-Douala, bordure de route.

Terrain titré 3500cfa/m²

Terrain non titré. 1500 CFA/m²

27: Terrain titré de 3000m² à 20000 cfa/m² à Tsinga Village, morcellable. Non loin de la route.

L'entreprise paie aussi les apporteurs d'affaires du Cameroun et de la diaspora.