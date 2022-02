CAMEROUN :: YAOUNDE: UN CAMION PLATEAU ECRASE 02 PERSONNES A MOTO :: CAMEROON

Du sang et du cerveau sur le goudron. La scène, horrible, se déroule ce mardi, 08 février 2022, au carrefour Etoug- Ebe ( centre de réhabilitation des handicapés), dans le 6 ème arrondissement de Yaoundé la capitale économique du Cameroun.

Un camion plateau ecrase deux personnes à moto, dont le conducteur de la mota taxi, plus une jeune dame âgée de 30 ans, du nom d'ALIMA ALPHONSINE originaire de Monatelé dans le département de la Lekié, région du Centre Cameroun. Le conducteur de moto taxi localement appelé " bendskineur", un ressortissant de la région anglophone du Nord-ouest ou du Sud-Ouest Cameroun, n'a pu être identifié. Réduit en pâte par le camion plateau, il n'a pu être identifié par les sapeurs pompiers venus sur les lieux. Et jusqu'à 22 heures locales, son corps réduit en pâte humaine, était toujours sur le sol, enveloppé dans un linceul, par les sapeurs pompiers. Embarrassés, gendarmes et policiers sur les lieux, attendaient désespérément une connaissance qui le reconnaisse.

Selon des témoins de la scène, la jeune dame rentrait d'un voyage, et a, en compagnie de son époux venus la chercher au lieu de débarquement avec ses bagages, a réquisitionné une moto pour la conduire à leur domicile au quartier Oyomabang ( 7 ème arrondissement de Yaoundé), où leur fille de trois ans, désormais privée de sa maman, les attendait.

Des témoins rapportent qu'ALIMA ALPHONSINE ( de son nom de jeune fille), était sur la moto avec son époux, les bagages de celle-ci, attachés sur le porte-bagages, et liés par une fronde. " La moto a voulu doubler le camion plateau à droite, mais il n'a pas été prudent. Il n'avait pas la visibilité et la distance nécessaires pour doubler un camion qui est très long comme ça. Malheureusement, il a voulu esquiver une moto qui était garée sur le côté droit, et en faisant cette manœuvre, le sac de vivre a frôlé la moto garée, et le conducteur qui était très mal assis, a perdu l'équilibre. La moto a fait des zigzags, et ils sont malheureusement tombés sous le camion qui les a écrasés sous ses roues. Seul l'époux a pu sauter, même s'il s'est fracturé le bras et l'épaule droite", relate avec émotion au reporter de Camer.be qui s'est très rapidement déporté sur les lieux, un témoin de la scène qui dit avoir tout suivi.

Très choquées, plusieurs personnes accusent une ville de Yaoundé pratiquement sans éclairage public, quand ce dernier n'est pas sporadique. " C'est l'obscurité de Yaoundé qui a tué ces gens. Si la ville avait l'éclairage public, ces gens ne seraient pas morts. C'est l'obscurité qui a fait que le conducteur de moto taxi soit surpris par une moto presqu'invisibe, et garée sur le trottoir", explique un moniteur d'auto-ecole sur les lieux. Pour un chauffeur de taxi, c'est plutôt le caractère globalement très irresponsable et inconséquent des conducteurs des motos taxis, la cause de 90% de leurs accidents, dont de mortels. "Ils sont toujours très pressés, font des dépassements hasardeux, même sur des gros porteurs. Ils ne pensent qu'à gagner beaucoup d'argent, et leur propre vie ne leur dit rien, ainsi que celles de leurs passagers. Ce qui est choquant, c'est de voir comment ils conduisent chaque jour des innocents à des morts tragiques."

Le corps de la jeune dame dont la tête a éclaté, a été déposée dans une morgue de Yaoundé. Une diligence facilitée par les informations fournies par son époux conduit à l'hôpital, et qui a pu permettre aux sapeurs pompiers, d'appeler rapidement sa famille.

Le carrefour Etoug- Ebé s'est très rapidement transformé en un lieu de deuil, avec les lamentations des membres de la famille d'ALPHONSINE arrivés sur les lieux. Quant au camions plateau meurtrier, il a été acheminé au commissariat du 13 ème arrondissement par les sapeurs pompiers, après la très difficile extraction des corps par ces derniers. La chauffeur du gros porteur ayant pris la clé des champs, de peur d'être lynché par les membres de la famille qui ne devraient pas tarder à arriver.

