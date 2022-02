FRANCE :: AVEC LA VICTOIRE DU SENEGAL, LE MONDE COMMENCE REELLEMENT DEMAIN

Le Sénégal est champion d’Afrique depuis hier soir. Une victoire méritée, voici les jours où on ouvre le cœur pour faire entrer la vie. L’ardeur de ce travail de longue haleine a payé récompensant Aliou Cissé qui avait raté le penalty contre le Cameroun il y a 20 ans. Ce souvenir le hantait jusqu’à ce jour où il entre au panthéon des grands entraîneurs de notre continent. Son corps brûle de joie. Ce sont des jours où on salue tout le monde jusqu’à ses ennemis, tous les efforts qu’on fait dans la vie, paient. Personne n’avait vu le Sénégal gagner, parce que malgré leur talent, ils sont habitués à perdre.

Ce jour a une couleur que le Sénégal n’oubliera pas de sitôt, parce que ça ressemble à la liberté, à tout ce dont on peut rêver dans sa vie ; où l’émotion trouve toute sa place dans le chant et les danses frénétiques. le Sénégal ? Ahahahahaha, je le connais, j’y ai vécu 4 années. Ce qui leur donne la force, c’est cette ardeur qu’ils ont dans l’échec ; ils ont été enfantés douloureusement, dans la douleur, ils sont nés. Ils se lèvent et marche dans les pleurs, mais ils avancent. Le Sénégal est un pays patient, l’homme sénégalais est très patient. Il comprend ses déceptions, et remet tout à Dieu, mais seulement il reprend la vie de plus belle sans faire de bruit.

La vague n’emporte jamais son esprit et il a toujours dans sa bouche les mots qui font espérer... incha Allah . Sur son chemin, il plante de petites fleurs blanches, il sème des graines rutilantes dans la penne des savanes. C’est comme ça qu’il nourrit ses jours de liberté comme les cent fleurs de Mao. Pour comprendre ce que je dis, il faut goûter le pain sénégalais, prendre un peu de vinaigre alimenté de sel dans la petite cour, et se faire accompagner d’une sénégalaise .

Il faudra regarder un Sénégalais au lendemain de telle fête ; vous ne verrez plus sa peau qu’on peut baigner… Tous vos regards ne viendront plus de vos yeux, parce que dorénavant c'est le sénégalais qui regardera pour vous. À partir de maintenant, nous n’aurons plus d’yeux pour voir. Chaque pays va disparaître dans le silence des échos sénégalais. Chaque pays sera placé dans les sons feutrés d’un monde lointain. C'est nous... Nous les premiers... Nous les meilleurs. Il n'y a jamais eu de Coup d'Etat au Sénégal. Nous les plus intelligents. Nous les blancs-noirs. Avec la victoire sénégalaise, le monde commence réellement demain.

Je sais seulement qu’il faut rester debout, et tenir droit pour que le temps joue en notre faveur, car c’est un boulevard qui s’est ouvert. Une montagne va se construire pour édifier l’oriflamme sénégalais. La flamme d’une chaleur débordante, perpétuelle, qui poussera entre deux pavés.

Ne soyez pas surpris si le soleil se lève désormais à Sali ou à Dakar, ou si on vous apprend que le premier Noir était sénégalais, ou encore si on vous dit que l'aurore sénégalais est parfumée et que son crépuscule est boréal. Désormais, regardez les yeux du Sénégalais, son sourire, son vent, ses pépites, ses nuits, ses maisons, ses rues et son sable seront en or, la pluie qui y tombe sera l’eau qui vient de Venise. Vous ne reconnaîtrez plus la couleur de la mer, parce que le sénégalais a une façon bien à lui de dresser les images du monde, souvent beaucoup plus belles que les sens. C’est ça qui rend ce pays garni de poètes. Tout désormais au Sénégal sera poésie, une poésie qui entre dans un monde où l'humain et l'ange se côtoient. Attendez... attendez voir le spectacle...